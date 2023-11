Syn Veroniky Arichtevy Luka nedávno oslavil své třetí narozeniny a naplno u něj propuklo období vzdoru. Herečka, která se akorát zabydluje v novém domě, se snaží s manželem, režisérem Biserem Arichtevem zvládat situaci po svém. Ne vždy se jim to ale daří s úsměvem. Nabyté zkušenosti sdílí hvězda seriálu První republika na Instagramu, kde se setkává jak s pochopením, tak i kritikou.

Vzala jste syna na představení nové sezony 2023/2024 Divadla Spejbla a Hurvínka. Co na oblíbené postavy mnoha dětí říká?

Upřímně musím říct, že já viděla Spejbla a Hurvínka poprvé naživo až letos ve svých třiceti sedmi letech. Můj syn už ve třech a vůbec ho tohle netankuje. (smích) Trochu se loutek bojí, ale snažím se mu vysvětlit, že má velkou čest je vidět takhle naživo. Pro mě jsou to postavy, které mě provázely celým mým dětstvím, takže mě to trošku štve.

Co všechno se vám vybaví, když se řekne dětství?

Vybaví se mi babička s dědou, chalupa v Kounicích, gramofon a gramofonová deska právě s pohádkami Spejbla a Hurvínka. Jejich poslech jsem úplně milovala. Mám je moc ráda, podobně jako Anička Polívková.

Jako dítě jste byla hodná, nebo spíš raubíř?

Myslím, že jsem byla spokojené dítě. Byla jsem hodně pořádná, což mi zůstalo dodnes, a nejradši jsem si hrála sama. Byla jsem nerada, když si nějaké dítě chtělo hrát jinak než já (smích), takže jsem byla trochu samotář a takový mírný diktátor. Ale byla jsem bezproblémové dítě a měla i docela dobrou pubertu. Alespoň myslím. (smích) Ovšem byla jsem samozřejmě i trošku vyčuraná, ne že ne. Věděla jsem, komu co říct tak, aby to mělo správný efekt.

Syna vychovávám s respektem. Říkat ne se učíme oba, vypráví herečka Arichteva

Podědil Luka nějaké vlastnosti po vás?

Vyčuranej trošku je, určitě je i hodně společenskej… U Luky teď propuklo období vzdoru a hodně bojujeme s tím, že když se mu něco nelíbí nebo nechce, začne vyvádět. Hodně se mu podřizujeme a snažíme se mu vysvětlit, že by měl vydržet a respektovat, co musí dělat jeho rodiče.

Prozradíte, co vás čeká do konce roku? Chystáte nový projekt?

Aktuálně točím pro Českou televizi detektivní příběh Kroky vraha, hraju jedno zájezdové představení a jinak nic moc pracovního neplánuju. Pro mě je teď nejdůležitější se přestěhovat a nevypustit u toho duši. Občas mám pocit, že mě to stojí všechny síly a nemám už na nic jiného energii.

Původně jste se měli stěhovat už na jaře…

Úplný finiš asi nebude nikdy, což je úděl velkých nemovitostí, ale to nejhorší máme, myslím, za sebou. Díky bohu.