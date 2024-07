Zkraje roku se herečka a influencerka Veronika Arichteva a její manžel, režisér Biser Arichtev, přestěhovali i se synem Lukou do vysněného domu. Říká se, že stěhování vztah prověří, a stalo se tak i v jejich případě. Jak vše probíhalo? Jakou metodou vychovávají syna? A jak okomentovali nedávný instagramový hejt?

Máte za sebou stěhování do nového domu, jak se vám v něm žije?

Veronika: Myslím, že budu mluvit za oba, když řeknu, že jsme v něm velmi spokojení. Vždycky jsme chtěli dům, oba máme rádi staré věci – já možná víc než Bisi (smích), proto jsme nechtěli novostavbu, ale něco s historií. Objevili jsme starý dům a koupit ho a zrekonstruovat bylo určitě dobré rozhodnutí, i přes všechny problémy s obnovou a financemi. Ano, jsme zadlužení do konce života a budeme splácet hypotéku, ale je to krásné místo a cítíme se tam dobře. Viď?

Veronika Arichteva o výchově respektem a pochopením:

Biser: Samozřejmě, když to říkáš. (smích) Udělali jsme dobře, že jsme neuspěchali stěhování. Věci jsme přesouvali postupně během několika týdnů. Nebyl hned v celém domě nepořádek.

Veronika: Spíš bych řekla v průběhu několika měsíců… Vždycky když byla hotová podlaha v nějaké místnosti, nastěhovali jsme tam tašky a pak čekali na skříně. (smích)

Biser: Ano, zabydleli jsme se postupně a myslím, že to byl dobrý tah, jak změnit prostředí a zároveň stěhování přežít.

Máte každý v domě něco speciálního, co jste tam chtěli? Svůj kout, saunu…

Biser: Já si do něj dal Veroniku, tu jsem tam chtěl a pak už mi to bylo jedno.

Veronika: (smích) Celou rekonstrukci jsme dělali s architekty ze studia ti architekti, kteří nám pomáhali. Ale nebylo to tak, že bychom si dali schůzku, řekli, co se nám líbí, oni vytvořili návrh a my řekli, ať to tak udělají. Bylo to hodně o spolupráci.

Biser: Tři čtvrtě roku jsme ladili návrhy a posílali si je tam a zpět.

Veronika: Neumím si představit, že by mi někdo navrhl dům a já bych řekla, že v něm budu žít. Proto je tu hodně našeho rukopisu. Také jsme si s Bisim museli občas vzájemně ustoupit. Já třeba chtěla postel, kterou on nechtěl, Bisi zase vybíral barvu fasády a podobně. Jinak bychom bydlení nedodělali. Naštěstí byla po ruce Anna Vaculíková, náš rozhodčí, a pomáhala nám.

Už víte, do čeho se pustíte dál?

Veronika: Čeká nás zahrada. Potřebovali jsme si chvilku odpočinout od všeho rozhodování a vybírání, a teď jsme začali řešit zahradu. Chceme tam mít i bazén, nějaké sezení a další věci. A protože se poměrně důkladně řešil dům, chceme si dát záležet i na zahradě. Původně jsem si myslela, že přijede bagr, srovná to a bude, ale tak to samozřejmě nefunguje (smích), takže nás čeká hodně práce.

Stěhování obvykle vztah prověří. Nejeden pár se při něm rozešel. Měli jste i vy krizi, nebo jste všechno zvládli v pohodě?

Biser: Drobné dohady byly, jako vždy, když se něco důležitého řeší. Ale ne takové, že bychom se chtěli rozvádět.

Veronika: Už se známe natolik dlouho a dobře, troufám si říct, že máme zdravej a hezkej vztah, že si dokážeme povědět věci na rovinu. Jasně, umíme se pohádat, bez toho by to asi nebylo normální, ale pokaždé je to v určitých mezích.

Biser: Nehádáme se, ale diskutujeme.

Veronika: Je zajímavé, že můj manžel, ač je Bulhar, je klidnej. Myslím, že jsem v našem vztahu daleko temperamentnější.

Biser: Kde jsi přišla na to, že Bulhaři jsou temperamentnější?

Veronika: (smích) A stejně tak, proč se říká: makáš jako Bulhar, viď?

Biser: Všichni chlapi v Bulharsku si rádi sednou, dají si rakiji, najedí se, pokecají… Řekněte mi, jaká je v tom dynamika? (smích)

Veronika: Je zajímavé, že jsme s Lukou nedávno projížděli takové kartičky s otázkami a na jedné bylo napsáno, co se mu nelíbí. A on odpověděl: „To, že se hádáte.“ Úplně nás tím vykolejil, protože se doma téměř vůbec nehádáme. Já bych se třeba i hádala, ale jak je Bisi klidnej, moc to nejde. (smích) Za dvanáct let, co jsme spolu, jsem ho zažila zařvat asi třikrát, z toho dvakrát na place. Hodně mě překvapilo, že to takhle Luka vnímá. Vidí naši výměnu názorů a už je to pro něj hádka, takže je pro nás moc důležité se před ním umět omluvit, uznat chybu i názor toho druhého.

Po kom je Luka víc povahově?

Veronika: Teď mám pocit, že je hodně vznětlivý, má svou hlavu, což je tedy za mě dobře. Jsem ráda, že mám dítě s názorem. Ale je pravda, že jsem z toho byla několikrát ne nešťastná, ale říkala jsem si, po kom to dítě je? A moje maminka mi odpověděla: „To snad nemyslíš vážně? Když jsi byla malá, vždycky ti vyběhla žíla na čele.“ (smích) Vznětlivý je tedy nejspíš po mně. Vzhledem jde spíš do Bisiho a také umí jako on hodně komunikovat, což jsem ráda.

Biser: Ale jinak je v tuhle chvíli víc po tobě… Doufám, že časem dostane rozum. (smích)

Veronika: Jestli bude po mně, tak moc ne.

Stanovujete mu odmala hranice, co může a nemůže?

Veronika: Určitě! Není tajemstvím, že razíme respektující výchovu. I veřejně se snažím o tomto tématu mluvit. Je podle mě důležité. Vždy mě zaráží a stále překvapuje, že je to téma označované za jakousi nevýchovu nebo benevolentní výchovu, což tak vůbec není. Respektující výchova je pouze o tom, že k dítěti přistupuje s respektem…

Biser: Neděláte z něj blbce.

Veronika: Ano, a neděláte z něj svůj přívěsek, s kterým můžete manipulovat a ohýbat ho, jak potřebujete. Prostě ho berete jako lidskou bytost, člověka, partnera… I když samozřejmě s tím, že se mu musí nastavovat ty hranice. Ale důležité je, jak se nastavují. Není to bitím ani strachem. Naopak.

Výchovné pohlavky podle vás nic neřeší?

Veronika: Za nás rozhodně ne. Jsou i odborné studie, co to dělá s mozkem, psychikou a tak dále… Nevymyslel si to kdesi nějaký psycholog a není to věc, která se řeší pět let. Zkoumá se dlouhodobě a výsledky jsou jednoznačné, takže není o čem…

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Veronika Arichteva se synem Lukou

Biser: V rámci respektujícího modelu výchovy neexistuje bezbřehost, že si dítě může dovolit dělat a říkat cokoli. Nastavování hranic je ale složitější, protože musíte vymyslet, jak to udělat. Ty hranice spolu vykomunikovat. Samozřejmě nejjednodušší je pronést: bude to tak, jak jsem řekl. A dost! Také nám tohle občas ujede a použijeme to. Ale snažíme a učíme se vše sdělovat jinak. Bohužel, nemáme ty vzorce sami vžité z dětství, takže to není vždy úplně jednoduché.

Veronika: Ale mě to baví, protože tím pracuji i sama na sobě.

Jak vás vychovávali rodiče?

Veronika: Takovou klasickou autoritativní výchovou, kterou zná asi většina lidí. Neříkám, že jsem nikdy nedostala na zadek, dostala, ale nebylo to nijak extrémní, že bych byla bita od rána do večera. Myslím, že ani Bisi ne. Známe ale typické věty: „Protože jsem to řekla“, „Mlč, nikdo se tě na nic neptal“ a tak dále. Ale je zajímavé, že když moje maminka a vlastně i táta hlídají Luku, vidí neuvěřitelné pokroky, pokud s ním jednají jinak a uznávají, že je to tak v pořádku. Sami se učí být respektujícím prarodičem. I Bisiho máma, a to je skvělé.

Biser: Kromě bydlení máme tedy ještě jeden projekt, a tím je výchova. (smích)

Veronika: Také jsme hodně zaneprázdnění, ale pro každého rodiče by mělo být zásadní, aby z jeho dítěte vyrostl jednou slušný, a hlavně šťastný člověk. Na to si musí čas udělat. I když ten time management je strašný.

Biser: Je toho opravdu hodně a kolikrát jsme rádi, že máme alespoň trochu času sami pro sebe. Ale priorita je samozřejmě Luka. Práce je taky důležitá, ale vždycky se ji snažíme přizpůsobit jemu. A to maximálně. Babičky povoláváme až v případě, že už to jinak nejde.

Oba se pohybujete v showbyznysu, váš syn v tom prostředí odmala vyrůstá, vadilo by vám, kdyby šel také touto cestou? Nebo s tím dokonce počítáte?

Veronika: Mně vůbec ne.

Biser: Mně by to vadilo, kdyby neměl talent a šel touto cestou jen proto, aby někoho udělal šťastným. Ale když se u něj talent projeví, případně si do světa showbyznysu najde přirozeně cestu, rád ho podpořím.

Veronika: Bisiho starší syn se teď dostal na filmovou školu, půjde do prváku a jsme rádi. Nikdo ho tím směrem netlačil, přišel sám, že by to chtěl zkusit a že by ho to zajímalo. Uvidíme…

Biser: U něj je to celkem pochopitelné, protože jeho máma je baletka, pohybovala se a stále pohybuje v divadle. Dnes už netančí, ale syn vyrůstal v tomto prostředí, se mnou zase při natáčení, takže k tomu má vztah. Teď se ukáže, jak moc do něj tohle umění prostoupilo a jestli to bude účelné, nebo ho bude svazovat v tom, co bude chtít dělat.

Veronika: Mám dojem, že jsme rodiče, kteří svoje děti nebudou do ničeho nutit. Vím, že Luku i Tedýska podpořím v čemkoli, co budou chtít dělat, budou-li spokojení. Jsem strašně ráda za to, jakou práci mám, protože mě baví a myslím, že i Bisiho. Těžko si představím, že bych celý život chodila do práce, kde nebudu úplně spokojená, jen kvůli penězům. Vím, že je to moje velké štěstí a určitá výhra, ne všichni to takhle mají, ale dnes už je hodně možností, jak takovou věc změnit.



Nedávno média řešila kauzu, kdy vám manželka vašeho hereckého kolegy na instagramu zkritizovala poprsí. Překvapilo vás, že se v dnešní době ještě něco takového děje?

Veronika: Nechci se k tomu už vůbec vyjadřovat, je to pro obě strany uzavřené. Ale pokud mám odpovědět na vaši otázku: nepřekvapilo. Sociální sítě k tomu lidi bohužel svádějí. Včera jsme to akorát s Bisim řešili a říkali si, co je v lidech za zlo a z čeho pramení? Můj názor je, že je za tím opět výchova. Mnoho lidí je závistivých, zlých. A sociální sítě jim dávají možnost říct svůj… ani ne názor nebo postoj, ale „blitku“, být hnusný na někoho, protože to je za zavřenými dveřmi. Nikdo vám takové věci neřekne osobně. Neumím si představit, a to jsem těch hejtů zažila spoustu (asi každý umělec, který má sociální sítě), že…

Biser: … a to ještě nemáš extrémní hejtry, kteří se projevují mnohem otevřeněji, ať už tím, co dělají, jak vypadají, nebo svými postoji. Nepohybuješ se v extrémní poloze.

Veronika: To je pravda, ale neumím si představit, že by takhle někdo hejtoval mého syna. Není to správné. Pokud neumím někomu říct danou věc do očí, nemám ji říkat vůbec. A i tak by to bylo špatně.

Biser: Něco je ale na té kauze zajímavé a ukazuje, že ne všichni jsou dobří. Mnozí viděli, že někdo Veroniku hejtuje, a okamžitě se v nich probudily stejné úmysly.

Spousta lidí řešila, proč jste na ten hejt vůbec reagovala. Jaký je důvod?

Veronika: Už jsem cítila, že tohle je moje hranice a neuměla dělat, že to nevidím a nečtu. Udělala jsem to z jednoho jediného důvodu, a to ne někomu ublížit, nebo ho zesměšnit, ale dát lidem najevo, že tohle je špatně, že tady už byla překročená mez. Já opravdu věřím a doufám, že i kdyby jen jeden obdobný člověk měl rozepsanou takovou či podobnou zprávu, a řekl si, že na to kašle a nepošle ji, bude to fajn. Myslím si o sobě, že jsem šťastná, mám zdravé sebevědomí, vím, jaké hodnoty jsou správné, a ze všeho se nepoložím, řekla bych, že jsem velmi silná žena, ovšem neumím si představit, že by taková zpráva (a jakákoli podobná) přišla někomu, kdo vyrovnaný není a má z něčeho mindrák. To není legrace! Je to bodyshaming a komentovat ženské tělo je podle mě za hranou.

Biser: A mužské tělo ne?

Veronika: (smích) Mužské samozřejmě taky. Ale je to o to horší, když tohle udělá žena ženě. A navíc takovým způsobem. Asi by mi nevadilo, kdyby mi někdo řekl do očí: Netrápí tě tvá prsa? Mám číslo na super plastika… Přesto bych si řekla, co je komu do toho, ale vzala bych to. Ale tohle…

Fotografie, která způsobila na Instagramu rozruch:

Nemělo to co do činění s „rivalitou“, která panuje nejen v showbyznysu?

Veronika: Domnívám se, že to nemělo nic společného s rivalitu ani se showbyznysem. Alespoň to tak necítím.

Biser: Podle mě šlo vyloženě o hejt. Ať v tom figurovala jakákoli osoba, něco napsala a Veronika cítila, že už je to moc. Šlo o obyčejnou fashion fotku a někdo se k ní najednou začal vymezovat na úplně jiné téma.

Veronika: Z podobných situací si odnáším, že bych ráda své dítě naučila, aby se za sebe umělo postavit. Kdykoli. To je za mě podstatné. Aby se umělo vymezit proti něčemu, co se mu nelíbí… A pak je pochopitelně důležité, že se mi ta osoba omluvila, což jsem zveřejnila. Je to věc slušnosti. Člověk může udělat chybu, je v pořádku dělat chyby, tím se učíme, ale měl by se umět omluvit. To se stalo, a tím pádem je to za mě vyřešené.

Kde vás nyní mohou vaši fanoušci a příznivci vidět, co chystáte?

Biser: Mě můžou vidět u nás doma na zahradě, jak makám… (smích) Před nějakou dobou jsme dokončili Zlatou labuť, což je myslím poměrně úspěšný seriál, pro mě až překvapivě úspěšný v tom, že ho sledovalo i velké procento vysokoškolsky vzdělaných lidí. Byla to poslední série. Stejně tak jsme definitivně ukončili Kukačky, na které se mě lidé hodně ptají. Aktuálně chystáme nový projekt, který odstartuje v srpnu, tak doufám, že bude také úspěšný.

Veronika: Aktuálně hraji na Letních shakespearovských slavnostech v Zimní pohádce. Čeká nás pátá sezona a pořád máme hodně termínů, což značí, že představení je úspěšné. A asi spolu s Bisim zase budeme po delší době točit. Úplně jsme to neměli v plánu, ale byla mi nabídnuta menší role, kterou snad s péčí o Luku skloubím, tak uvidíme…