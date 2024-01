Vítězka kuchařské soutěže MasterChef Česko z roku 2021 Veronika Beskydiarová prozradila, jak zhubla čtrnáct kilogramů. Přestože nyní má výbornou postavu, neplánuje se věnovat modelingu. Její vášeň pro vaření a pečení oceňují nejen fanoušci, ale i přítel, herec Adam Vacula. „Mé výtvory si nemůže vynachválit,“ přiznává kuchařka s přezdívkou Besky.

Veronika Besky Beskydiarová | Foto: Profimedia

Loni jste oslavila třicátiny. Jak se díváte na fakt, že vám už není dvacet?

Tak už je to tu. Když začnete dostávat otázky na věk, začínáte asi nezvratně stárnout. (smích) Jsem šťastná, že mi není dvacet. To jsem chodila do školy a hledala životní směr. Teď učím já. Vedu kurzy pečení. A doufám, že život držím pevně v rukách.

Přemýšlela jste někdy o modelingu, nebo je pro vás prioritou něco jiného?

Musím se smát, protože být modelkou by mě nikdy nenapadlo. Je milé, že lidé něco pozitivně okomentují, líbí se jim to. Tímto směrem se vydávat nechci. A také nechci žádné další podobné fotky slibovat.

Jak perlili slavní v roce 2023: Bohdalová úkolovala, Ondráček rozdával rány

Jste na sladké? A musí být cukrář, pekař nutně na sladké?

Miluji sladké. Myslím, že každý cukrář/pekař, musí mít ke sladkému aspoň trochu vztah, mít k tomu blízko. Nebo alespoň já dosud nepoznala cukráře, který by sladké rád neměl.

Vydala jste knihu receptů Pečeme nebesky. Proč lidi pečení baví?

Kniha Pečeme nebesky je můj splněný sen. Dlouho jsem toužila takovou knihu vydat. Myslím, že lidé sa začali vracet k domácímu pečení především v období covidu. Většině to zůstalo jako hobby.

Právě pečení bývá naším prvním kontaktem s kuchyní, když jsme malí. Vykrajování těsta, míchání, zdobení… To vše známe z dětství. Možná i proto nás pečení tak baví. Protože nás vrací zpět do dětství.

Fotografie Besky v plavkách získala na jejím Instagramu velkou pozornost:

Předloni jste výrazně zhubla. Jste disciplinovaná?

Disciplína je pro mě v celém životě velmi důležitá. Myslím, že mi pomáhá každý den. A platí to samozřejmě i pro cvičení a stravu. Ale teď už jsem v módu, kdy se udržuji. Nejsem už tak striktní. Snažím se o balanc, což je možná také jistý druh sebedisciplíny.

Jak dlouho jste přemýšlela o hubnutí, než jste se do něj pustila?

Přišlo to samo. Necítila jsem se dobře. Pustila jsem se do toho a vydržela. Nechtěla jsem hubnout stylem, vydržím to pár dní, zhubnu a pak se vrátím ke starým návykům.

Během pár měsíců jste zhubla čtrnáct kilo. Údajně díky tomu, že jste se vyhýbala sacharidům.

Tato informace je vytržená z kontextu. Sacharidy nejsou zlo. Ani žádné jiné potraviny. Spíš jsem dodržovala kalorický deficit a přirozeně se víc zaměřovala na jídla s vyšším obsahem bílkovin. Ta totiž zasytí na delší dobu.

Zdeněk Pohlreich: Brouky bych do pusy nevzal. Tyhle úchylárny nejsou pro mě

Neuvažujete nad vydáním knihy se zdravými recepty podle toho, jak se teď stravujete?

Možná se budu opakovat, ale stravuji se normálně, vyváženě. Nijak významně se neomezuji. Vše se snažím vybalancovat sportem. Navíc, moje práce je hodně aktivní. Nesedím na židli. Takže ochutnávání mých sladkých výtvorů postavu nijak neovlivňuje.

Asi proto jsem nikdy nepřemýšlela nad tím, že právě já bych měla takovou kuchařku vydat. Ale není všem dnům konec. Kdyby o ní byl zájem…

Veronika Besky BeskydiarováZdroj: Profimedia/Michal Růžička/MAFRA

Těší se na vaše výtvory váš partner Adam Vacula? Chutnají mu?

Adam je vděčný strávník. Mé výtvory mu velmi chutnají. Hlídá si ale formu, takže mě naopak prosí, abych toho nepekla až příliš. (smích)

Loni o vás bylo hodně slyšet po všech směrech. Budete i letos aktivní?

Mým cílem je „přežít“. (smích) Protože bych chtěla pracovat minimálně tak, jako v loňském roce. Takže ano, budu hodně aktivní.

Známou jste se stala díky soutěži MasterChef Česko. Co vás přimělo, přihlásit se?

Tenkrát bylo období covidu. Nikdo pořádně nevěděl, co bude. Ani já. Když jsem v televizi viděla casting, řekla jsem si: „Proč to nezkusit?“ Velké naděje na vítězství jsem si nedělala. Nejdřív mě ale napadlo, že přihlásím maminku. Ta to razantně odmítla. Zůstalo to na mě. (smích)

Cukrářka Slavíková: Zákusek za 150 Kč? Naprosto se s takovou cenou ztotožňuji

Jak moc vítězství v soutěži MasterChef ovlivnilo vaší životní dráhu?

Jsem vystudovaná inženýrka, což je zvláštní. Tímto směrem jsem se totiž vlastně vydat nechtěla. Vnitřně jsem to vůbec necítila. Procházela jsem životem nějakým automatickým způsobem, vystudovala jsem, ale nebylo v tom srdce.

Kdyby nebylo soutěže MasterChef, asi bych byla zaměstnaná v korporátu a vyplňovala excelové tabulky. Na tom samozřejmě není nic špatného, ale asi bych to nedokázala dělat celý život. Proto budu navěky vděčná MasterChefovi za to, že ve mně vzbudil vášeň pro gastro.

Veronika Beskydiarová alias Besky z MasterChefa s partnerem Adamem Vaculou zavítali do Show Jana Krause:

Zdroj: Youtube

V soutěži jste uspěla. Pomohla vám televizní zkušenost v odbourání obav a nejistot, kterými jste trpěla?

Ne. Nejistoty a obavy zůstaly. Ale na druhou stranu, jen díky nim člověk zůstává nohama na zemi, zdokonaluje se a stále má motivaci.

Předloni jste vydala první kuchařku. I tam jste bojovala se svými obavami?

První kuchařka byla velkým milníkem. Pan Zdeněk Pohlreich mě oslovil s návrhem, abych svou knihu publikovala pod záštitou jeho nakladatelství. Přiznám se, že se ve mně tenkrát mísilo hodně emocí. Od mé nejistoty, zda to dokážu, až po hrdost, že jsem dostala takovou možnost. A dopadlo to skvěle! (smích)