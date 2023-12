Dvacet let existence mají za sebou letos spolky Korunka Luhačovice a Korunka Velké Losiny. Korunka od začátku podporuje handicapované, nemocné či jinak znevýhodněné děti, ale také seniory. Působení Korunky směřuje do Zlínského a Olomouckého kraje. Už tuto sobotu 9. prosince se koná další velká akce Korunky, kterou je charitativní koncert. Ten se uskuteční od 19. hodin v sále Kulturního domu Elektra v Luhačovicích.

O programu vánočního koncertu, ale i o zrodu Korunky jsme si povídali se zakladatelkou a předsedkyní obou Korunek Veronikou Crha Záhorskou. Co jí dvě desítky let s Korunkou daly, komu všemu pomáhají, kolik peněz už rozdělili mezi potřebné a jaké osobnosti pomohli k plnění snů těch, kterým osud příliš nepřál?

Vánoční koncert

Vánoční koncert je na dohled. Prozraďte, jaký bude program?

Je to náš tradiční každoroční charitativní vánoční koncert, letos už sedmnáctý ročník, protože dva roky to kvůli covidu nešlo. V letošním roce jsme slavili dvacet let naší charitativní činnosti, proto jsme koncert pojali trochu jinak. Řekli jsme si, že proto tento rok završíme trošku honosnějším koncertem. Takže z našeho tradičního koncertu je takový galavečer.

Kdo na něm vystoupí?

Bára Basiková, která stála u zrodu vánočního koncertu. To ona mě tehdy přivedla na myšlenku podobné akce, je to ambasadorka a patronka vánočních koncertů. Vystoupí Kamila Nývltová, Michal Penk, ze Slovenska přijede zazpívat Peter Bažík, Andy Zimanyiová s Jurajem Burianem, večerem budou provázet Katka Hrachovcová s Vítkem Havlišem, kteří moderovali Snídani s Novou. A nesmím zapomenout na Kvarteto zlínské filharmonie. Letošní změnou je, že se bude sedět u kulatých stolů a navíc bude po koncertu následovat after párty, kde zahraje zmíněné kvarteto. Chceme, aby si lidé večer užili a po koncertu si mohli ještě popovídat.

Mým přáním je, aby lidé věděli, že jsme tu pro ně, říká zakladatelka Korunky

Jsou ještě vstupenky?

Zájem nás mile překvapil a už týdny máme vyprodáno, což je úžasné. Rozhodli jsme ale, že ti, na které se vstupenky nedostaly a přesto chtějí být s námi u oslav dvaceti let charitativní činnosti Korunky, mohou tento zážitek prožít u svých obrazovek. Pokud se chcete na vánoční koncert dětem podívat v pohodlí vašeho domova, jednoduše klikněte na webové stránce na tlačítko Koupit a na následující stránce zadejte váš e-mail, na který vám po zaplacení přijde odkaz ke zhlédnutí online přenosu z koncertu. Cena on-line vstupenky je tři sta korun a částka poputuje na transparentní účet Korunka pomáhá.

Vy máte v Korunce každý rok dvě velké akce. Prosincový koncert a pak charitativní módní přehlídku, která nese název Luhačovice – město módy a zdraví. Ta se konala v květnu. Jaké to letos bylo?

Parádní! Jezdí na ni mnoho lidí už od prvního ročníku. Třeba módní návrhářka Beáta Rajská, která stála u zrodu módní přehlídky. Můj osobní pocit je ten, že každé setkání s výjimečnými hosty je nezapomenutelný a obohacující moment. A ještě se pomáhá potřebným.

Pomoc dětem a seniorům

Komu všemu vlastně pomáháte?

Především rodinám s hendikepovanými dětmi a v poslední době i seniorům. Pořádáme různé charitativní akce – módní přehlídky, koncerty, ale třeba i darování krve. V našem portfoliu činností jsou zážitkové akce pro děti z dětského domova. A nemusí to být vždy jen otázka peněz. Třeba každé dítě dostane určitou finanční částku a my s nimi jdeme nakupovat. Tím báječně trénujeme jejich finanční gramotnost.

Samozřejmě gró je finanční podpora. Na Korunku se mohou obrátit lidé, kteří se dostali do tíživé životní situace a ne jen té finanční. Stále máme v patronaci Dětský domov a základní školu Vizovice, Dětský domov Uherský Ostroh, Domov pro seniory v Luhačovicích. Spolupracujeme s nemocnicí v Uherském Hradišti a teď chystáme něco společně i s nemocnicí Zlín. Posíláme peníze do azylových domů. Několik rodin, kterým pravidelně pomáháme, máme i ve Zlínském a Olomouckém kraji.



Jak pomáháte seniorům?

Seniorům pomáháme finančně, nákupem kompenzačních pomůcek a také osobními dárky.

Rok 2023 končí, jak byste ho zhodnotila?

Co se týče financí, určitě mohl být úspěšnější. Máme totiž více žádostí, než jsme schopni sehnat finance. Ale zase si říkám, že na organizaci, která nemá zaměstnance a která funguje na bázi dobrovolníků, kteří vykonávají činnost ve svém volném čase, to zase není tak špatné.

A na dohled je rok 2024, co vás čeká?

Jejda, to jste mě zaskočil! Já pořád žiju současností a letošním rokem. Určitě to budou naše dvě tradiční akce, které děláme každoročně – módní přehlídka a vánoční koncert, a v nich budeme pokračovat. A co nám dalšího přijde do cesty, to se necháme překvapit. Hlavně, abychom byli zdraví a měli chuť v tom pokračovat. Víte, když pokaždé stojím na pódiu a mám možnost mluvit o projektech, o emocích, když vím, že se nám podařilo peníze přerozdělit konkrétním lidem, když s těmi lidmi mám možnost se setkat a vím, že jim naše snaha pomáhá, tak si myslím, že z toho není cesta zpátky. Možná to děláme pro ty pocity a emoce. Moc dobře vím, že emoce nejsou vždycky jen kladné, ne každý příběh končí happyendem. Emoce jsou ale asi určitě hnací motor, který nás žene i po těch dvaceti letech dále a asi je to ve mně, že je nemožné o ty emoce přijít a přestat všechny ty akce dělat.

Zrod Korunky

Když se ohlédněte dvacet let zpátky, jaké byly začátky Korunky?

Byli jsme tu noví, nikdo nás neznal. Měli jsme ale štěstí na lidi, kteří se od začátku nějakým způsobem s Korunkou propojili a podpořili nás. Především komik Pepa Náhlovský nám neuvěřitelně pomohl, i díky němu jsme se dostali ke spoustě známých lidí. Když vám takhle známý člověk dá garanci, moc vám to pomáhá sehnat podporu. Obrovské štěstí bylo, že jsem tehdy potkala Beátu Rajskou. Když na akci přijede taková osobnost, peníze se daří shánět lépe, tak to prostě je. A já jsem ráda, že jsem tyhle osobnosti potkala a že jsme společně vykročili k plnění snů těch, kterým osud příliš nepřál.

Vy jste přiznala, že Korunku jste založila i kvůli tomu, abyste ukázala rodině, že se dokážete postavit na vlastní nohy. Jste beran, že?

Ano, občas se dokážu pořádně „zabejčit“. A ráda. Tehdy jsem podnikala s tátou, který rozjel podnikání a byl silnou osobností. Nicméně já jsem vždycky měla potřebu udělat něco sama. Cítila jsem, že se naší rodině daří a že bychom měli jít také cestou charity. Prostě se podělit a přispět někomu, kdo to potřebuje. To mi dalo smysl. A že se „zabejčím“, to je, věřím, ku prospěchu věci.

Byly za těch dvacet let okamžiky, které vás brzdily, štvaly?

Nemyslím si, že mě něco štvalo. Ale spíše mě mrzelo, že jsem vždy nedokázala sehnat tolik peněz, kolik jsme měli žádostí. Silné okamžiky ale byly, kdy jsem už necítila sílu pokračovat v činnosti.

Inspirace na ples: Na přehlídce v Teplicích vládl třpyt, 3D efekt a krajky

Co se stalo?

Během roku zemřeli dva kluci, které jsme podporovali. A já tehdy cítila, že jsem udělala chybu, že jsem se s jejich rodinami, které jsme podporovali, osobně tolik propojila. Že jsme navázali přátelství, byli jsme jedna velká „korunková“ rodina. Kluci odešli a já jsem najednou nevěděla, jestli chci pokračovat, jestli to zvládnu. Protože to prostě byly tak silné negativní okamžiky, že jsem neměla mnoho sil. A taky jsem věděla, že takových případů bude více. Vůbec jsem netušila, zda to psychicky zvládnu. To byly momenty, kdy jsem uvažovala, že tohle nechci dál dělat.

Co vás z těch myšlenek vysvobodilo?

Myslím, že to byly chvíle, kdy přišla nabídka od hokejistů z PSG Zlín, kteří tehdy byli na výsluní, že by s námi chtěli nafotit charitativní kalendář. To byl impuls, který asi byl tím rozhodujícím, že jsem to nezabalila a pokračovala v Korunce dál.

Třicet milionů přerozdělených korun

Kolik jste za dvacet let Korunky přerozdělili peněz?

Každý rok přerozdělujeme průměrně milion a půl, v roce ničivých větrů na Moravě to ale bylo přes pět milionů korun. Takže bych odhadla, že se blížíme k částce třicet milionů přerozdělených korun.

To jsou peníze, ale jak byste vyčíslila hodnotu pocitovou? Jste spokojená?

Kdybych nebyla spokojená, tak bych to nedělala. Je to obrovský nával emocí a pocit štěstí.

Vy vše pro Korunku děláte ve volném čase a po hlavní práci. To si vás rodina moc neužije.

Když se mě někdo zeptá, co mě ty roky s Korunkou vzaly, říkám mu, že tahle činnost je na úkor rodiny. A taky bych třeba klidně mohla ve volném čas někde sedět u dvojky vína a stěžovat si na vše kolem. Jenomže já to mám nastavené jinak. Moje rodina nám na akcích často pomáhá. Se svým současným, tedy druhým manželem, jsme se seznámili před jedenácti lety. Kde myslíte, že to bylo?

Určitě na nějaké vaší akci.

Přesně tak. Pomáhali jsme na jedné charitativní akci a zakoukali se do sebe.

A co děti?

Obě dcery vyrůstaly v návštěvách dětských domovů, kolem nich se pohybovaly děti hendikepované, děti z dětských domovů. Kolem nich je spousta těch, kterým osud nepřál. Je kolem nich ale také spousta dobra a pomoci. Korunka je prostě v našich životech zakořeněná.

Korunka funguje na bázi dobrovolníků, že?

Přesně tak. Náš hlavní přípravný tým je tříčlenný. To jsem já, výkonná ředitelka Michaela Mitáčková a Dáša Hlaváčková, která má na starosti administrativu. A pak na každé akci působí různý počet dobrovolníků. Třeba teď v sobotu na charitativním vánočním koncertu těch dobrovolníků bude kolem dvaceti. A musím připomenout, že se zapojují do činnosti i skauti z Luhačovic.

Vy jste výkonná ředitelka Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves a Lázeňských hotelů Miramare v Luhačovicích. Jak to s Korunkou všechno zvládáte?

Zvládám. Ale jak jsem už řekla, místo návštěvy posilovny raději přemýšlím o Korunce. Mně ten pocit, že pomůžeme, neskutečně nabíjí. A to mě žene dál i přes všechny překážky, které se na mé cestě životem občas objeví.