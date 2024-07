Vy do společnosti příliš často nechodíte, proto se zeptám, jak se vám daří?

Myslím, že dobře, nestěžuju si. (smích) Vše plyne, jak má.

close info Zdroj: se svolením Romana Součka zoom_in Veronika Freimanová dorazila na křest knihy Haliny Pawlowské

Nenechala jste si ujít křest nové knihy Haliny Pawlowské, jak dlouho se spolu znáte?

Úplně přesně si to nepamatuju, ale jsme stejně staré. Víme o sobě. Ta knížka se jmenuje … A přeskočila jiskra, přesně to na nás sedí, protože kdykoli se vidíme, přeskočí mezi námi jiskra. Pokaždé máme pocit, že jsme si nedořekly, co jsme chtěly. Upřímně, obdivuji její náturu, občas se dopuju tím jejím humorem.

Jste pravidelnou čtenářkou jejích knih?

Ano, dokonce jsem nedávno Milanovi Šteindlerovi říkala, že mám ještě doma polštář z premiéry filmu Díky za každé nové ráno. Tenkrát se rozdával jako vtip. Počítat, jak dlouho to je, ale nebudeme. (smích) Nicméně ho mám na židli, a vždy, když se na něj kouknu, si na ně dva vzpomenu.

Halina často píše o rodině, o dětech… Troufla byste si napsat knihu o své rodině? A jaký žánr by to byl?

Halina má zakázáno psát o svých blízkých a já jsem na tom podobně. Mám zakázáno o příslušnících rodiny moc mluvit, takže nevím, jestli by to zrovna byla komedie. (smích) Ne, samozřejmě si dělám legraci, myslím, že si srandy společně užijeme dost.

Loni jste s manželem, architektem Vladimírem Boučkem, oslavili deset let od svatby. Brali jste se v roce 2013. Vzpomenete si, kdy a kde mezi vámi přeskočila jiskra?

Přesně to bylo na koncertě v Prácheňském muzeu v Písku.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Veronika Freimanová s manželem Vladimírem Boučkem

Bylo hned jasné, že z toho bude rande, nebo jste se poznávali delší dobu?

Myslím, že to bylo hodně rychle jasné. (smích)

Léto vás čeká pracovní, nebo odpočinkové?

Hraji teď ve třech krásných představeních. V jednom s Rudou Hrušínským, to jsou Bosé nohy v parku. Jedno dělám s Vláďou Kratinou, jmenuje se Dokud nás milenky nerozdělí, a jedno mám s Petrem Nárožným, to je Milionový údržbář. Víc představení nemám a ani nechci. Tyhle tři mužské mám ráda a vím, proč to hraju. Přes léto budu hlavně odpočívat, ale hned po prázdninách mě čeká krásná práce s Jirkou Strachem, a na tu se těším.