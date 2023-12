Herečka Veronika Jeníková vstoupí v roce 2024 do další dekády. Upřímně se přiznala, že se na to ale nijak zvlášť netěší a šedesátiny určitě slavit nebude. Dvě přání ale přece jen má. Chtěla by příští rok prožít v klidu (letos jí po konfliktu s její nemocnou maminkou, která trpí Alzheimerovou chorobou, zemřel tatínek) a také by se ráda vydala do ciziny na hory.

Veronika Jeníková | Foto: Profimedia

Potkáváme se na křtu hned dvou kalendářů. Ty si obvykle instalujeme s přelomem roku. Jak se na ten příští – rok 2024 – těšíte?

Čekají mě kulatiny, ale to si moc připomínat nechci. (smích)

Jak to?

Moc se na ně netěším. Narozeniny neslavím od čtyřiceti let, kdy jsem si řekla, že už není co slavit. Člověk může maximálně slavit, že se toho věku dožil. A že má možná dalších deset let před sebou.

Marie Rottrová: Diety nedržím. V zimě si klidně dám i něco ze zabijačky

Oslavy tedy neplánujete?

Ne, moc na ně nejsem, možná si zajdeme s rodinou na večeři, ale to je všechno. Jinak se na příští rok celkem těším. Bohužel nikdo nevíme, co přijde, a nechci být zklamaná, že třeba přijde něco blbýho, takže je dobře, že to nikdo z nás netuší dopředu. Každý očekáváme něco jiného, já tedy, že příští rok proběhne v klidu a pohodě. Ten letošní nebyl moc dobrý. Snad se mi to splní.

Máte přání, které byste si chtěla příští rok splnit?

Ano, dlouho jsem nebyla lyžovat v zahraničí. Dříve jsem byla zvyklá hodně lyžovat, teď, jak byl covid a nic moc se nesmělo, jsem nikde nebyla. Proto bych ráda jela do Itálie, do Alp. Chtěla bych navštívit zase nové místo, kde jsem ještě nebyla, doufám, že se mi to poštěstí. Na tohle se moc těším, doufám, že mi hory vyjdou hned zkraje roku.

Veronika Jeníková o svém působení v Ordinaci v růžové zahradě:

Zdroj: Youtube

Lyžujete odmala, nebo jste začala až jako starší?

Měla jsem rodiče tělocvikáře a stála na lyžích už asi ve dvou letech. Hodně jsme jezdili lyžovat a mě to chytlo. Ale abych lyžovala profesionálně, to mě nikdy nelákalo. Chodila jsem do pražského oddílu, kde se různě cvičilo, ale konkurovat tenkrát zahraničním lyžařům bylo hodně těžké. Dnes už to mohou někteří rodiče dětem zaplatit, ale tehdy to bylo složité.

Dara Rolins vypadala ve věku své dcery jako beránek. Laura vyrostla do krásy

Spousta (především) starších lidí se dnes bojí do zahraničí cestovat kvůli válkám. Vy taky?

V tomto směru jsem úplně v pohodě. Podobné zprávy mě nechávají v klidu. Myslím, že je větší šance, že pojedete autem na Moravu a zabijete se na silnici, než že se vám něco stane, když třeba jedna raketa „ulítne“ do Egypta… Pokud tedy všechno vyjde, do zahraničí se určitě vydám.