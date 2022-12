Proč jste se rozhodla studium ukončit? Zaprvé jsem podcenila náročnost té školy a zadruhé jsem myslela, že to bude trošku o něčem jiném. Udělala jsem čtyři těžké zkoušky na lékařské fakultě, na což jsem hrdá, ale v pololetí měla být zkouška z anatomie, stejná, jakou dělají medici. Myslela jsem, že to bude o ošetřovatelství, ale byla to víc medicína, akorát ukončená bakalářským studiem. Dělají to většinou lidi, kteří už mají nějakou zkušenost, nebo jsou mladí a věnují se pouze tomu, ale já se v té době nemohla nikam zavřít, byť byl covid, protože jsem velmi intenzivně pečovala o své rodiče.

Jak jste to zvládala?

Horko, těžko. Chodilo se navíc na týdenní praxi do Motola po odděleních a bohužel i přes všechna opatření, tu a tam někdo covid chytil, a já pak z toho do rána nespala, protože jsem se bála, že rodiče nakazím. Očkování bylo ještě v nedohlednu. Z toho důvodu jsem studium odložila, dodělala jeden ročník, a pak se rozhodla, že už se k tomu nevrátím. Kvůli pár pracovním rokům, které mi zbývají, podstupovat takovou dřinu už se mi nechtělo. Navíc mi docela vadí pohled na krev, byla jsem schopná ji odebrat, ale stání na operačním sále mi nedělalo moc dobře. Myslím, že by mi bývaly stačily mnohem jednodušší kurzy.

Jaká jste vůbec byla v mládí studentka?

Byla jsem poměrně dobrá studentka. Bavilo mě tedy jak co, ale od třetí třídy jsme měli fantastickou třídní učitelku, což mělo za následek to, že jsem v pátek brečela, že je víkend a nebude škola. (smích) Udělala z nás bezvadnou partu a mě mrzelo, že je dva dny neuvidím.

Dřív vás medicína nelákala?

Velice brzy jsem se vydala na uměleckou dráhu, byla jsem ještě na gymplu. Už ve čtrnácti letech jsem měla možnost točit s takovýma hvězdama, jako byl Ladislav Pešek a stále je Jiřina Bohdalová.

Jeden z vašich prvních filmů byl zrovna Pozor, vizita! Pokud se nemýlím…

To už mi bylo šestnáct let a byla jsem na konzervatoři. Tehdy už jsem neměla myšlenku studovat nic jiného. Dostávala jsem na škole strašně moc příležitostí. Pracovala jsem s bezvadnými režiséry, byla jsem i v televizi, měla jsem možnost hrát ještě s tou starou gardou, která mě oslňovala na každém natáčení. Pan Hrušínský, Somr, Sklenička a další…

Dávali vám nějaké rady?

Rady nedávali. Spíš nenápadně pomáhali. Stačilo je pozorovat a hodně jste se toho od nich naučili. To byla ta pravá škola.

Kromě toho jste babičkou, máte vnučku, nebo vnoučka?

Mám vnoučka, budou mu dva roky. Je to takové moje štěstíčko, chodím se k němu potěšit. Je to syn mého syna.

Už jste ho měla u sebe i přes noc?

Jeho maminka je ještě na mateřské, navíc má svoji maminku vedle a bydlí na druhé straně Prahy, takže se k nim dostanu tak jednou týdně. Popovídám si se snachou a zase jedu. Ještě jsem neměla možnost se jako babička tolik výchovně projevit, ale stejně si myslím, že to nechám na nich. Určitě budu respektovat jejich výchovu a nepůjdu nijak proti tomu. Mně by se to taky nelíbilo.