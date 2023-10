Herečka Veronika Lapková je novou tváří oblíbeného seriálu Ordinace v růžové zahradě. V podcastu Adély Noskové Backstage prozradila něco ze zákulisí natáčení a přidala i střípky o svých hereckých kolezích. A proč jako čerstvě vystudovaná doktorka ještě nepřemýšlí nad prací psychiatričky? I o tom byla v rozhovoru řeč.

Herečka Veronika Lapková byla dalším hostem podcastu Adély Noskové Backstage | Foto: se svolením Veroniky Lapkové, iglanc.cz

Jak se Veronika cítila v nekonečném seriálu jako Valerie, tedy nová postava, která bude mít vliv na život mnoha dalších aktérů?

„Já myslím, že s touhle postavou to budou mít lidi těžký, protože je ambivalentní a dost propracovaná. Je to holka, která hodně myslí na sebe a dělá co chce. Ale zlá není,“ říká Veronika Lapková v novém podcastu redaktorky lifestylového webu iglanc.cz Adély Noskové Backstage a dodává: „Já jsem za tu nabídku hodně vděčná, je tam perfektní tým a těším se na každý natáčecí den."

Veronika má čerstvě dostudováno, je doktorka, psychiatrička.

„Ještě nepřišla vhodná doba začít provozovat lékařskou praxi, jelikož mně na půl úvazku nikdo nepřijme. A v seriálu se cítím jak doma, takže jej ještě nechci opustit,“ vysvětluje Veronika Lapková.

Její postava je trochu potvůrka, dělá si, co chce. A co Veronika, je hodná holka?

„Já myslím, že v základě jo. V čem se odlišuji od Valerie je to, že si nedělám za každou cenu, co chci. Valerie se zamiluje v seriálu do ženatého muže, to se mě doufám nestane, to bych asi neudělala. Každopádně myslím, že je dobrý být do určité míry dobrá holka. I když mám někdy pocit, že neumím dobře říkat ne, nebo prosadit nějaký svůj zájem. Ale jinak bych doporučila lidem, aby byli hodní, i té Valerii,“ směje se čerstvě vystudovaná psychiatrička.

Jak Valerie zamíchá kartami v Kamenici?

Zdroj: Youtube

Má Veronika ze sebe nějaký mindrák?

„Měla jsem jeden extrémní, a to z prsou. Já jsem měla trošku opožděnou pubertu, doteď beru léky na autoimunitní žlázy, ještě ve čtrnácti jsem vypadala jako jedenáctiletý chlapec a opravdu jsem byla z toho smutná. Chtěla jsem se líbit klukům, ale zrovna ti, o které jsem stála, právě koukali po holkách, které už vypadaly jako ženy. Začala jsem si šetřit z brigád na implantáty. Pak jsem si to asi v sedmnácti urovnala v hlavě a peníze jsem utratila s kamarádkami na festivalu, měla jsem naspořeno kolem šesti tisíc,“ svěřila se.

Tereza Černochová: Táta se ve mně zrcadlí. Kritika? Potřebuji nad sebou bič

Z komplexů ji úplně vyléčila událost asi tři roky stará událost.

„Na ultrazvuku mi zjistili, že mám v prsu nějaký útvar. Prožila jsem si velkou hrůzu při čekání na výsledky. Skončilo to dobře, nic to nebylo. Ale tato událost mi pomohla uvědomit si, že nejdůležitější je, aby byla má prsa zdravá. Každý den jim říkám, jak je mám ráda. Nicméně absolutně tím nechci říct, že kdyby si to někdo přál a jeho cesta byla jiná, tak že by to nebylo správně. Všechny holky už po pubertě bych ale podpořila v tom, aby se cítily šťastné, sebevědomé a měly se rády takové, jaké jsou.“

Co nepříjemného Veronice řekla kostymérka, proč nehraje princezny nebo jaký má vztah k novinářům a oni k ní? To a mnoho dalšího se dozvíte v dalším díle podcastu Backstage.

Co je Backstage?

Backstage je tajné území slavných – zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové, redaktorky webu iglanc.cz, vejít i vy!



Hosty podcastů Backstage jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.