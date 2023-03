Vztah matky s dcerou má mnoho různých podob. Může být kamarádský, laskavý či spiklenecký, ale také rozhádaný, žárlivý, bez vzájemného respektu. Druhá varianta není případ Veroniky Žilkové a její nejstarší dcery Agáty Hanychové. I když spolu ne vždy souznějí a na spoustu věcí mají odlišný názor, rodina podle nich musí držet při sobě.

Shodně tvrdí, že spolu mají hezký vztah a měly to tak vždycky. Přestože jsou obě hodně vytížené, časopisu Story prozradily, že se spolu o všem radí a mají na to i speciální místo.

„Rády chodíme se psy do lesa. Je to místo, kde spolu řešíme problémy. Když jdete a dýcháte čistý vzduch, je to uvolňující. Neumím si představit, že bychom spolu šly do kavárny. Během chvilky by nás někdo vyfotil a někam to poslal. Ale v lese nás v teplákách a nenalíčené nikdo nepozná, tak si můžeme říct v klidu, co chceme. Životní situace stejně nemají jiná řešení kromě jediného: vydržet je," prozradila Veronika Žilková.

Co však Agátu Hanychovou na mámě překvapilo, bylo, že před ní má tajnosti. Zjistila to poměrně nedávno. „Celou dobu jsem si myslela, že před sebou tajnosti nemáme. A když jsem si do pořadu, který mám na TV Barrandov, pozvala mámu, zjistila jsem, že má přede mnou spoustu tajemství. Takže si teď zkusím taky nějaké vytvořit a neříct jí je, ale nevím, jestli se mi to podaří," svěřila se.

Agátku jsem porodila jako dokonalou

Veronika na to ovšem kontrovala, že i Agáta není v tomto ohledu úplně svatá. „Tajemství měla Agátka za svůj život hned několik. Třeba když jsme jeli na dovolenou do Chorvatska, pořád nemluvila a já nevěděla proč. A pak jsem se po pěti letech dozvěděla, že měla čerstvě udělaný piercing a nemohla mluvit, protože ji bolel jazyk. A pak, to už je asi deset let, když jsme ještě mívali rodinné obědy, chtěl Vincent Agátinu porci a řekl: „Jestli mi ji nedáš, tak to na tebe řeknu.“ Pořád jsem nevěděla, o co jde, a nakonec jsem zjistila, že šlo o liposukci břicha. Bratr o tom věděl, ale před mámou se to tajilo, protože jsem zásadně proti všem zásahům, které si Agáta na těle provádí. Agátku jsem porodila jako dokonalou a mrzí mě, že si ten dokonalý obraz pořád vylepšuje," řekla Story.

Sama Veronika o výchově svých dětí říká se smíchem toto: „Jsem liberální matka s diktátorskými sklony. Konkrétně se to projevuje tak, že jim hodně dovolím a pak řeknu: A dost!"

Agáta s dcerou Miou

Agáta s ní souhlasí. „Je to přesně tak, jak říká. Vždycky nám něco dovolila, pak si neuvědomila, že nám to dovolila, a ještě nás za to zbila," prozradila se smíchem a ihned dodala, že fyzické tresty u nich v rodině samozřejmě nebyly.

Právě toto téma – fyzické tresty u potomků – jsou další věcí, na které se neshodnou. Veronika vychovala celkem šest dětí, Agáta má momentálně dvě a v dubnu se jí narodí druhá holčička, která by měla dostat jméno Rozárka. „Myslím, že pouze domluva u dětí nestačí," tvrdí Agáta. „Já myslím, že ano," kontruje Veronika, která si v Izraeli prošla americkým školstvím.

„Měli jsme přednášky o tom, jak se chovat s úctou k dětem od tří do osmnácti let, a myslím, že je velká chyba, že má česká společnost mix rusko-německé výchovy, což znamená – Makarenko, který tloukl, a Němci, kteří nutili k poslušnosti. Byla bych pro, abychom žili ve stylu americké společnosti, když už tady máme americké značky, voňavky, popcorn… Abychom děti podporovali. Každé ráno své pubertální dceři říkám: „Jsi úžasná, všechno dokážeš!“ Jak to dopadne, uvidíme. Nevím, jestli se toho dožiju," říká Žilková se smíchem.

I když je mnoho dalších věcí, na které mají odlišný názor, jasno mají obě v tom, zda by se chtěly znovu vdávat a že není dobré mluvit si do partnerských vztahů.

