Se šťastnou novinou přišla koncem října rodina Kate Middleton. Oznámila nový přírůstek. Mladšímu bratrovi Kate Jamesovi a jeho manželce Alizee Thevenet se narodil syn. Dostal zajímavé jméno, které se objevilo i ve filmu Princezna nevěsta.

Kate Middleton | Foto: Profimedia

Mohlo by se zdát, že nejde o nic výjimečného, ale opak je pravdou… Počítáme-li i dvě děti prince Harryho, je Kate už šestinásobnou tetou. Tři děti má její sestra Pippa, v případě bratra Jamese jde však teprve o prvního potomka. O to větší událost to pro rodinu Middletonových je.

Šestatřicetiletý James oznámil radostnou novinu začátkem července na Instagramu, kde v příspěvku sdílel dvě fotky své ženy s rukou položenou pod bříškem a komentářem: „Nemůžeme být šťastnější.“ Na fotkách samozřejmě nechybějí ani jeho milovaní psi, kterých má hned několik. Jak s oblibou tvrdí, za život se stal hrdým psím otcem štěňat jménem Ella, Zulu, Inka, Luna, Mabel, Nala a Isla. Jedno z nich si dokonce adoptovali i Kate s Williamem. Teď je ale skutečným otcem.

Rozporuplný rok

Než přišla ona radostná událost, vypadalo to, že James nebude mít zrovna nejlepší rok, což přiznal ve svém instagramovém příspěvku. „Začátek roku byl po ztrátě mé milované Elly velmi těžký, nicméně rok zakončíme tím nejcennějším přírůstkem do naší rozrůstající se rodiny,“ napsal a gratulace na sebe nenechaly dlouho čekat.

Že mu byla jeho fenka Ella velmi blízká, je patrné i z toho, že po ní pojmenoval svou webovou stránku – James & Ella, na které se věnuje svým podnikatelským aktivitám. Nabízí raw krmivo pro psy, vyráběné přímo v „britských kuchyních“. Také na své instagramové stránce James & Ella, která je věnovaná výhradně psům, se podělil o radostnou událost: „Brzy tu máme nového člena smečky. Nemohu být nadšenější.“

Elle vděčí za seznámení

Stejně jako Alizze, byla i Ella obrovskou láskou jeho života, a jak se svěřil deníku The Telegraph, právě jí vděčí za seznámení se svou manželkou. „Byli jsme všichni v klubu South Kensington v Chelsea. Ella mi ležela u nohou pod stolem, když jsem si uvědomil, že by se mohla chtít napít, tak jsem ji poslal k misce s vodou na druhou stranu terasy. Ona se však vrhla na Alizee. V rozpacích jsem se šel dívce omluvit a chtěl přivést Ellu zpět,“ prozradil.

Dvě velké lásky Jamese Middletona – manželka Alizee a fenka Ella:

Jenže Alizee si myslela, že je James číšník a objednala si u něj pití, zatímco hladila psa. „Netušil jsem, že jsem právě potkal svou budoucí ženu, a to jen díky Elle,“ dodal s tím: „Kdybych Elle nevěřil, nepřivedl bych ji do South Kensington Clubu a ona by nemohla pozdravit ženu, která se stala mou vyvolenou.“

Raději v ústraní než na veřejnosti

James a Alizee se vzali 11. září 2021 a jejich svatba nebyla vůbec okázalá. Starosta Bormes-les-Mimosas Françoise Arrizi, který obřad vedl, prozradil, že se jí zúčastnilo asi jen padesát lidí. Mezi jinými i Kate, princ William a jejich děti Charlotte, George a Louis. Drželi se ale zpátky, aby „neukradli“ novomanželům jejich velký den.

„Nevěsta a ženich byli velmi šťastní,“ řekl Arrizi. „Zapózovali a vyfotili se i na náměstí u radnice. Svatby se dokonce zúčastnili i jejich dva psi, kteří stáli u zrodu společného setkání,“ dodal.

Snoubenci se původně chtěli vzít už v roce 2019, kvůli covidu ale museli své plány přehodnotit. Alizee později prozradila, že ve svatební den oblékla šaty své tchyně Carole, matky Jamese Middletona.

Jen několik týdnů před svatbou si pár také pořídil první společný dům. „Myslím, že koupě domu je jedním z nejvíce stresujících zážitků v mém životě,“ napsal později Middleton na Instagram, když se do domu se ženou stěhovali. Okamžitě tak vzbudil obavy, zda se mu opět nevrátily deprese, kterými dlouhou dobu trpěl.

Manželka ho podpořila

Problémy Jamese Middletona začaly v roce 2003, kdy Kate začala chodit s princem Williamem. James je přisuzoval tomu, že nebyl připraven na takový příval pozornosti, který nastal nejen v podobě článků v bulvárních denících. „Cítil jsem se pod obrovským tlakem a vnímal jen tíhu zodpovědnosti za celou naši rodinu,“ svěřil se později v rozhovoru pro magazín Tatler.

James Middleton trpěl dlouho depresemi:

Zdroj: Youtube

Poté, co se dal dohromady s Alizee, se ale začal cítit výrazně lépe. „Mám radost ze života. Jsem opět sám sebou,“ řekl tehdy. Jejich láska je tak silná, že z ní nedávno vzešel i první společný syn, který dostal jméno Inigo.

Ohnivé dítě z královského filmu

„Když jsem poznal našeho krásného chlapečka, byl to ten nejzvláštnější pocit v mém životě,“ svěřil se James na Instagramu. „Bez ohledu na to, jak jsem si myslel, že jsem připravený… Nebyl jsem připravený na ohromující emoce z prvního setkání s Inigem,“ popisoval dále. Chlapec dostal jméno španělsko–baskického původu, které znamená „ohnivý“.

Stránka NameBerry říká, že je téměř neznámé a je zajímavou volbou kvůli silné znělosti, je kreativní a koresponduje s velkým britským architektem a scénografem Inigem Jonesem. Ten ho sdílel se svým otcem, londýnským hodinářem, jemuž jej dali rodiče v době, kdy byla v Anglii pro chlapce (zejména mezi oddanými římskými katolíky) moderní španělská jména.

James Middleton se v říjnu dočkal svého prvního syna.Zdroj: Profimedia

Mnozí mohou toto jméno znát z The Princess Bride, románu Williama Goldmana z roku 1973, který později inspiroval populární filmovou adaptaci. Postavu Iniga Montoyi – známého proslovem: „Ahoj. Jmenuji se Inigo Montoya. Zabil jsi mého otce. Připrav se zemřít.“ – ztvárnil herec Mandy Patinkin.