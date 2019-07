Manželka prince Harryho, která letos porodila své první dítě, syna Archieho, na černobílou obálku časopisu vybrala fotografie patnácti žen. Kromě novozélandské premiérky Ardernové či aktivistky Thunbergové například i hereček Jane Fondové, Salmy Hayekové, Gemmy Chanové a Jameely Jamilové či modelky Adwoy Aboahové.

Introducing the September 2019 issue of British Vogue, guest-edited by HRH The Duchess of Sussex: https://t.co/b3xZpXBiyQ #ForcesForChange pic.twitter.com/YcW4ydOWXN