Dceru muzikanta Zdeňka Merty a zpěvačky Zory Jandové Viktorii Mertovou můžeme od roku 2022 vídat v soutěži Na lovu, kde jako Belladonna předvádí obdivuhodné vědomosti. I ona má ale občas trému.

Přiblížíte divákům, jaké změny je čekají v soutěž Na lovu tento rok?

Že by nastaly přímo změny, bych neřekla, ale během jarního schématu nás čeká nový Superlov, kde účinkující bojují až o milion korun. Čeká nás druhá série a bude to velké.

Viktorie Mertová v diváky oblíbeném pořadu Na lovu:

Mezi ostatní lovce jste přišla jako poslední, už jste v pořadu jako doma?

Myslím, že rozdíly mezi námi se smyly. Nervózní stále trochu jsem, ale nervózní jsme, troufám si říct, všichni. Zvlášť když máme za sebou prohru a jsme trošku rozhození. Psychika pracuje. Ale že bych byla oproti ostatním pozadu, to úplně necítím.

Píší vám diváci, jak je možné, že jste to a to nevěděli, když je to přece lehké? Máte podobné zkušenosti?

Že by to psal někdo přímo mně, takovou zkušenost úplně nemám. Spíš mi občas někdo řekne, co se kde píše v komentářích. Já je moc nečtu, takže tohle úplně nemonitoruju, ale slýchám, že se tam kdosi vzteká, jak je možné, že jsme něco nevěděli. Horší je, že i my sami se občas na sebe hodně vztekáme, jak je možné, že jsme danou věc nevěděli. (smích) Když se zpětně na vysílání dívám, říkám si, jak jsem mohla pronést takovou blbost?

Moderovat Na lovu je můj koníček. Chci vidět plakat i lovce, říká Ondřej Sokol

Připravujete se na každý díl? Procházíte si encyklopedie, faktografické knihy…

Vzdělávám se průběžně. Ne že bych před každým dílem měla pocit, že se ještě musím naučit třeba chemické prvky, ale mám obecně lepší pocit, když se dlouhodobě udržuju v mentální kondici. Dělám třeba kvízy na telefonu, a už ráno, když si je otevřu, poznám podle toho, jak mi jdou, v jakém jsem stavu. Když vím, že jsem pomalá, musím trošku zabrat. Snažím se tedy udržovat takto.

Láká vás zkusit si i jiný pořad?

Mně se teď splnil obrovský sen, byla jsem v kuchařském pořadu. Dělala jsem tři epizody a byla totálně nadšená. Už nevím, co lepšího bych si mohla přát.

Nejobávanějším lovcem je Jiří Martínek alias Doktor Vševěd:

Chápu správně, že milujete vaření?

Miluju vaření i jídlo, byla to pro mě úplně nejlepší věc.

Kdyby přišla nabídka jít do pořadu o vaření, šla byste?

Soutěžit určitě ne, to nepřipadá v úvahu! Nevařím na takové úrovni. Ale jídlo mě zajímá, hodně si o něm čtu, sbírám recepty… Baví mě být v kuchařském prostředí.

A jako moderátorka?

Ježišmarjá! (smích) To by museli mít tvůrci opravdu sebevražedné tendence, kdyby mě chtěli jako moderátorku.