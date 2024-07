Není to tak dlouho, kdy jste oslavila jednašedesáté narozeniny. Jak se cítíte? Vypadáte skvěle…

A skvěle se i cítím, vážně. Šedesátku jsem uvítala doslova s otevřenou náručí, protože jsem si říkala: „Konečně! Konečně už si nemusím nic dokazovat.“ A občas se na tu šedesátku můžu i vymluvit. Můžu třeba říct: „Tohle po mně nechtějte, na to jsem už moc stará.“ (smích)

Funguje to?

Ani omylem. (smích) Vždycky se nakonec nechám zlomit. Jsem prostě taková. Když mě někdo o něco poprosí, neumím říct ne. Hraju pořád a strašně ráda, ale faktem je, že už nemusím nikde poslouchat „femme fatale“ a všechny ty přívlastky, hodnocení proporcí. V tom je ten věk hrozně osvobozující.

Vyrostla jste na vesnici, je to tak? Někde mezi Krušnými a Doupovskými horami.

Přesně tak, v malé vesničce na Karlovarsku. Práce tam bylo vždycky habaděj. Ani rodiče jsem moc neviděla. Pamatuju, že tatínek chodíval domů z práce po noční, na stole už měl navařeno od maminky. I ona hodně pracovala. Oblékla montérky a šla sousedům pomáhat na stavbu. Hodně se dřelo, pro lidi kolem. Sousedi si tehdy pomáhali. Neustále jsem slýchávala: „Sežeň tohle, udělej tamto…“ Tak to bylo pořád dokola.

To byla asi náročná škola?

My děti jsme se hrozně styděly. (smích) Pořád jsme měly v ruce hrábě a lopaty.

Hrála jste jako malá v divadle? Měli jste na vesnici alespoň ochotníky?

Myslím, že poprvé jsem hrála ve druhé třídě. Čerta, který se nechtěl umývat.

Konzervatoř jste ale nestudovala.

Ne, to ne. Studovala jsem střední pedagogickou školu se zaměřením na mateřské školy.

Bavilo vás to?

Svým způsobem ano. Chvíli jsem v rámci praxe i učila malé děti ve školce. A vzpomínám na to moc ráda. Bavilo mě to. A řekla bych, že mi to i šlo.

Pak jste ale utekla na DAMU…

Zhruba někdy ve třeťáku jsem si uvědomila, že tohle zaměstnání asi nebude úplně pro mě. Práce s dětmi mě bavila, ano, ale začalo to se mnou šít. Objížděla jsem různé recitační festivaly, přednášela básně, bavila mě improvizace, přednes, zkrátka všechno tohle kolem. Měla jsem navíc hodně načteno, protože moje maminka vedla u nás na vesnici knihovnu, takže jsem od rána do večera ležela v knihách. Ale chvíli trvalo, než jsem se rozhodla pro herectví, nebyla jsem si jistá, co přesně vlastně chci. Věděla jsem jen jedno: že chci utéct z venkova a poznat svět. Proto dodnes tvrdím, že to byl vlastně takový geografický únik.

Vilma Cibulková se svou spolužačkou z DAMU Veronikou Žilkovou:

Vilma Cibulková a Veronika Žilková se znají přes čtyřicet let.

Učarovalo vám velkoměsto?

Byla jsem v Praze úplně poprvé. Sedla jsem na vlak a odjela na přijímačky na DAMU. Když na tohle teď zpětně vzpomínám, byla to vlastně velká drzost. Postavila jsem se před komisi jako nepopsaný list. Nikdy jsem nehrála v divadle, nikdo mě na zkoušky nepřipravoval. Šlo prostě o spontánní nápad. Našla jsem tu školu v brožuře a řekla jsem si: „Tak to prostě zkusím.“

A oni vás hned vzali…

Měla jsem z toho hroznou legraci. Vlastně ze všeho, co jsem dělala. Byla jsem zkrátka bezprostřední človíček a nejspíš tohle zapůsobilo. A taky jsem vůbec nevěděla, do čeho takzvaně lezu. Ale byla jsem svá, což asi zabralo.

Vzpomenete si, jak probíhaly zkoušky?

To bylo hrozný. Naprosto strašný. Pamatuju, že jsem si přinesla hrozně moc rekvizit. Leporelo, koště, starý hadr z kuchyně. A improvizovala jsem. Vzala jsem leporelo a předčítala z něj příběh o tom, že mám doma koště, ale že spíš než koště je to takový frajerský panák. Ozdobila jsem ho mašličkami, pentlemi, zkrátka vším možným, co mi tehdy přišlo pod ruku. Veršovala jsem něco o tom, že „na zápraží koště stálo“, místo toho, aby zametalo. Nakonec jsem ho úplně celé vysvlékla, což komisi hrozně pobavilo a řekli mi, že to stačí, že to bylo fajn. V tu ránu jsem začala protestovat. Vždyť jsem měla připravené ještě další dva monology!

Pustili vás ke slovu?

Ano, ale to byl snad ještě větší průšvih. Chtěla jsem totiž jako rekvizitu použít utěrku, kterou jsem si přinesla z domu, ale když jsem ji roztáhla, ukázalo se, že má uprostřed obrovskou vypálenou díru. Doma jsem si toho nevšimla, prostě jsem popadla nějaký hadr a běžela na vlak. Vykřikla jsem: „ježíšikriste“ a snažila se jim vysvětlit, že tohle rozhodně nebyl záměr.

Co se vám honilo hlavou, když jste odcházela? Mám to v kapse, nebo naopak?

Upřímně? Bylo mi to jedno. Úplně jedno. Všemu jsem se tehdy hrozně smála a celý den jsem si nesmírně užila. Praha, velkoměsto, nové zážitky. Nebrala jsem to zas až tak vážně, dokud mi nepřišla pozvánka do druhého kola. To už jsme si museli stoupnout na divadelní prkna a zahrát, co nám profesoři vybrali. Bylo jasné, že když tohle nepokazím, klapne to.

Váš ročník byl doslova legendární. Studovala jste s Evou Holubovou, Karlem Rodenem, Ivanou Chýlkovou… Vzpomínáte na ty časy?

Bylo to skvělé. Prchla jsem z vesnice do velkého světa a strašně si to užívala. Ten ruch velkoměsta, inspirující prostředí, spoustu legrace a řadu kamarádů. A kouzlo našeho ročníku? To nespočívalo jen v tom, jaké se tam sešly osobnosti, ty roky byly prostě fajn, byly šťastné. Navíc jsme měli obrovské štěstí, že nás učitelé neházeli do jednoho pytle, neměli touhu nás rovnat do latě. Každý z nás byl individuální a oni nám dali možnost se rozvíjet, pracovat na sobě. A tohle nás posunulo o hrozný kus dopředu.

Myslíte, že je pro herce důležitější škola, anebo kontakty?

Obojí je důležité, bezpochyby. Ale myslím, že je to jako s každým řemeslem. I v herectví platí určitá pravidla, zásady. A ty se prostě musíte naučit. Nemůžete jen tak někoho vytáhnout na ulici z auta, podat mu scénář a postavit ho na jeviště. To by zkrátka nešlo.

Bavíme se o divadle, ale co různé seriály?

To je fakt, ty jsou trošku jiná kapitola. Před kamerou je herecká práce o něco snazší. Netočí se v kuse, dělají se pauzy, když uděláte chybu, sjede se kus znova. Na to asi nepotřebujete školu.

A co vy a kamera?

Já se s ní celý život strašně peru. Upřímně? Moc mi to s ní nejde. A čím jsem starší, tím je pro mě nepříjemnější.



V čem je problém?

Je to pořád dokola, ať dělám co dělám, pořád dostávám role svůdnic. (smích) Prostě už se na ně necítím. Mám koneckonců svůj věk. Vadí mi škatulky, ty přesně nalinkované role. A taky jsem na place děsně netrpělivá…

Neumíte jen tak sedět a čekat…

Nejde to! Pokaždé, když je pauza, vběhnu třeba do produkce a prosím je, aby mi našli nějakou práci. Cokoli. Třeba seřazování složek, skládání papírů. Klidně bych v kuchyni loupala brambory, hlavně abych nemusela čekat. Je to k zbláznění. Asi prostě neumím odpočívat.

Zdá se. Že by praxe z mládí?

Přesně tak! Chybí mi zkrátka v ruce to koště!

Teď vážně. Jste stále v jednom kole. Kromě hraní a natáčení se věnujete i charitě. Jste patronkou azylového domu v Horních Počernicích, pro rodiny, a především děti s nelehkým životním osudem, hrajete benefiční představení, podporujete festival Mezi ploty. Jak to všechno zvládáte?

To je moje srdeční záležitost. Dělám to strašně ráda. Tohle se na hodiny nepočítá. Divadlem žiju, a kdykoliv je potřeba, zahraju zadarmo, samozřejmě s tím, že výtěžek půjde na smysluplný projekt, nebo pomůže nějakému konkrétnímu středisku. Pak neváhám. A jsem hrozně ráda, že to tak cítí i moji kolegové. Spousta z nich hraje pro náš azylový dům.

Na který projekt jste pyšná nejvíc?

To si vybavuju docela přesně. Ale aby nedošlo k mýlce, nešlo o můj projekt. Byl to nápad dvou maminek z Bratislavy a já jsem se k nim přidala. Doslova mě to nadchlo. Ty dvě ženy se totiž rozhodly plnit lidem, kterým už nezbývalo moc času, sny. A pustily se do toho skutečně ve velkém. Bylo úplně jedno, jestli šlo o skok padákem, jízdu ve formuli 1 nebo třeba o vydání knížky básní. Snažily se, aby vše vyšlo. A dělaly pro to první poslední. Tak jsem jim pomohla. Nejen já, ale i řada mých kolegů a známých. A začali se nabalovat další. Přihlásily se železnice, přidaly se letecké společnosti. Stačilo pár dní a možné bylo doslova cokoli. Výtěžek byl neuvěřitelný a mě tohle celé naprosto dostalo.

Některé příběhy jsou hodně dojemné. Neberete si je příliš k srdci?

Mě spíš mrzí jiná věc. Že těch lidí, kteří dokážou natáhnout pomocnou ruku, není o něco víc. Fakt, že jsme zdraví a nic nás netrápí, ještě neznamená, že bychom měli být lhostejní k těm, kteří takové štěstí neměli. Vždyť stačí tak málo. Jen tu pomocnou ruku podat.

Ale přece jen… Není těch věcí na vás někdy až příliš?

To si nemyslím. Ale pravdou je, že jsem snadno zneužitelná. (smích) Třeba teď nedávno jsem měla práce až nad hlavu. Premiéra, spousta starostí s festivalem Mezi ploty, akce, generálky, prezentace. A najednou telefon: „Vilmo, prosím tě, potřebuju, aby někdo v nemocnici předčítal pacientům povídky. Co ty na to? Šlo by to?“ No, co myslíte? Kývla jsem. A scénáře jsem pak studovala po nocích.

A vy sama, máte svůj sen, který byste si ráda splnila?

Páni, těch je! Přiznám se, že mi poslední dobou učarovalo bojové umění. Evokuje ve mně sílu, klid a vyrovnanost. Není o adrenalinu, to vůbec ne, ale spíše o disciplíně a vytrvalosti. Snad proto mě tolik láká. Mám za to, že tohle je takový „zdravý“ sport na stáří. (smích)