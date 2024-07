Dvaačtyřicetiletá herečka Vlastina Svátková má s výchovou dětí poměrně bohaté zkušenosti. Doma má hned tři syny. Nejstarší, sedmnáctiletý syn Adam, je nyní v pubertě a nedávno ho zkoušela vzít k psychologovi. Marně. Sama zastává přístup, že by svého psychologa mělo mít každé dítě, a to odmala.

Řadíte se mezi úzkostlivé matky, které děti neustále kontrolují, anebo zastáváte volnější výchovu?

Těžko říct, jak to mám, protože se nesrovnávám s jinými ženami, abych si ověřila, že to mám stejně. Ale řekla bych, že věci dělám intuitivně. Jsem intuitivně napojena na své děti a vidím, kdy je potřeba něco řešit a kdy je to nepodstatné a jde pouze o výmluvu, že nechtějí do školy.

Women´s Talks Live s Vlastinou Svátkovou na téma Láska:

| Video: Youtube

Řešila jste u dětí i psychické problémy? Vyhledala jste třeba dětského psychologa?

Nutím svého nejstaršího syna, kterému je sedmnáct a je v pubertě, aby chodil k psychologovi. Řekl mi ale, že tam chodit nechce, že nikomu nebude nic říkat. Jsem v tom hle ohledu progresivní matka, která si myslí, že by psychologa mělo mít každé dítě i každý dospělý. Je to důležité a prospěšné. Bohužel ve společnosti stále koluje předsudek, že kdo chodí k psychologovi, je blázen nebo potřebuje pomoc a měl by se stydět.

Návštěvě psychologa jste tedy otevřená?

Naprosto. Měla by být samozřejmá. Stejně jako když někdo řekne, že jde do posilovny trénovat tělo, je důležité posilovat i psychiku. Život je náročný.

Jak vy pečujete o svou duševní stránku? Čtete, praktikujete jógu…?

Nepraktikuji jógu, ještě jsem k ní nedospěla. Ani moc nečtu. Většinou mám knihy u postele, a když je otevřu, hned usnu.

Jak se tedy o duševní stránku staráte?

Pečuji o duši tak, že se snažím vnímat a rozlišovat, kdy podléhám mysli a kdy je něco opravdu důležité. Jak to říct, aby to lidé pochopili? Pokaždé se snažím rozlišovat mezi strachem mysli, která se mě snaží „chránit“, přitom mi ale ubližuje, protože mě dostává pod stres, a mezi zklidněním a uvědoměním, že je vše v pořádku, a zvládneme to. Je důležité najít balanc mezi tím, kdy je stres zdravý a prospěšný, a kdy už ubližuje. To je podle mě nejlepší péče o duši. A nechat život plynout tak, jak jde.

Dospěla jste už do fáze uvědomění, že musíte zvolnit?

Stalo se mi to. Byla jsem v životním období, kdy jsem si myslela, že když mám jeden den prázdný a nemám žádné schůzky, něco mi utíká. V současnosti jsem v opačné fázi. Když mám schůzky, jsem z toho nervózní. Zklidnila jsem se a uvědomila si, že moje hodnota není v tom, jaký mám výkon v profesi a kolik knih jsem napsala. Je mi dobře tam, kde jsem. Umím se zastavit, relaxovat a plánovat práci tak, aby mě bavila a naplňovala, abych měla čas na sebe a na děti.