Psalo se, že uvažujete o další svatbě, je to pravda? Ne, to určitě ne. To psali někde v bulváru. Já tyhle hlášky nedávám vůbec ven, protože za prvé jsem dvakrát rozvedená, takže o svatbě neuvažuju, a za druhé žiju přítomností a nic neplánuju. Navíc věci jako svatba pro mě nejsou vůbec důležité. Jsem spokojená, jak to je, a otevřeně říkám, že u mě už to není o velkých snech, ale spíš o tom, udržet si, co mám, neřešit žádné složité věci a trochu si ten život zjednodušit. Ráda bych ještě navštívila nějaké země, ale jen když Bůh dá a budu mít na to finance, protože lítat se třemi dětmi po světě je finančně náročné.

Marek Ztracený: Moje chování mě mrzí. Hodně jsem pil, na něco si hrál

Letos jste překročila čtyřicítku. Staráte se o sebe víc než dřív?

Musím říct, že jsem se na ni těšila, protože jako spousta žen vnímám, že jsem někde v půlce svého života a že aktivních let, kdy jsem ještě jakž takž hezká, mám energii a sílu (nedávno jsem měla výhřez plotýnky, takže už to není, co bývávalo) už moc nezbývá, takže si je potřebuju sakra užít! (smích)

Začala jste dělat nové sporty?

Naopak, přestala jsem dělat sporty, přestala jsem se týrat, mučit a začala jsem si víc užívat život s tím, co mám. Nechci se pořád za něčím honit a říkat si, že až to bude, budu šťastná. Jsem vděčná za to, co mám a užívám si to. Už vím, co chci, znám svůj styl, vím, co mi sluší a nesluší, neexperimentuji…

Všímáte si na sobě změn? A pokud ano, přizpůsobila jste jim péči?

Starám se o sebe odjakživa. Samozřejmě teď moje pleť potřebuje něco jiného než dřív. Ve dvaceti jsem chodila na kosmetiku a pleť čistila, odličovala…, teď využívám i neinvazivních zákroků. Zrovna včera jsem byla na odstraňování pigmentací po létě pomocí IPL. Chodím na kliniku k mé kamarádce Ivance, která mi vždycky poradí, co pleť potřebuje, a přála bych si, aby to u mě bylo ideálně až do smrti neinvazivně bez chirurgických zákroků.

Máte dluhy? Nečekejte na zázrak, říká k těžkému období herečka Veronika Gajerová

Věnujete doma stejnou péči jako pleti i vlasům?

Musím říct, že co se týče vlasů, tak na ně doma nemám moc čas a ani mě to nebaví. Mám doma multistyler od Dysonu. Koupila jsem si už tu první sadu a je to produkt přesně pro lidi, jako jsem já, kteří na účesy nemají moc čas a neumějí to ani pořádně uchopit. (smích) Strašně vám zjednoduší život. Zabere vám to minimum času, vypadáte jak od kadeřníka a neničíte si vlasy. U kadeřníka pak řeším barvu, ale jinak se vlasy moc nezabývám.