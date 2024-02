Dojemnou skladbu, která nenechala jedno oko suché, zazpíval na benefičním koncertě Nadace Anežka osmadvacetiletý zpěvák Vojtěch Drahokoupil. Věnoval ji svému otci, který na tom v minulosti nebyl zdravotně dobře. Jak zpěvák přiznal, měl s ním dříve komplikovaný vztah a chtěl to včas urovnat.

Prozraďte, proč jste věnoval píseň právě tátovi?

Můj příběh s ním je hodně složitej, nikde jsem ho dosud neinterpretoval. Věděl jsem, že jakmile vydám tuhle píseň, občas se mě na něj někdo zeptá. Ale Harampádí je song, který jsem vydat chtěl. Napsal jsem ho, když na tom táta nebyl zdravotně dobře, a chtěl jsem ho mít hotový, než odejde z tohoto světa. Ale on se z toho, i když je to neuvěřitelný, dostal! Ten song slyšel a jsem za to moc rád. Jde o moji zpověď, kterou jsem nikdy neměl odvahu mu říct přímo. Je to pro mě hodně citlivé téma, protože celý náš příběh s tátou je… (zasní se) Ani on sám neví, jak moc je to pro mě silný.

Vojtěch Drahokoupil se v písni Harampádí vyznal svému otci:

Co na tu píseň váš otec říkal?

Slyšel ji, už byl dokonce i na koncertě, a byl z ní nadšenej. Říkal, že je to moc hezká věc. Dostala se k němu a věřím, že má dopad, který měla mít. Píšu písničky pro sebe, abych ze sebe dostal různé věci. A vždycky, když je zpívám, cítím, jak jsem rád, že je každá otisklá, nesmazatelně zapsaná a já se jejím obsahem už nemusím v hlavě zabývat. Tak to vnímám.

Netajíte se tím, že je pro vás rodina důležitá. Jak moc? Máte ji jako absolutní životní prioritu?

Jsem rodinný typ a vždycky jsem chtěl brzo děti. Chtěl jsem i svatbu, dokonce jsem byl už ve dvaceti zasnoubenej, ale teď je mi dvacet osm… A čím jsem starší, tím více chápu, že je asi dobře, když je člověk jako já zatím sám. Jsem poprvé sám deset měsíců a je to super stav, užívám si ho. Samozřejmě mi chybí láska a tak, ale říkám si, že už nechci začít nic, co nemá smysl. Tudíž si dávám načas, a samotu si užívám po svým. Dělá mi to dobře.

Jak jste k tomu dospěl?

Sám sebe jsem trochu více poznal, uklidnil se, už se nepředvádím před holkama… Bude mi třicet, což je znát. Jsem rád, že tím přerodem procházím bez holčiny. (smích) Když jsem vydával album, byl jsem na tom finančně blbě, hodně jsem pracoval, byl unavenej, vytíženej. V té situaci by se asi nedalo mít vztah.

Poměrně dlouho jste chodil s herečkou Anetou Vrzalovou, která má syna Olivera…

Ano, měl jsem vztah, kde bylo dítě. A i když jsme to na začátku zvládali, a ne že bychom se kvůli tomu rozešli, věděl jsem, že bude lehčí, když budu sám. Ohrožení, do kterýho jsem šel, bylo fakt velký.



Nevadilo vám, že jste do roku 2024 vstoupil sám?

Musím říct, že jsem si nedokázal představit lepší začátek nového roku a jsem moc rád, že jsem si tady na benefičním koncertě Nadace Anežka mohl zazpívat dvě věci z alba, které jsem napsal. Není nic hezčího, než když napíšete aranže pro tolik nástrojů a pak slyšíte, jak to profesionálové hrajou.