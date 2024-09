Už dnes večer odstartuje na televizi Prima nová, ve světě velmi úspěšná reality hra Zrádci, kterou bude moderovat Vojtěch Kotek. On sám je z formátu nadšený a trochu lituje, že se nemohl zúčastnit jako soutěžící. Diváci se podle něj mají na co těšit.

Jaký pocit ve vás po natočení game show Zrádci zůstal?

Velké nadšení! Zpočátku jsem váhal, jestli bych si ji neměl radši zahrát, ale nakonec jsem rád, že jsem přijal výzvu jako moderátor a doufám, že z pořadu budou všichni stejně nadšení jako já.

Vojtěch Kotek o hře Zrádci:

Z jakého důvodu jste tak moc nadšený?

Jde o perfektní formát, který je docela revoluční. Myslím, že posouvá televizní zábavu a realitu do jiných mezí. Je to fantastická, stylizovaná game show plná zvratů, napětí, zábavy a nečekaných překvapení.

O co ve hře přesně půjde?

Princip hry je v podstatě jednoduchý. Soutěžící plní každý den úkoly a každou noc skupina zrádců jednoho z účastníků ze hry vyloučí. Zbylí účastníci mají možnost hlasováním domnělého zrádce odhalit a toho ze hry vyloučit. Aby vyhráli hru věrní, musejí odhalit všechny zrádce.

close info Zdroj: se svolením TV Prima zoom_in Kdo mluví pravdu a kdo lže?

Jak moc náročné bylo natáčení?

Docela hodně, protože každý díl se musel odehrát v jednom dni. Prakticky jsme se při natáčení nedostali pod sedmnáct hodin. Poslední den jsme pak natáčeli asi dvaadvacet hodin, bylo to opravdu náročné, ale stálo to za to.

Diváci si oblíbili i pořad Máme rádi Česko, ve kterém s Jakubem Prachařem působíte jako kapitáni soutěžních týmů. Uvidí vás letos v nových dílech?

Ano, můžu prozradit, že letos budeme točit další řadu Máme rádi Česko.

Vidíte v ní své šance na vítězství? Jakub Prachař vás zatím těžce válcuje…

Šance vidím pořád stejně bledě. Jako vždy. Jsou věci mezi nebem a zemí, které se nemění. A ačkoli si můžu doplňovat vědomosti, jak chci, nakonec vždycky skončím v posledním kole u kola. (smích)

Jakub si vědomosti pravidelně doplňuje? Šprtá?

Nešprtá, má to přirozené, on nic neví. (smích) Vítězství si vždycky vytočí v posledním kole.



Aktuálně je v kinech film Jiřího Mádla Vlny, kde hrajete. Režisér tvrdí, že vás neobsadil protekčně, i když se znáte dlouho. Jak to vidíte vy?

V jednom rozhovoru, který jsme spolu dělali, dokonce řekl větu, že neobsazuje své kamarády, což se mě trošku dotklo… Asi nejsem kamarád. (smích) Ale ne, myslel to samozřejmě tak, že neobsazuje lidi podle toho, jak moc je zná, ale podle toho, jak se mu hodí pro roli, což je fajn. Každý rozumný člověk by to tak udělal, protože by chtěl mít film co nejlepší. Pochopitelně mi jeho rozhodnutí polichotilo.

Musel jste absolvovat konkurz, nebo vás vzal bez něj?

Byl natolik přesvědčený o svém rozhodnutí vzít mě, že mě nenutil jít na žádné kamerové zkoušky.