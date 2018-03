Všeobecná pravidla čtenářských soutěží

Soutěžíte s Deníkem? Přečtěte si důležitá pravidla.

1. Základní ustanovení

1.1. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) se řídí tiskové čtenářské soutěže ve vydávaném periodickém tisku společností VLTAVA LABE MEDIA a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5, Jinonice, IČ 01440578 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 18980 (dále též jen „Organizátor“).

1.2. Tiskovými čtenářskými soutěžemi se rozumí zábavně-vědomostní soutěže uveřejněné ve vydávaném periodickém tisku provozovaným Organizátorem (dále též jen „Deník“ nebo „Deníky“), jichž se lze zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní otázku či doručením řešení hádanky, hlavolamu, rébusu či doručením tajenky křížovky (dále též jen „Odpověď“) Organizátorovi elektronickou poštou nebo sms zprávou (dále též jen „Soutěž“ či „Soutěže“).

1.3. Každá Soutěž se dále řídí též pravidly obsaženými v popisu Soutěže (dále též jen Popis Soutěže“) uveřejněném na Serveru v rámci uveřejnění Soutěže. Jsou-li pravidla obsažená v Popisu Soutěže v rozporu s těmito Pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v Popisu Soutěže.

1.4. Soutěže se dále řídí též příslušnými právními předpisy, zejména § 2873 a následujícími občanského zákoníku.

1.5. Soutěže nejsou spotřebitelské ani jiné loterie, neboť postrádají prvek vkladu, resp. nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci jako podmínku účasti na Soutěži.

1.6. Účast na Soutěžích je dobrovolná.

2. Průběh Soutěží

2.1. Dobu trvání (okamžik zahájení a okamžik ukončení) Soutěže stanoví Popis Soutěže. Není-li v Popisu Soutěže stanoveno jinak, začíná Soutěž okamžikem uveřejnění Soutěže (s Popisem Soutěže) na Serveru a končí v 23:59:59 hod. posledního dne konání Soutěže.

2.2. Soutěže se mohou zájemci o účast v Soutěži zúčastnit doručením Odpovědi Organizátorovi. Výhercem Soutěže se stane účastník, který Organizátorovi řádně a včas doručil správnou Odpověď v pořadí stanoveném v Popisu Soutěže.

2.3. Určení výherce Soutěže provede Organizátor nejpozději do tří dnů po posledním dni konání Soutěže.

2.4. Předání výher provede Organizátor nejpozději do sedmi dnů po posledním dni konání Soutěže.

3. Účast na Soutěži

3.1. V rámci každé Soutěže uveřejní Organizátor na Serveru Popis Soutěže; v něm zejména:

a) den zahájení a den ukončení Soutěže;

b) uvede soutěžní otázku anebo hádanku, hlavolam, rébus či křížovku;

c) uvede elektronickou adresu, na níž lze doručovat Odpovědi,

d) specifikuje ceny pro výherce, případně

e) určí, jak budou výhercům ceny předány.

3.2. Soutěže se zúčastní pouze:

fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území České republiky a není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a doručila Organizátorovi včas a řádně Odpověď.

3.3. Spolu s Odpovědí musí účastník oznámit Organizátorovi své jméno a adresu a svou e-mailovou adresu, liší-li se od e-mailové adresy, z níž byla odeslána Odpověď.

3.4. Odpověď se Organizátorovi doručuje e-mailem na adresu uvedenou v Popisu Soutěže nebo sms zprávou a jejím definovaném tvaru v Popisu Soutěže; do předmětu e-mailu je nutno zřetelně uvést název Soutěže.

3.5. Odpověď (s údaji podle odst. 3.3. těchto Pravidel) musí být Organizátorovi doručena nejpozději do 23.59.59 posledního dne konání Soutěže. V pochybnostech se má za to, že Odpověď nebyla doručena včas.

3.6. Jedna a táž osoba se může Soutěže zúčastnit jen jednou; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát, vezme Organizátor v úvahu jen první doručenou Odpověď; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát současně, nevezme Organizátor v úvahu žádnou doručenou Odpověď.

4. Výherci a výhry

4.1. V Popisu Soutěže se určuje počet účastníků, kteří budou určeni jako výherci Soutěže, a výhry, které jim připadnou.

4.2. Výhercem Soutěže se stane účastník, který Organizátorovi řádně a včas doručil správnou Odpověď v pořadí stanoveném v Popisu Soutěže.

4.3. Výhercem se nemůže stát účastník, který se stal výhercem v jakékoli jiné soutěži pořádané Organizátorem v posledních třech kalendářních měsících před počátkem Soutěže.

4.4. Výherce Soutěže a jejich výhry určí Organizátor nejpozději do 30 dnů po posledním dni konání Soutěže. Jména a příjmení výherců Soutěže, případně obec, v níž mají výherci trvalé bydliště, uveřejní Organizátor bez zbytečného odkladu na Sereveru.

4.5. Výhry předá Organizátor výhercům nejpozději do 30 dnů po posledním dni konání Soutěže.

4.6. Výhry předá Organizátor výhercům zpravidla prostřednictvím pošty; z důležitých důvodů (zejména s ohledem na rozměr nebo jinou charakteristiku výhry) může Organizátor rozhodnout, že výhru předá výherci tak, že mu umožní převzít ji v běžné pracovní době na adrese Organizátorem určené. Toto rozhodnutí (pokyny k převzetí výhry) uveřejní Organizátor na Serveru v Popisu Soutěže anebo spolu se jménem, příjmením a případně obcí trvalého bydliště výherce podle odst. 4.4. těchto Pravidel.

4.7. Je-li výherce nezletilý, může Organizátor pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho zákonného zástupce.

4.8. Nepodaří-li se Organizátorovi výhru doručit výherci na jím uvedenou adresu nebo nepřevezme-li výherce výhru na adrese určené v Popisu Soutěže nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas k převzetí výhry jeho zákonný zástupce, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor může v takovém případě určit náhradního výherce obdobně podle odst. 4.2. těchto Pravidel.

4.9. Nárok na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 5.5 těchto Pravidel.

4.10. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

4.11. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.

5. Další ustanovení

5.1. Tato Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.denik.cz/souteze Popis Soutěže se zveřejňuje v Deníku v rámci informací o Soutěži.

5.2. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla, jakož i Popis Soutěže, po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.

5.3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

5.4. Soutěže se fyzická osoba – podnikatel nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

5.5. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

5.6. Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

5.7. Účastí v Soutěži účastník uděluje pro případ, že se stane výhercem, Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) na Serveru, případně v periodickém tisku vydávaném Organizátorem.

5.8. Účastí v Soutěži účastník dále uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených Organizátorovi spolu s Odpovědí, a to:

a) dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis;

b) za účelem uspořádání Soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí Organizátora (včetně nabízení obchodu a služeb, a to i elektronickými prostředky);

c) na dobu pěti let; po dobu trvání Soutěže a dále po dobu 90 dnů po jejím ukončení bez možnosti odvolání, jinak s právem odvolat souhlas e-mailem na adrese souteze@denik.cz;

d) ke zpracování Organizátorem nebo zpracovatelem jím pověřeným;

e) s právem Organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na pořádání Soutěže či jiných marketingových akcí Organizátora;

účastník Soutěže má právo požadovat na Organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.9. Organizátor je oprávněn plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto Pravidel i dříve než ve lhůtách v těchto Pravidlech uvedených.

5.10. V souvislosti se Soutěží lze Organizátora kontaktovat e-mailem na adrese soutez@denik.cz.V případě facebookových soutěží je třeba vést také v patrnosti limity/podmínky této společnosti. Jde zejména o (2) prohlášení, která by měla bát uvedena na webu v rámci pravidel dané soutěže, pokud nevylučujeme propagaci soutěže na FB: "Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem."

6. FB soutěže a FB podpora soutěží

