Vydavatelství VLM vyhlásilo unikátní soutěž Cena Vltava Labe Media

Podnikatelé v pohostinství mají šanci uspět se svými aktivitami v nové soutěži. Vydavatelství Vltava Labe Media vyhlásilo ve spolupráci se společností ABF, organizátorem veletrhu a kongresu For gastro & hotel, první ročník soutěže Cena Vltava Labe Media. Přihlásit se mohou provozovny z oblasti pohostinství, tj. stravovací a ubytovací provozy, kavárny, bary, cateringové služby apod., které spadají do jedné z kategorií soutěže. Ceny budou vyhlášeny na odborném kongresu For gastro & hotel 4. října 2018 v PVA expo Praha.

Kongres For gastro & hotel (ilustrační snímek)Foto: Kongres For gastro & hotel

Soutěž Cena Vtava Labe Media bude rozdělena do tří kategorií a vítěze každé z nich vybere odborná porota. V kterých oblastech mohou podniky soutěžit o hodnotné ceny? INOVACE: Kategorie pro všechny provozovny z oblasti HoReCa, které v roce 2017/2018 implementovaly zajímavou inovaci; například uvedení nových služeb a produktů, rekonstrukce objektu, nová komunikace podniku, změna brandingu apod. KONCEPT: Kategorie pro všechny provozovny, které v roce 2017/2018 reprezentovaly výjimečný HoReCa koncept; například úspěšné podniky ve své oblasti, netradiční zaměření podniku, unikátní filozofie podnikání apod. START-UP: Kategorie pro začínající podniky a nově připravované projekty z oblasti HoReCa, které začaly fungovat v roce 2017/2018 nebo se na otevření připravují a které jsou zajímavé svojí kreativitou, moderními trendy, vizemi a změřením na budoucnost oboru. Vítězové jednotlivých kategorií soutěže, která bude probíhat do 31. července 2018, převezmou hodnotné ceny na slavnostním galavečeru For gastro & hotel, který se bude konat 4. října 2018 v PVA expo Praha. Co mohou soutěžící vyhrát? Originální porcelánovou trofej, inzertní prostor v titulech Deník 2019 a Gurmet 2019 v hodnotě 300 tisíc korun, roční předplatné časopisu Gurmet 2019 a roční VIP kartu na všechny veletrhy ABF v roce 2019 pro 2 osoby. Přihlášky mohou soutěžící zasílat do 31. 7. 2018 na e-mail kongresforgastro@abf.cz. Podrobné informace o soutěži a jejích pravidlech jsou k dispozici na www.kongresforgastro.cz.

Autor: Redakce