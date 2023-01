Žárlivost a full service pro pána

První díl šestnácté série vypjatých situací nabídl vrchovatě: Petra z Kladna si vyměnila roli se Slovenkou Marianou. Petra, která se už před časem proslavila v jiné reality show (a v každé přiznala jiný počet svých dětí), má doma šestnáct kočárků, bordel a žárlí. Slovenská kadeřnice oproti tomu považuje za normální žít v čistém domě a pracovat.

„Má potřebu se všem chlapům fotit nahá a posílat jim to na Messenger, WhatsApp a další sítě,“ popsal Tomáš svoji choť Petru. Oba na sebe mohutně a nepřetržitě žárlí, což tak trošku odsouvá do pozadí jejich malé děti. Ona je na mateřské a on bez práce, nicméně vyžaduje takzvaný full service. „Jsem zvyklý, že se žena ráno vzbudí dřív než já, uvaří mi kafe. Než vstanu, má uklizeno, postaví na oběd,“ filozofuje na kameru otec rodiny, který snídá pivo a práce mu už pár let nechybí.

Nebetyčný rozdíl ve fungování obou párů plus Petřina žárlivost rozpoutají peklo na zemi, kvůli kterému kladenská hrdinka natáčení předčasně ukončí: dochází k přesvědčení, že její muž spí s vyměněnou manželkou, jak avizoval…. Finále je pak plné slz, urážek, obviňování, vyhrůžek a vyžvaněných tajemství, jak je v závěru zvykem.

Časy se mění. I ve Výměně

Další z příběhů, které napsal život a na které diváci Novy slyší: na svůj příděl emocí jsou zvyklí, i když atmosféra a témata se ve sledovaných rodinách za dobu existence projektu změnila a stále mění. Říká to režisérka Jana Rezková, která je u Výměny manželek od samotného začátku v roce 2005.

„Připadá mi, že nyní spolu páry i celé rodiny komunikují mnohem hůř, jako kdyby se úplně vytratilo pochopení, tolerance a slušné způsoby. Osobně mám dojem, že za to často mohou sociální sítě a to, že lidé mají k ruce stále přilepené mobilní telefony. Dřív to tak nebylo, i když byl internet, chodilo se možná tak na diskusní fóra či někdo psal blog, ale rozhodně nás technologie neprovázely celým dnem tak, jako tomu je dnes. V uplynulé řadě mohlo mít určitě vliv i to, že se natáčela za pandemie covidu, takže lidé mnohdy jinou komunikační možnost neměli, na druhou stranu jsem čekala, že když budou rodiny trávit více času pohromadě, najdou si prostor, aby si mohly některé věci vyříkat. To se ale nestalo," řekla Jana Rezková portálu Život v Česku s tím, že ve třech epizodách připravované řady, které jsou zatím natočené, jsou chytré telefony poměrně zásadní téma.

Kilometry diskusí, žádná pozitivní

„Je skoro až neuvěřitelné, že někteří lidé se zúčastní tohoto nebo podobného pořadu a ještě neuvěřitelnější, že se na to někdo dívá. Je možné, že IQ národa kleslo pod 50?“ píše v diskusi pod článkem na jednom z webů pan Marián. Není sám.

Články o podobných reality show, Výměnu manželek nevyjímaje, patří nejen v bulváru k nejčtenějším a také k nejdiskutovanějším. Diskusních příspěvků jsou pod nimi stovky, a všechny rozčilené a negativní. Tak proč má pořad milionovou sledovanost?

V polovině srpna roku 2020 se během natáčení Výměny manželek oběsil jeden z účastníků reality show.

Policie následně obvinila člena externí produkce z přečinu vydírání.

Televize Nova tuto epizodu neodvysílala.

„Reality show si vybírají sociálně slabé, které zostuzují za to, že se nedokážou stát někým hodnotnějším,“ řekla v této souvislosti pro Médiář socioložka Irena Reifová , která na Univerzitě Karlově analyzuje některé z českých reality show včetně Výměny manželek nebo televizní seriálovou tvorbu za socialismu i po roce 1989.

„Domnívám se, že zostuzování nepopiratelně sociálně slabých a vyloučených pak funguje jako jakési magické zaklínadlo. Když je někdo ohrožený tímtéž, rituálně se ujišťuje, že je schopný o účastnících stále mluvit jako o nich. Jako o těch druhých, mezi které nepatříme. Že existuje rozumná zarážka před pádem do jejich kategorie,“ vysvětlila socioložka.

Je to bizár, říkají třicátníci

Z výzkumu Ireny Reifové také vyplynulo, že na Výměnu manželek se dívají i vzdělaní dvacátníci a třicátníci z velkých měst. „Tihle mladí diváci používají kategorii bizár. Oni se na Výměnu manželek nedívají proto, aby se ujistili, že jsou schopní žít úspěšně a lépe svůj život koordinovat, ale dívají se na to proto, že to považují za panoptikum zvláštností. I to může být součástí nadřazenosti,“ doplnila socioložka Irena Reifová.

Nejlepší hlášky z Výměny manželek



„Mačkáš mi hada, debi*e!“



„Nevím, co je to digestoř. To bude haj*l, ne?“



„Tvé ženě bych nesvěřil ani rybičky, bál bych se, že by se utopily.“



„Když vidím náš sexuální život, tak by mě samotného chvílemi zajímalo, jak ty děti vznikly.“



„Roberte, nezlob se na mě, ale já nevím, kdes to slyšel teda. Houskový knedlíky se dělají většinou z droždí. Kdo tam dává housku?“



„Nakupovat jezdím až sem, protože jsou tady popelnice. Víc toho nepoberu, nechám něco i ostatním.“



„Ještě že jsem si vzala tu láhev vína. Měla jsem si vzít vodku.“



„Jó holčičko, pořídila sis opičky, musíš mít na banány.“



„Já ti říkám, Roberte, ona rozvrátí rodinu.“



„Jdu se vykoupat a pak se asi ožeru.“

Další příběh dvou rodin, které za stotisícový honorář nechají nahlédnout do svých ložnic, kuchyní a hlav, odvysílá TV Nova opět ve středu v hlavním vysílacím čase. Dá se předpokládat, že to nebude nuda.

Výměna manželek během své existence čelila řadě problémů. Kvůli dílům, ve kterých se kvůli alkoholismu rodičů a násilí octly děti v krajní situaci, podal ombudsman Radě pro rozhlasové a televizní vysílání podnět, aby projekt nějakým způsobem regulovala. Rada však argumentovala, že samotný pořad tak, jak je uváděn na obrazovkách, neporušuje žádné paragrafy vysílacího zákona. Za celou dobu vysílání proto neudělila tvůrcům žádnou sankci.

V některých dílech šlo ovšem téměř o život:

