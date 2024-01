Loňský rok je za námi, a kromě mnoha jiných věcí přinesl i překvapivá a vtipná vyjádření některých známých osobností. Připomeňte si je s námi.

Zatímco některé celebrity, poučené z minulosti, dobře rozvažují, co řeknou či napíšou na své sociální sítě, jiné, co na srdci, to na jazyku. Mnoho známých osobností se v loňském roce vyjadřovalo k různým událostem. Ať už šlo o politiku, sport nebo společenské dění, padaly velmi inspirativní výroky, které v mnoha případech pomohly dobré věci.

Občas ale některý mediálně známý člověk otevřel pusu, a aniž by to plánoval, svou poučnou, ironickou či překvapivou poznámkou pobavil či šokoval.

Nikdo je nepochopil

Dědička hotelového impéria Paris Hilton se v loňském roce stala hned dvakrát matkou. Nejprve v lednu přivítala na světě syna Phoenixe Barrona, v listopadu pak dceru London. Její rozhodnutí omezit večírky a stát se naplno matkou zpočátku většina lidí kvitovala, ovšem jen do doby, než promluvila o důvodech, proč jí děti odnosila náhradní matka.

„Můj život je tak moc veřejný. Líbilo by se mi zažít, jak miminko v břiše roste, cítít, jak kope, a všechny další vzrušující okamžiky,“ svěřila se ve své reality show Paris in Love hvězda a následně dodala, že se nakonec ale s manželem rozhodli pro odnošení dětí náhradní matkou, a to kvůli bezpečnostním důvodům. A jak že to myslela?

„Když jdeme třeba na farmářské trhy, je jedna věc, že se někdo zastaví a požádá Paris o fotku. Ale s dítětem v kočárku je to úplně jiná věc,“ odpověděl její manžel na otázku, proč neporodila sama. Nikdo jeho reakci nepochopil a celá záležitost byla všem pro smích. Dodnes se tedy neví, proč si Paris nechala děti odnosit. Kvůli zdravotním důvodům to prý ale určitě nebylo.

Pobavil na Zlatých glóbech

Herec Eddie Murphy na předávání Zlatých glóbů dokázal, že je stále jedním z nejlepších hollywoodských komiků, když udělal nejlepší vtip večera, a to na Willa Smithe. Na slavnostním ceremoniálu převzal ocenění za celoživotní dílo a během své děkovné řeči vypustil z úst odkaz na notoricky známý okamžik z loňského předávání Oscarů, kdy Will Smith dal na pódiu facku Chrisi Rockovi.

„Dnes večer mluvím se všemi novými, nadějnými snílky a umělci. Chci vám dát vědět, že existuje plán, kterým se můžete řídit, abyste dosáhli úspěchu, prosperity, dlouhověkosti a duševního klidu,“ řekl Murphy a pokračoval: „Sledoval jsem to celou svou kariéru. Je to velmi jednoduché. Prostě dělejte tyto tři věci: Plaťte daně, starejte se o své věci… A neříkejte jméno manželky Willa Smithe.“ Publikum následně propuklo v nadšený potlesk.

Řekla si o film

Herečka Jiřina Bohdalová je nezmar. Přestože byla letos vážně nemocná a pobyla si nějaký čas v nemocnici, o tom, že by přestala natáčet nechce ani slyšet. Když na tiskové konferenci České televize představovala snímek Svatá, který natočila s režisérem Jiřím Strachem a scenáristou Markem Epsteinem, nebála se říct si o další snímek.

„Mám ráda, když mi někdo něco napíše, zvlášť teda Marek, ale já si o žánr neříkám. Tím, že ale napsal vážnou věc, jsem si řekla, aby mi napsal ještě nějakou komickou, veselou věc. Teď má tedy před sebou Marek ještě jeden úkol. Já ráda úkoluju! Ale nemůžu tomu autorovi říkat všechno, musím mu taky nechat prostor… Nicméně premiéra by měla být v mých pětadevadesáti,“ pobavila všechny svým monologem herečka.

Rozdával rány

Začalo to na křtu desky Michala Davida, odkud Romana Ondráčka vyvedla ochranka po konfliktu s Marcelou Davidovou, kterou měl fyzicky napadnout. Tehdy Nina Ondráčková prozradila, že je její manžel nemocný a skončil v péči lékařů na psychiatrickém oddělení jedné z pražských nemocnic.

I když Ondráček psychické problémy přiznal s tím, že má už od 17 let bipolární poruchu, zároveň dodal, že je to hlavně kvůli lidem, jako je česká Yoko Ono Marcela Davidová, která ničí přátelství mezi jejím mužem a jeho blízkými.

Když se ho na incident zeptala reportérka Super.cz, Ondráček si trval na tom, že manželku Michala Davida nenapadl a řekl jí: „Chcete taky chytit dvě pěstí jako Marcela Davidová?! Myslíte, že jsem ji uhodil? Aby to bylo fér, Marcela mi dala dvě pěstí.“

Brunch za pět tisíc

Není to tak dávno, co manželka Karlose Vémoly, influencerka Lela Vémola, pobavila veřejnost tím, že na sociálních sítích začala fanouškům nabízet nevšední zážitek – tří a půl hodinový brunch, na kterém si s ní mohou popovídat. Akce případné zájemce vyjde na 4 990 korun a podle Lely je o ni velký zájem. „Chci to pojmout jako vlastní turné, aby se dostalo i na lidi, pro které je Praha daleko,“ prozradila manželka Karlose Vémoly, která se inspirovala u zahraničních celebrit a plánuje pořádat akci i na Slovensku.

Baví se u převlékání za ženu

O své sexualitě nikdy nepochyboval, ale protože vyrostl ve světě kostýmů, líčidel, paruk a jeviště, často se už jako děcko převlékal za různé postavy z filmů a chodil se pak předvádět rodičům do obýváku. Ondřej Gregor Brzobohatý přiznal, že je velkým fanouškem drag queen.

„Někomu to může připadat zvláštní nebo divné, ale já se u toho skvěle bavím a náramně odreaguju. Rozhodně to ale nemá vliv na mé duševní zdraví nebo moji sexuální orientaci,“ vysvětlil v rozhovoru pro Blesk s tím, že si nechává říkat Tiffany Richbitch. Křestní jméno je inspirováno jeho milovaným filmem s Audrey Hepburnovou Snídaně u Tiffanyho a Richbitch je vtipným odkazem na jeho příjmení.

Příspěvek ho vyšel draho

Stačila jedna reakce na příspěvek, podle kterého Židé podporují „nenávist vůči bělochům“ a americký miliardář Elon Musk začal plnit stránky médií po celém světě, a ještě přišel o řadu významných inzerentů jako Disney nebo IBM.

A co se přesně stalo? Musk na svém účtu označil jako „skutečně pravdivý“ příspěvek jiného uživatele, který mj. tvrdí, že „Židé používají stejný nenávistný jazyk, který nechtějí poslouchat na svoji adresu“. Musk k tomu napsal: „Říkáš přesně pravdu.“ Aby toho nebylo málo, Bílý dům ho navíc obvinil, že na své sociální síti X šíří antisemitismus a nenávist.