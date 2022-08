Obrázek možná vydá za tisíc slov, ale čím dál častěji se také ukazuje, že emotikony mohou stát za mnoha nepříjemnými a trapnými situacemi. Přesto, že se staly běžnou součástí našeho života, je důležité zvážit, zda a které emotikony by se měly v kanceláři používat, pokud vůbec nějaké.

Ředitelka marketingové a komunikační společnosti VMLY&R Amy Worleyová je hrdou zastánkyní takzvaných emodži na pracovišti a pro Daily Mail uvedla: „Používání smajlíků může být ve firemní komunikaci velmi užitečné, ale pouze v případě, že se používají správně a vhodně. Emodži jsou způsobem, jak si navzájem připomenout, že jsme lidé, kteří mají city,“ vysvětlila.

Sexuální apetit či agresivita. Tvar obličeje o člověku prozradí mnohá tajemství

Je důležité mít na paměti, že ačkoli se používání smajlíků či různých symbolů stalo součástí moderní komunikace, jejich význam se v průběhu času také vyvíjel - zejména pokud jde o jejich generační chápání.

Britský deník Daily Mail rozebral nejčastěji nesprávně používané emodži. Možná budete překvapeni a některým se v budoucnu již vyhnete.

Lehce se usmívající smajlík

Nedávná studie, kterou provedl gigant v oblasti firemní komunikace Slack a program pro výuku jazyků Duolingo, ukazuje, co si o smajlících v jejich kancelářích myslí více než devět tisíc zaměstnanců.

Podle studie přiznalo 69 procent vedoucích jednotlivých týmů a vedoucích HR oddělení, že používání emodži na pracovišti jim umožňuje efektivně komunikovat s menším počtem slov, a 67 procent také uvedlo, že emotikony urychlují komunikaci.

Více než polovina účastníků prozradila, že smajlíky při výměně informací týkajících se práce používá pravidelně, zatímco 30 procent odpovědělo, že je nepoužívá nikdy.

Kdo jsou temní empatici? Jde o velmi nebezpečný osobnostní typ člověka

Studie uvedla i konkrétní příklad jednoho smajlíka, který může vyznít odlišně v závislosti na tom, komu jej posíláte, a upozornila, že lehce se usmívající smajlík může vyvolávat různé reakce.

Emodží mírně usměvavého obličeje znamenala pro 39 procent lidí „obecnou pozitivitu“, zatímco pro 14 procent respondentů znamenala „hluboké rozčilení nebo nedůvěru“.

Smajlík, který brečí smíchy

Marketingová specialistka Worleyová poznamenala, že generace Z (tedy lidé narození od poloviny 90. let 20. století do roku 2012) v posledních letech často rozhoduje o významu emotikonů, což má mnohdy za následek jejich nesprávný výklad. Dodala, že smajlík, který brečí smíchy, pro ně nyní znamená symbol pro „smrt nebo být mrtvý“ a nahradil emodži lebky.

Někteří mileniálové (tedy lidé narození od osmdesátých let minulého století do roku 2000) se podle odborníků na komunikaci s generací Z snaží držet krok a sledují trendy ohledně měnících se významů jednotlivých emodži, ne vždy se to však podaří.

Příkladem je již výše zmiňovaný smajlík, který brečí smíchy, jehož používání v souvislosti se znázorněním smíchu prý považuje generace Z za trapné a nemoderní.

Emodži s vyplazeným jazykem

Smajlík s vyplazeným jazykem se kdysi používal jako symbol hravého a drzého vtipu mezi přáteli. Nyní generace Z přidala této kdysi nevinné emodži dvojí význam.

Nový význam smajlíku s vyplazeným jazykem totiž podle nich znamená jakousi sexuální hru. Tato emodži se totiž často používá v kombinaci s emotikonem lilku jako symbol orálního sexu. Často se také používá jako způsob, jak dát někomu najevo, že s ním chcete mít sex.

Usmívající se smajlík, kterému teče slza

Dalším obrázkem, který se snadno špatně interpretuje, je usmívající se obličej, kterému teče slza. Sice se může zdát, že je ideální ho použít, když je člověk smutný, ale ve skutečnosti prý představuje zklamaný, ale úlevný obličej. Příslušníci generace Z totiž podle Daily Mail často používají tento emotikon, když vyjadřují úlevu, že se nějaká událost nestala.

Emodži se mezi příslušníky generace Z většinou používá k vyjádření něčeho, co je „hořkosladké“.

Emotikon chobotnice

Smajlík chobotnice je tu prý proto, aby zachránil ty, kteří se v textové zprávě stydí otevřeně žádat o mazlení se s protějškem. Emodži, která se kdysi celkem pochopitelně používala jako symbol mořského tvora, nyní symbolizuje právě mazlení a je v podstatě virtuálním objetím. „Smajlíkový slang“ je zkrátka jako každý jiný jazyk. Neustále se vyvíjí.

Emodži broskve

„V jakékoli textové komunikaci může být těžké rozpoznat její tón. Emodži jí tak mohou dodat další rozměr, který pomůže sdělit, jak se cítíte. Mohou odstranit hrany toho, co by druhý člověk mohl chápat jako ostré a tvrdé sdělení. Mohou vyjádřit uznání, oslavu nebo soustrast. V reálném životě (nebo dokonce při videohovoru) můžete mrkat, vzdychat, krčit se nebo si dát obličej do dlaní. Je těžké něco z toho vyjádřit pouze písmeny,“ řekla odbornice na komunikaci Worleyová pro Daily Mail.

Jak řešit závislost? Gambler strhne do dluhů až osm dalších, varuje expertka

Vzápětí však dodala, že používání smajlíků v kanceláři má i své stinné stránky. „Jak vidíme, emotikony nabývají mnoha významů, které se často liší od generace ke generaci. Můžete si myslet, že sdělujete jednu věc, ale druhý člověk jí může přijmout úplně jinak. To může být matoucí nebo dokonce riskantní.“

Používání veškerých emodži, které by mohly připomínat cokoliv sexuálního, je podle ní narosto zapovězeno a vyloučeno. Jedním z příkladů, který je často špatně interpretován, je nechvalně známý emotikon broskve.

Tento smajlík totiž rozhodně nepředstavuje, jaké ovoce jste si ten den koupili na farmářském trhu, ale používá se jako symbol pro zadek.

Emotikon lilku

Emodži lilku poprvé debutovalo v roce 2010 a rychle se stalo známou jako symbol mužského penisu. Lilek je jedním z nejčastěji používaných smajlíků na sociálních sítích, ale na pracovišti by měl být všeobecným tabu.

V roce 2018 se symbol lilku pro mužský pohlavní úd stal skoro oficiálním. Společnost Dictionary.com tehdy na své webové stránky oficiálně přidala nový význam emodži lilku s poznámkou: „Emodžii lilku se stalo natolik spojeným s penisem, že lidé dokonce používají slovo lilek jako náhradu nebo eufemismus pro slovo penis.“

Přibývá zaměstnanců, kteří v pracovní době sledují porno. Vědci mají vysvětlení

Symbol lilku se často používá v kombinaci s dalšími sexuálními emotikony, jako je broskev (ve dvojici představují anální sex) či ústa nebo jazyk (ve spojení s lilkem orální sex). Nezřídka ho lidé spojují i s emodži kapiček potu, které se používá k vyjádření ejakulace.

Emodži lilku se často posílá při sextingu (textové zprávy se sexuálním obsahem) a téměř nikdy už nesymbolizuje skutečný lilek. Takže opatrně, myslete na to, než stisknete tlačítko odeslat.

Emodži hovínka

Emotikona hovínka je další všeobecně zakázanou emodži v kanceláři. Zatímco kdysi se smajlík používal k vyjádření doslovného exkrementu, nyní se používá spíše jako urážka. Mnoho příslušníků generace Z jej totiž posílá v textových hádkách, čímž se z něj stal další způsob, jak někomu říct, že je „kus ho*na“.

Oblíbený usmívající se emotikon hovínka je nyní prý tím nejagresivnějším emotikonem, který můžete poslat v textové zprávě. Než se změnila jeho konotace, používal se smajlík spíše pro zasmání nebo k odlehčení nálady než jako urážka.

Výběr barvy pleti a pohlaví

Další emodži s dvojím významem jsou například emotikony ohně, které se používají, když vás někdo považuje za atraktivního a taky emodži plácnutí, které se nyní posílá jako pomyslná stopka.

„Myslím si taky, že bychom měli přemýšlet o tom, jak vybírat odstíny pleti a pohlaví u emodži obličeje/ruky/lidí. Asi by bylo nejlepší nepředstavovat si druhého člověka jako emodži,“ řekla odbornice na komunikaci Worleyová.

Přestože někteří nemusí s používáním smajlíků na pracovišti souhlasit, studie ukázala, že lidé si nejlépe vyměňují názory s těmi, kteří obrázkům rozumí. Průzkum totiž zjistil, že 67 % respondentů se cítí pohodlněji při konverzaci s lidmi, kteří chápou smysl poslaných emodži.

Další výzkumy

Podle výzkumníků ze společnosti Adobe (ADBE), kteří provedli průzkum mezi 7 000 uživateli ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Francii, Japonsku, Austrálii a Jižní Koreji, je obličej, který brečí smíchy, oficiálně nejoblíbenější emodži na světě.

Na druhém místě se umístil emotikon „palec nahoru", následovaný „červeným srdcem“. První pětici doplnila koketní emodži „mrknutí a polibek“ a „smutný obličej se slzou“.

Nejnovější zpráva společnosti Adobe Emoji Trend také zkoumala tři nejvíce nepochopené emodži na světě. Symbol „lilek“ předstihl emoji „broskev“ a „klaun“ (Běžně se používá k vyjádření různých hloupých, praštěných pocitů nebo toho, že se někdo chová jako blázen. Protože někteří lidé považují klauny za strašidelné, emoji se někdy používá také k vyjádření toho, že něco nebo někdo je děsivý nebo podezřelý.), které jsou podle CNN pro uživatele nejzmatenější.

Že nelze ovládat sny? Ne tak docela, říkají vědci. Přišli s fascinující studií

Naprostá většina uživatelů smajlíků (90 %) se domnívá, že novodobé hieroglyfy jim usnadňují vyjadřování. Osmdesát devět procent respondentů uvedlo, že emodži zjednodušují komunikaci napříč jazykovými bariérami. A 67 % respondentů uvedlo, že si myslí, že lidé, kteří používají emodži, jsou přátelštější, vtipnější a pohodovější než ti, kteří je nepoužívají.

Mírná většina respondentů uvedla, že je pro ně pohodlnější vyjadřovat emoce prostřednictvím emotikonů než telefonicky nebo osobně. Více než polovina celosvětových uživatelů emodži (55 %) si pak dle průzkumu myslí, že používání emoji v komunikaci pozitivně ovlivnilo jejich duševní zdraví.

Sedmdesát šest procent dotázaných uvedlo, že emodži jsou důležitým komunikačním nástrojem pro vytváření jednoty, respektu a porozumění. A 88 % respondentů sdělilo, že se cítí empatičtěji vůči lidem, kteří emodži používají.

„Tato konkrétní statistika mě povzbuzuje," napsal v blogovém příspěvku o studii designér a tvůrce písma Paul D. Hunt ze společnosti Adobe. „Emoji jsou někdy kritizovány za přílišnou sladkost, ale tato sladkost je klíčová, pokud jde o rozptýlení některých těžkostí online komunikace.“