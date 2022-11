Zatímco dříve bylo zvykem vzdělávat členy panovnických rodů především doma, dnes už je běžné, že se princové a princezny hlásí na stejné školy jako ostatní žáci. Obě varianty měla možnost zažít zesnulá královna Alžběta II., která byla nejprve vzdělávána doma u Marion Crawfordové, když ale přišlo na to, že bude dědičkou trůnu, absolvovala v roce 1938 kurzy ústavních dějin a práva u sira Henryho Martena, tehdejšího viceprobošta Etonu. Dějiny ji natolik bavily, že se zapsala i na přednášky o historii Evropy a přijala čestné členství ve Staroetonské asociaci.

Uměla opravovat auta

Málokdo ví, že když bylo Alžbětě osmnáct, přidala se na vlastní žádost k armádě, konkrétně do Auxiliary Territorial Service (ATS), kde se vyučila na řidičku nákladních vozidel a automechaničku. Byla známá jako mechanik nákladních vozidel č. 230873 v ženské pomocné službě a působila v sekci školení pro mechanickou dopravu v Camberley, Surrey.

Studium ho mělo zocelit

Prvním dědicem britského trůnu, který získal vysokoškolské vzdělání a titul, byl Alžbětin nejstarší syn Charles, dnešní král Charles III. Na školu ale dodnes nevzpomíná v dobrém. Nejprve navštěvoval londýnskou Hill House School, ale kvůli konfliktům s ředitelem přestoupil na základní školu v Berkshire. Ve třinácti ho pak rodiče poslali do skotského Gordonstounu, kde je škola proslulá drilem a drsným přístupem, jenže neprůbojný a plachý Charles tu trpěl. V šestnácti nastoupil na Trinity College v Cambridge, kde studoval historii (měl vždy jedničky), archeologii a také antropologii. Promoval v roce 1970.

Podvod při přijetí?

Také nejmladší Alžbětin syn, princ Edward, se po skončení povinné školní docházky přestěhoval do Gordonstounu v severním Skotsku, kde pokračoval ve studiu. Poté se zapsal na dva semestry na Wanganui Collegiate School na Novém Zélandu, kde působil jako domácí učitel a dohlížel na dramatické kurzy, a po návratu nastoupil na Cambridge, kde v roce 1986 získal bakalářský titul z dějin. Jeho přijetí na prestižní Jesus College se však setkalo s jistým údivem, neboť jeho známky při maturitě byly horší, než je ke studiu v Cambridge normálně požadováno.

Porušil tradici

Starší syn Charlese a Diany princ William byl první, kdo nešel na střední školu v Gordonstounu jako jeho děda, otec i strýcové. Jeho rodiče raději zvolili Eton. Když se pak rozhodl studovat na University of St Andrews, vzrostl prý počet přihlášených mladých dívek. Vyplatilo se to ale jen jedné, a to Kate Middleton, kterou si v roce 2011 vzal.

Opět druhý v pořadí

Nejen v nástupnictví na trůn, ale i ve vzdělání zaostává princ Harry za svým bratrem Williamem. I když byl přijat na Eton, kde studoval dějiny umění a zeměpis, učení mu moc nešlo a ani ho nebavilo. Rozhodl se proto dál věnovat víc sportu a armádě. Po škole si vzal rok volno, navštívil Afriku a Austrálii, a v roce 2005 začal studovat královskou vojenskou akademii v Sandhurstu jako Henry Wales.

Nejchytřejší princezna

Jestli lze o někom z královské rodiny říct, že to byl ve škole premiant, je to mladší dcera prince Andrewa a jeho bývalé ženy Sarah, princezna Eugenie z Yorku. Navštěvovala Marlborough College, kde se skvělými výsledky studovala umění a anglickou literaturu. Totéž pak vystudovala i na univerzitě v Newcastlu. Opět s výbornými známkami. Její sestra, princezna Beatrice, také studovala na Goldsmiths College s dobrými výsledky a promovala s bakalářským titulem v oboru historie.

Šel k námořnictvu

Na rozdíl od svých dcer princ Andrew, vévoda z Yorku, nešel na univerzitu a raději si zvolil Britannia Royal Naval College – námořní akademii v Dartmouthu. Jeho dcery ho tedy ve vzdělání trumfly. O poznání lépe na tom byl se studiem princ Richard, královnin bratranec, vévoda z Gloucesteru, který vystudoval na Magdalene College v Cambridge architekturu.