Země se totiž stále potýká s útoky radikálů, a tak nebyl program dopředu z bezpečnostních důvodů zveřejněn. Na bezpečnost královského páru dohlíží více než 1000 pákistánských policistů a příslušníků polovojenských jednotek.

Královský pár nejprve navštívil školku i dívčí školu, kde se však učí i několik chlapců. Kate si pro tutu příležitost oblékla tradiční oděv v barvě královské modři od své dvorní návrhářky Catherine Walker, která oblékala i princeznu Dianu. Tradiční oděv měla na sobě i v pondělí, kdy v Pákistánu přistáli.

Po návštěvě dívčí školy se pár setkal s pákistánským premiérem a bývalou kriketovou hvězdou Imranem Chánem, kterého princ zná již od dětství. Khan a jeho bývalá manželka Jemima Goldsmith byli blízcími přáteli Williamovy matky, princezny Diany. Khan připomněl vzájemné setkání z roku 1996, když byl vévoda ještě chlapec. Tehdy Khan prý oznámil svou ambici stát se předsedou vlády. „Všichni jsme se tomu smáli,“ vzpomínal William.

Britská královská rodina na návštěvě Německa a Polska v roce 2017:

V úterý večer pak proběhla slavnostní recepce. Ta byla uspořádána jako oslava toho nejlepšího z pákistánské kultury. „Na tak mladou zemi prožil Pákistán mnoho útrap. Kvůli teroru a nenávisti ztratil nespočet životů. Dnes večer chci vzdát hold všem těm, kteří se obětovali při budování země, kterou tu dnes vidíme,“ prohlásil princ William. Slíbil, že se země může na Británii spolehnout jako na „klíčového partnera a přítele.“

Netradičně tradiční oděv

Svůj nástup na večerní recepci královský pár pojal netradičně. Na recepci v Islamábádu se totiž nechal přivézt tuk-tukem. Jindy velmi konzervativní princ William navíc nyní zaujal svým oblečením, kdy si oblékl místní tradiční oděv sherwani. Také vévodkyně Kate zaujala svými třpytivými zelenými šaty.

The Duke and Duchess of Cambridge tuk-tuk a ride to tonight's special #RoyalVisitPakistan reception at the iconic Pakistan National Monument, to celebrate the prosperous UK-Pakistan relationship ???? pic.twitter.com/aZnBmGCUQZ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2019

Ve středu se pak pár vydal na návštěvu města Čitrál v malebné podhorské oblasti na severu Pákistánu, kde se zaměřili na to, jak místní komunity reagují na klimatické změny. Zde si Kate si nasadila i tradiční klobouk, podobný si téměř před 30 lety vzala i princezna Diana.

Video: William & Kate were given a book of photos of Princess Diana’s visit here in 1991. The Cambridges have now got back into their helicopter ? to visit the Chiatibo Glacier in Broghil National Park ?⛰?#RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/LGGAakWF4J — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) October 16, 2019

#royalvisitpakistan Kate and William Duke travelled to northern Pakistan to Hindu Kush mountain range in Chitral,Wearing traditional clothes they hope to highlight effects of climate change by witnessing a glacier melting. same outfit Diana in 1991 on her visit to the region. pic.twitter.com/yVqspqz929 — joydreamslink (@joydreamslink) October 16, 2019

„K řešení změny klimatu je třeba více vzdělání, větší informovanosti a politické činnosti," prohlásil zde princ William k otázce změny klimatu a globálního oteplování. Hovořil také s odborníkem na ledovce Furrukhem Bashirem. Ten upozornil na to, že je v této oblasti více než 5000 ledovců, přičemž více než 70 procent z nich vlivem globálního oteplování ustupuje. Ledovce spojují pohoří Hindúkuš, Karákóram a Himaláje, a poskytují vodu pro 1,6 miliardy lidí.

Vévodkyně Kate později dodala, že byla ohromena Williamovou znalostí oblasti. Nutno dodat, že princ William touto návštěvou pokračuje ve šlépějích své matky Diany. Ta před svou smrtí v roce 1997 odjížděla do Pákistánu pravidelně, aby zde uskutečnila své charitativní projekty. Pětidenní návštěva země má být podle Kensingtonského paláce poctou vztahům mezi Velkou Británií a Pákistánem.

Jde o první královskou návštěvu země Commonwealthu od roku 2006. Tehdy Pákistán navštívil princ Charles s vévodkyní Camilou. Při své cestě se tehdy setkali s přeživšími zemětřesení v pákistánské části Kašmíru.