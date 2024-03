Neuběhl ani rok od korunovace Karla III., a už se spekuluje, že by královské žezlo měl brzy převzít jeho syn, princ William. Ten prožívá v posledních týdnech velmi těžké období. Nejprve diagnostikovali rakovinu jeho otci, teď se s ní potýká i jeho manželka Kate. Královna Camilla minulý týden informovala o stavu svého manžela během královské návštěvy v Belfastu a řekla příznivcům, že Jeho Veličenstvo si „vede velmi dobře“. Zákulisní hlasy ale mluví jinak. Nemoc současného britského panovníka je vážná. Bude muset odstoupit?

Princ William s manželkou Kate v době, kdy ještě nemuseli řešit vážnou nemoc. | Foto: Profimedia

Tak dlouho čekal na trůn a nyní si jej ani pořádně neužije… I takové zvěsti kolují kolem Karla III., jenž převzal vládu nad Spojeným královstvím po své matce Alžbětě II. Královna dohlížela na Velkou Británii sedm dekád, mnohdy se spekulovalo, že tehdy ještě princ Charles bude ve vládnoucí linii přeskočen a králem se rovnou stane princ William. Nakonec k tomu nedošlo, nejstarší Alžbětin syn se ujal nástupnické role a získal si značnou oblibu. Bohužel se brzy objevila vážná nemoc, která nutí i Karla III. počítat i s plánem B.

Usedne William na trůn?

Zpočátku se zdálo, že britský král podstoupil nenáročnou operaci zvětšené prostaty. Jde o potíž, s níž se potýká spousta starších mužů, takže si nejen Británie oddychla. Jenže v únoru přišla z Buckinghamského paláce smutná zpráva. Při zdánlivě banálním zákroku lékaři narazili na nález, z něhož se vyklubala rakovina. Královský palác však všechny ubezpečil, že král ihned zahájil terapii a naděje na úspěšné vyléčení jsou vysoké.

Veřejnost překvapila míra otevřenosti, s jakou královská rodina a její spolupracovníci informují o tak intimní záležitosti. V minulosti býval i zdravotní stav královny Alžběty II. v podstatě tabu. Expert na britskou královskou rodinu, spisovatel Tom Quinn, má jasno: Buckinghamský palác připravuje všechny na nového krále, jímž se má logicky stát William…

Korunovace za dveřmi

Britský autor se zabývá především skandály královské rodiny, proto jeho slova mnozí berou s rezervou. Jiní však tvrdí, že na nich může být špetka pravdy. Právě míra otevřenosti, s jakou je veřejnost informována o králově stavu, může být jakousi přípravou na to, že Británii čeká další korunovace. Kdyby Buckinghamský palác o nemoci Karla III. mlčel, a poté přišel rovnou se zprávou, že monarcha abdikuje, byl by to pro všechny šok.

Ostatně, jak tomu bylo při skonu královny? Její odchod šokoval celý svět, protože Alžběta II. se zdála vitální. Dne 6. září roku 2022 přijímala tehdejší novou premiérku Liz Truss a 8. září královna zemřela. V kuloárech se nyní šušká, že se připravuje plán případného nástupu prince Williama na trůn. „Pokud by králova nemoc nebyla vážná, nezačali by s tím,“ citoval Quinna britský deník The Mirror. I kdyby ovšem byla pravda, že se spřádají reálné myšlenky na jmenování Williama králem, nemusí to ještě znamenat, že Karel III. je na tom zdravotně velmi špatně. Jak známo, panovník je realistický puntičkář, který by těmito kroky naznačil pouze to, že je připraven na všechny eventuální případy.

Mlžení kvůli Catherine

Nemilosrdná diagnóza se však bohužel netýká pouze krále. I princezna Catherine prodělala na začátku roku operaci, kolem jejího stavu se však hodně mlžilo. A tak vznikal prostor pro ty nejdivočejší spekulace, dokonce se hovořilo o její smrti. Před pár dny Kate v emotivním videu objasnila, že i ona má onkologický nález a je na začátku preventivní chemoterapie. Se zveřejněním počkala, dokud vše nevysvětlí svým třem malým dětem.

Můžeme se nyní domnívat, že nebývalá otevřenost, s jakou král Karel III. informoval veřejnost o svém stavu, měla odpoutat pozornost od princezny z Walesu, aby měla klid. Velkou oporou jí je princ William, jehož případné jmenování králem by nepřišlo v tu nejvhodnější dobu. Služba rodné zemi však vždy byla a je pro většinu členů královské rodiny nadevše. I proto Alžběta II. vydržela na trůnu až do svého skonu. A rovněž její syn Karel III. nastoupil do úřadu v momentě, kdy jsou lidé vesměs dávno v důchodu.

Harry se chce vrátit

V této neveselé královské etapě nesmí chybět ani rebel Harry. Syn Karla III., který se před lety se svojí ženou Meghan rozhodl žít v Americe a vzdát se královských povinností, za svým nemocným otcem přijel a údajně projevil snahu pomoci rodině v nastalé nelehké situaci. To znamená, že by se opět ujal povinností náležejících členovi královské rodiny.

Podle expertů má však pro Harryho slabost maximálně jen Karel III. Královna Camilla měla po jeho návštěvě dokonce pronést, že šlo jen o vypočítavý tah. Dusno mezi těmito dvěma členy královské rodiny lze krájet. Harry dokonce nechtěl, aby Camilla byla přítomna u jeho setkání s otcem. Královna zase nemůže Harrymu zapomenout, jak ve svých pamětech zveřejnil obvinění, že to byla ona, kdo na něj donášel bulváru.

Usmíření bratrů se nekoná

Camilliny úvahy o Harryho vypočítavosti jsou racionální. Kdyby se panovnictví skutečně ujal William, Harry by měl bránu do Buckinghamského paláce nejspíš natrvalo uzavřenou. William bratrovi údajně nemůže odpustit lavinu lží, které spolu s Meghan vypustil v rozhovorech. Staršího králova syna se zejména dotkly informace týkající se Catherine.

Že se Harry nesetkal se vřelým přijetím, o tom svědčí i skutečnost, že byl ubytován v hotelu, nikoli v některém z honosných sídel královské rodiny. V Británii se zdržel po nezbytně nutnou dobu a poté odletěl do Spojených států za rodinou. Uvidíme, jestli všechny nestmelí další nemoc v rodině, ta Kate.

Král zvolnil, pracuje dál…

Král po oznámení své diagnózy uvedl, že zvolní v pracovních povinnostech, ve skutečnosti je i tak velmi aktivní. V rámci možností přijímá návštěvy, například se pravidelně schází s britským premiérem. Přes oficiální sociální sítě královské rodiny pozdravil své příznivce a poděkoval za tisíce dopisů z celého světa.

K videu, v němž až rozněžněle čte v psaních, připojil vzkaz, že právě tato podpora je pro nemocné rakovinou velmi důležitá. A i to je jeden z důvodů, proč král zveřejnil informace o svém zdravotním stavu. Chce dát všem stejně nemocným naději, že se boj se zákeřnou nemocí dá zvládnout a diagnóza se netýká pouze „obyčejných“ lidí. Postihnout může i modrou krev.