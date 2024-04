Největší společenská událost roku se už blíží. Na dvacet tisíc Sokolů nejen z České republiky se na přelomu června a července sjede do Prahy, aby předvedli, co během intenzivních příprav nacvičili. Okouzlovat budou nejen ladnými pohyby, ale také novým společenským oděvem z dílny Štěpánky Pivcové.

Po dlouhých třiceti letech se Sokolové dočkali nového společenského oděvu, který je velkou novinkou letošního sletu. | Foto: se svolením ČOS, David Surowiecki

Šest let příprav, dvacet tisíc cvičenců a více než padesát tisíc diváků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Tak bude vypadat sedmnáctý všesokolský slet. Největší společenská akce roku 2024 v České republice a zároveň událost, která nemá ve světě obdoby, se uskuteční v týdnu od 30. června do 5. července v Praze.

Sletového týdne se podle informací uvedených na webových stránkách Slet2024, vytvořených speciálně pro tuto událost, zúčastní cvičenci nejen z Česka, ale například také z USA, Brazílie, Německa a Rakouska. „Do akce je zapojeno všech 14 krajů, kde se uskuteční víc než tři desítky oblastních a krajských sletů,“ napovídá server, že půjde vskutku o obrovskou událost.

„Sletový týden v Praze slavnostně zahájíme v Národním divadle. Sokolové také projdou v průvodu Prahou. V hlavním městě bude i spousta menších pódiových vystoupení a představení uměleckých spolků. V O2 areně pak předvedou v rámci Sokol Gala to nejlepší sokolští výkonnostní sportovci,“ popisuje hlavní program náčelník České obce sokolské (ČOS) Petr Svoboda.

Sokolové nacvičili dvanáct sestav

Sokolové si připravili celkem dvanáct sletových skladeb pro všechny věkové kategorie. Například rodiče s dětmi budou cvičit na půvabnou písničku Čmeláčci s hudbou Petra Skoumala a textem Zdeňka Svěráka.

Dorostenky, dorostenci, ženy a muži zase (inspirovaní mottem celého sletu „Spojujeme generace“) ukážou krásnou sestavu na rockovou skladbu v podání The London Symphony Orchestra.

A že ani vyšší věk aktivnímu pohybu nijak nepřekáží? To předvedou seniorky a senioři cvičící na legendární skladbu Jdi za štěstím, kterou nazpíval Karel Gott.

Pořadí skladeb XVII. všesokolského sletu Čmeláčci - rodiče a děti

- rodiče a děti Mravenci - předškolní děti

- předškolní děti S tebou mě baví svět - celá rodina

- celá rodina Sokolhraní - mladší žáci, mladší žákyně

- mladší žáci, mladší žákyně Čarodějky - mladší žákyně

- mladší žákyně Fitness - starší žactvo

- starší žactvo Leporelo - dorostenky a mladší ženy

- dorostenky a mladší ženy Před kamerou - dorostenci, muži

- dorostenci, muži V rytmu srdce - dorostenky, ženy

- dorostenky, ženy Babí léto - ženy a seniorky

- ženy a seniorky Rocková symfonie - dorost, muži a ženy

- dorost, muži a ženy Jdi za štěstím - seniorky a senioři Nejen sestavy, ale také další videa s tématikou XVII. všesokolského sletu si můžete prohlédnout zde. zdroj: www.sokol.eu

Propojení elegance a tradice

Po dlouhých třiceti letech se sokolové dočkali nového společenského oděvu, který je velkou novinkou letošního sletu. A výsledek opravdu stojí za to. Oděv z dílny návrhářky Štěpánky Pivcové v dokonalé harmonii propojuje moderní eleganci s nezaměnitelnými tradičními prvky.



Štěpánká Pivcová při práci pro Sokoly dokonale zúročila své bohaté zkušenosti s tvorbou elegantních oděvů. V minulosti pracovala v oděvních firmách Pietro Filipi či Horsefeathers, před pěti lety si pak založila vlastní značku The MAY studio.

Její rukopis si můžete pamatovat i díky prezidentovi Petru Pavlovi, s nímž spolupracovala od začátku jeho kandidatury. Pro první dámu Evu Pavlovou zase vytvořila známý magentový kostým a pelerínu na inauguraci.

Věděli jste, že… Historie sokolského odívání sahá až do roku 1862. První návrhy kroje připravil český výtvarník Josef Mánes.

Kroj se postupně vyvíjel. Zatímco mužský oděv procházel jen postupnou evolucí, ženy naopak chtěly jít s dobovou módou.

Po obnově sokolského hnutí v roce 1990 bylo potřeba urychleně vyřešit nedostatek krojů vzhledem k blížícímu se XII. všesokolskému sletu plánovanému na rok 1994. Vznikl společenský oděv, který měl být dočasným řešením dané situace. „Dočasné“ řešení nakonec přetrvalo až do roku 2022, kdy se začal rodit nový sokolský společenský oděv. Ten bude k vidění právě letos.

Stojáček i klasická fazona

Při navrhování nového sokolského společenského oděvu šlo Štěpánce Pivcové především o to, aby byly pánské i dámské oděvy v symbióze. „Je důležité zdůraznit, že se jedná o ucelenou kolekci, jejíž vizí je nadčasově a moderně reprezentovat příslušnost k ČOS,“ zdůrazňuje návrhářka.

„U pánského obleku mě inspiroval historický kroj a jeho výrazné prvky, jako jsou stojáček u saka, výrazné zapínání na předním díle i rukávech a barevnost. V několika studiích jsem se věnovala tomu, zda stojáček zachovat, nebo vytvořit sako s klasickou fazonou, na které jsou muži zvyklí,“ dává Pivcová nahlédnout pod pokličku procesu navrhování.

„Je to inovativní řešení, protože fazona bývá pevně zažehlená.“

Štěpánka Pivcová se u pánského obleku inspirovala historickým krojem a jeho prvky jako jsou stojáček u saka či výrazné zapínání na předním díleZdroj: se svolením ČOS, David Surowiecki

Nakonec zvítězil rafinovaný kompromis. „Ukázalo se, že sako lze tvarovat tak, že stojáček se při správném ohrnutí položí do fazony. Teprve nošení ukáže, která z těchto dvou variant bude oblíbenější. Je to inovativní řešení, protože fazona bývá pevně zažehlená,“ přiblížila designérka.

Štěpánka Pivcová si všimla, že Sokolové nosí historický kroj nejčastěji zapnutý na pár vrchních knoflíků. „Díky tomuto způsobu nošení by hezky vynikla červená nebo bílá košile se stojáčkem. Ležérnější variantou pak bude zcela rozepnuté sako s košilí se stojáčkem a výrazným knoflíčkem u krku,“ podotýká.

„Díky verzi s klasickou fazonou jsem zařadila i košili s límcem a kravatu. Košile je z pevné bavlny, má kulaté kraje límce i manžet a monogram. Je to odkaz na historické košile, které byly pevné a měly krásně propracované detaily a velmi často právě i monogram,“ přibližuje Štěpánka Pivcová.

Dámský kostýmek byl výzvou

Zmíněný monogram pomohl návrhářce prostřednictvím 3D modelace realizovat známý český designér Martin Žampach. 3D modely pak posloužily jako předloha pro tvorbu knoflíků, spon na pásek pro pány i dámských spon na šaty a sako.

„Monogram jsem použila nejen jako knoflíky na saku, ale i jako průvlečnou sponu, kterou se protáhne látkový pásek.“

3D modely monogramu posloužily jako předloha pro tvorbu knoflíků, spon na pásek pro pány i dámských spon na šaty a sakoZdroj: se svolením ČOS, David Surowiecki

„Znak se stal šperkem, se kterým jsem pracovala také na dámské části kolekce. Monogram jsem použila nejen jako knoflíky na saku, ale i jako průvlečnou sponu, kterou se protáhne látkový pásek. Každá žena si takto může tvarovat svou postavu v pase podle potřeb,“ vysvětluje Pivcová s tím, že právě dámský kostýmek je vždy velkou výzvou. Návrhář totiž musí myslet na ženy různých tvarů a konfekčních velikostí.

Štěpánka Pivcová je známá tím, že obléká nejen velmi štíhlé ženy. Krásné jsou podle ní dámy všech velikostí. „Základem je tvarovat výstřih saka a šatů tak, aby oblast hrudi nepůsobila uzavřeně. Pas je fajn mít volnější, a zároveň s možností tvarovat ho pomocí pásku. Rozhodně jsem chtěla vytvořit elegantní a lichotivou siluetu, aby ženám slušela a byla i pohodlná,“ říká s úsměvem návrhářka.

Aby dámy a pánové k sobě dokonale ladili, použila detail stojáčku i na dámském saku a šatech. „Zároveň stojáček přechází do fazony a mírným obloukem k pasu a detailu spony. Stejný detail jsem použila u halenky a sladila ho s umístěním na saku a šatech tak, aby halenka mírně vykukovala,“ dodává Štěpánka Pivcová s tím, že k saku s halenou se perfektně snoubí jednoduchá pouzdrová sukně.

Co je to Sokol?

Spolek v číslech 1000: počet obcí a měst, kde působil Sokol

počet obcí a měst, kde působil Sokol 160 000: počet členů

počet členů 1061: počet jednot

počet jednot 1862: rok založení

rok založení 1882: rok konání prvního všesokolského sletu

rok konání prvního všesokolského sletu 48 %: podíl členů mladších 18 let

podíl členů mladších 18 let 52 %: podíl členů starších 18 let

podíl členů starších 18 let 750: počet sokoloven

počet sokoloven 18: počet zemí, kde působí sokolské organizace zdroj: www.sokol.eu

Kalokagathia, antický ideál harmonie těla a duše, inspirovala českého národního obrozence Miroslava Tyrše, když roku 1871 formuloval hlavní myšlenku sokolského programu. Pro první číslo časopisu Sokol popsal v článku „Náš úkol, směr a cíl“, jak by měl Sokol ideálně vypadat. Psal o člověku, který je nejen tělesně zdatný, ale také duševně a sociálně vyspělý.

Od té doby uplynulo už 153 let (162 let od založení Sokola, pozn. red.), ale idea všestranného rozvoje členů této organizace přetrvává až do dneška. Trenéři se nadále snaží rozvíjet nejen tělesnou zdatnost sebe i svých svěřenců, ale také je vést k úctě k rodné zemi, spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti i schopnosti pomáhat.

„Sokolství cvičenců, sportovců a činovníků je založeno na národních tradicích, na odkazu ušlechtilých činů členů Sokola v období válek a nesvobody i na všelidských hodnotách formulovaných v kodexu fair-play. Je založeno na obětavosti v činnosti pro naši organizaci a na připravenosti veřejně se angažovat na straně demokracie, práva a morálky,“ píše doslovně Sokol na svém oficiálním webu.