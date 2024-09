Jako každoročně se na začátku září děti vracejí do školních lavic a učitelé za katedru. Letos by však měli začít nový školní rok o něco slavnostněji. V prosinci totiž uplyne přesně 250 let od chvíle, kdy císařovna Marie Terezie uzákonila všeobecnou školní docházku a dala šanci na vzdělání i dětem z nejchudších rodin. To, co dnes bereme jako samozřejmost, bylo v té době převratné. I když se za dvě a půl století ve školství mnohé změnilo, cíl zůstává stejný: vzdělávat novou generaci, aby díky jejím vědomostem a znalostem naše země v budoucnu vzkvétala. A jak žáci i učitelé vědí, někdy je to velmi klopotné.

Založení základní školy v Rakovníku:

Odkaz Marie Terezie

Jak to vlastně bylo za Marie Terezie? Císařovna se během posledních let své vlády soustředila na školství, které do té doby zabezpečovala církev. Panovnice vytvořila síť obecných škol a 6. prosince roku 1774 zavedla všeobecnou školní docházku. „Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku 6–12 let do škol posílali,“ prohlásila tehdy Marie Terezie.

Šanci na základní vzdělání tak dostaly i děti z nejchudších rodin. Tyto děti dokonce dostávaly zdarma i některé učebnice. Přestože žáci byli povinni platit školné, byl brán ohled na chudé, kteří byli této povinnosti zbaveni.



K základním vědomostem, které měli žáci ve škole získat, patřilo čtení psaných a tištěných textů, psaní kurentem, tedy německou obdobou novogotického kurzívního písma, počítání paterým způsobem, návod k poctivosti v životě a postupy, jak hospodařit. Děvčata měla v osnovách navíc šití a pletení. Významná část výuky patřila v té době samozřejmě náboženství.

„Školní docházka byla šestiletá a sankce za porušování školní povinnosti nebyly zpočátku vyměřeny. Úlevy pro venkovské děti, týkající se letních měsíců, platily pro školáky od devíti do 12 let. Mládež do 20 let navštěvovala dvě nedělní opakovací hodiny“ píše v práci s názvem Školské reformy za panování Marie Terezie a Josefa II. a jejich odraz v deníkových záznamech J. J. Ryby Helena Hřebcová z Univerzity Palackého Olomouc.

Preferovalo se oddělené vzdělávání chlapců a dívek s tím, že děvčata by měly vzdělávat učitelky. K udržení kázně se používala černá kniha a lavice hanby. Naopak jako pochvala sloužila kniha cti a lavice cti. V chlapeckých třídách však často nebyla nouze o tělesné tresty.

Některé rodiny však možnost vzdělávání svých dětí nedoceňovaly. Platilo to zejména pro venkov. „Bohužel někteří rodiče nebyli škole a jejím edukačním snahám nakloněni. Stávalo se, že odmítali posílat děti do školy a raději je nechávali pást dobytek,“ píše Helena Hřebcová.

Tereziánský školní řád byl ve své podstatě velmi osvícený. Kladl důraz na to, aby se při vyučování „nehledělo toliko na paměť“, a aby mládež nebyla „trápena učením zpaměti nad nezbytnou míru, nýbrž aby byl osvícen její rozum“.

Je otázkou, jak se to dařilo dodržovat, ale kdo by se pod to nepodepsal i v dnešní době?

close info Zdroj: Deník/Stanislava Koblihová zoom_in Škola v Orlíku nad Vltavou. Foto: archiv Hany Lívancové

Milníky českého školství

Další velký skok pro české školství následoval 14. května 1869, kdy byl přijat školský zákon, který zavedl osmiletou povinnou školní docházku, a také určil sankce pro rodiče, kteří děti do školy neposílali. Vedle pokuty jim hrozilo i vězení. Už o rok později byly zrušeny tělesné tresty a za dalších pět let byl zrovnoprávněn plat učitelek s platem učitelů. Postupně také vznikaly školy s různými specializovanými učebnami, například pro výuku přírodních věd.

Velkým tématem školství v 19. století byla snaha o zrovnoprávnění češtiny s němčinou a rozdělení škol na české a německé.

„Až do poloviny 19. století nevadilo, že se žáci učili částečně v češtině a částečně v němčině. Děti se tomu snažily přizpůsobit a alespoň z větší části látce rozuměly. Po rozjitření národnostního konfliktu v oblasti politiky, průmyslu i školství bylo jedním z hlavních cílů české reprezentace zřízení českých škol v Budějovicích," vysvětlil Deníku ředitel Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář. A podobné to bylo i na dalších místech.

Po vzniku samostatného českého státu byla školství věnována velká pozornost a dodnes se o tehdejším systému vzdělávání hovoří jako o pokrokovém a funkčním. Po roce 1948 zmizel z českého školství název gymnázium, který byl podle tehdejšího vedení státu zřejmě symbolem buržoazního vzdělávání, a vznikly školy zvané jedenáctiletky. Název gymnázium se do školství vrátil až na sklonku šedesátých let.

Další kapitoly z historie českého školství si už řada lidí pamatuje, protože je sama zažila. Patří mezi ně například nová koncepce a výuka množin, která začala v polovině 70. let a o které se odborníci dodnes neshodli, zda byla pro školství přínosem nebo brzdou.

Po sametové revoluci v roce 1989 se školství osvobodilo od plnění úkolů strany a vlády a mohlo se svobodně rozvíjet. Počet studentů na vysokých školách několikanásobně vzrostl, vznikla víceletá gymnázia, soukromé, církevní a vyšší odborné školy. Povinná školní docházka se z osmi let prodloužila na devět. Při výuce se uplatňují nové technologie a studenti mohou získávat zkušenosti v zahraničí.

Ve školství se objevilo mnoho novinek a směrů výuky, ale o tom, jakou stopu v českém vzdělávání všechny ty novodobé reformy a koncepce zanechaly, rozhodne až historie. Uvidíme, zda budou považovány za stejně přínosné, jako školská reforma Marie Terezie.