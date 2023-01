Měla jste k rychlým autům vztah už odmala, nebo vás to chytlo později? Vzniklo to v Brně, kde jsem poprvé jela na okruhu ve dvojformuli. Vezl mě tenkrát David Coulthard, přezdívaný DC. Od té doby jsme se začali kamarádit. David dal dokonce moje číslo Berndovi Mayländerovi, který si mě uzmul (smích) a nějakou dobu jsme spolu pak žili. Mika Häkkinen je taky velký sympaťák.

Jezdíte každý rok na Velkou cenu Monaka?

Jasně. Dokonce jsem tam vyhrála Miss formule 1 a křtila jsem tam po dobu čtyř let knihy o formuli. Také jsem jela celou show po šampionátech a letos jsem tam nejela jako Miss, ale jako zpěvačka. Měla jsem to přes svého německého agenta, udělala jsem konkurz a pěkně se to skloubilo, aniž by někdo věděl, že mám nějaký titul. Ten vůbec nehrál roli.

Anna Šišková: Bývala jsem svobodnou matkou, kterou všichni odsuzovali

Poměrně málo žen se odváží do formule vůbec sednout. Jaký je to pocit?

Je to něco neskutečného. Ve dvojformuli vůbec nemůžete pohnout hlavou, jaký je to strašný tlak. Ještě jsem absolvovala zážitkovou jízdu, kde jsem mohla i řídit. Na to ale člověk potřebuje přípravu, nejde do toho auta jen tak hupsnout, protože už jen nastartování je docela komplikované s tím, že se i roztlačuje. Hlavně každá formule je trochu jiná. Někde se musí hodně tlačit na plyn, jindy se jen dotknete a máte pomalu smyk. Je to trochu alchymie.

Mika HäkkinenZdroj: Se svolením Jaroslava Hauera

Bylo vám špatně?

Vůbec. Existuje dvojformule, kde sedíte na místě spolujezdce, a ta je o něco horší, ale za sebe můžu říct, že mi špatně nebylo. Byla to nádhera. Pro mě jsou formule srdeční záležitost.

Teď máte trochu jinou životní akceleraci s dvouletou dcerou Karolínou. Upozadila jste kvůli ní své adrenalinové touhy?

Moc ne. (smích) Před třemi měsíci jsem zrovna byla na závodech. Projela jsem si Portimäo, což je jeden z docela těžkých okruhů v Portugalsku. Láme se tam horizont, takže moc nevidíte dopředu a musíte tu trať dobře znát. S formulí totiž nemůžete jet úplně pomalu, protože by se zavařila.

Daniel Landa se vrací na hudební scénu. Zklidnil se a auta vyměnil za letadlo

Mateřství vás tedy nezklidnilo?

Na to se mě shodou okolností ptal i Bernd, má teď čtyřletá dvojčátka a je z nich úplně vyřízený. Moc nespí. Říkal mi: „To je záhul, viď?“ Ale mně to nevadí, nespala jsem moc ani před, nespím teď a své aktivity jsem zas tak neomezila. Lépe řečeno, omezila jsem je v tom, že už dělám jen to, co je potřeba, ale nejsem matka na mateřské dovolené. Pracuju, ale strašně se mi po malé stýská.

Zdroj: Youtube

Berete si Karolínu s sebou na pracovní akce?

Říkala jsem si, že ji budu brát všude s sebou, ale je lepší nebrat jí to její dětství. Navíc připravit se na koncert vyžaduje nějaký čas, je to i určitý stres, člověk se musí hodně koncentrovat, takže mám Marušku, která je úplně úžasná, malá ji miluje a ona miluje ji. Hodně mi pomáhá. Je už součástí naší rodiny.

Vystupovala jste s DJ Bobem. Stále spolupracujete?

Ano, jedeme na plné pecky (smích), je před námi velké turné. DJ Bobo slaví třicet let na scéně a čeká nás sedmdesát koncertů. Bude to velký.