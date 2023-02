Zachránila ji návštěva

Loni v létě oslavila už 85. narozeniny, ale stále byla činorodá a aktivní, chodila na procházky a plavala. V prosinci ale došlo k dramatickému zvratu. Den před Vánocemi Zdenu Hadrbolcovou navštívili její známí a našli ji ve velmi špatném stavu. Okamžitě přivolali pomoc, a tím jí zřejmě zachránili život. Zdravotníci ji odvezli do Nemocnice Na Homolce, kde se několik týdnů zotavovala z prodělané mrtvice.

Podle televize CNN pak byla převezena do soukromé léčebny dlouhodobě nemocných. Na začátku února média informovala, že z Domova třetího věku herečku sanitka dopravila do dalšího zařízení, kde se jí dostává potřebné péče, bez níž se nyní neobejde. Cesta k uzdravení však bude zřejmě komplikovaná.

Namísto novinářky herečka

Zdena Hadrbolcová se narodila 13. července 1937 a vyrůstala v pražských Holešovicích. Otec František byl zapálený sportovec, který se věnoval cyklistice a kanoistice a navíc působil jako funkcionář sportovních oddílů, takže na rodinu prý neměl mnoho času. Maminka pracovala jako úřednice. Malá Zdena trávila hodně času u své babičky.

Po maturitě na francouzském gymnáziu dívka, která původně toužila být novinářkou, začala studovat na DAMU. „V ročníku byla s dalšími pozdějšími hereckými hvězdami - Františkem Husákem, Ninou Divíškovou a Libuší Švormovou,“ připomíná web ČSFD. Po škole Zdena Hadrbolcová nastoupila do Divadla S. K. Neumanna, dnešního Divadla Pod Palmovkou, pak působila v Divadle Komedie, v Rubínu a od roku 2004 v Divadle Na zábradlí. Vedle toho hrála také s divadelním studiem Továrna a v Divadle v Řeznické.

První maminka

Svou historicky první maminku ztvárnila v roce 1970, kdy si ji vybral režisér Karel Kachyňa pro film Už zase skáču přes kaluže.Tehdy ji bylo 32 let a jejího filmového synka hrál tehdy malý Vladimír Dlouhý. Zdena Hadrbolcová na snímek dodnes vzpomíná jako na výjimečný počin.

Film Už zase skáču přes kaluže měl velký ohlas doma i v zahraničí. Drama Karla Kachyni vyhrálo Stříbrnou mušli na festivalu v španělském San Sebastianu.

„Mireček (Vladimír Dlouhý) byl báječnej kluk. Už nebyl tak malej, bylo mu asi tak třináct let. Ale jak začal hrát už jako dítě, trávil život v hereckých šatnách a trochu si to spletl a myslel si, že už je dospělej. Začal brzy s alkoholem a to ho udolalo. A to je velká škoda, protože to byl velmi nadanej kluk,“ vzpomínala po letech Zdena Hadrbolcová v rozhovoru pro Český rozhlas.

Další maminky si zahrála ve filmech Věry Plívové-Šimkové. Objevila se ve snímcích O Sněhurce, Přijela k nám pouť či Jak se točí Rozmarýny, ale diváky zřejmě nejvíc zaujala ve filmu Páni kluci, který Plívová-Šimková v roce 1975 natočila na motivy známého románu Dobrodružství Toma Sawyera.

Pro roli maminky si ji vybral i Saša Gedeon, když točil film Návrat idiota. Vznikl v roce 1999 a Hadrbolcová se tam objevila spolu s tehdy mladými hereckými hvězdami Aňou Geislerovou, Pavlem Liškou, Jiřím Langmajerem a Taťánou Vilhelmovou. Režisér Dušan Klein jí svěřil roli ve snímku Jak svět přichází o básníky, který se stal prvním dílem pozdější slavné série.

Autorka a překladatelka

Zahrála si i v dalších divácky vděčných dílech. Objevila se ve filmech o panu Tau, v televizních seriálech Sanitka, My z konce světa, Křeček v noční košili nebo Rozpaky kuchaře Svatopluka a také v sérii Přítelkyně z domu smutku vedle Ivany Chýlkové a v oceňovaném projektu HBO Pustina.

Do povědomí televizních diváků se zapsala i dlouholetým účinkováním v nekonečném seriálu Ulice, který natáčí televize Nova a kde ztvárnila roli pekařky Růži.

Měli ji však rádi i divadelní diváci a rozhlasoví posluchači. „Jako autorka a herečka spoluvytvářela dění progresivního studia Rubín. Nedílnou součástí uměleckého působení Zdeny Hadrbolcové je spolupráce s rozhlasem. Autorsky pro Divadlo Na zábradlí připravila večer z textů Grahama Greena Smíme si vypůjčit Vašeho manžela? a přeložila hru Briena Friela Afterplay,“ píše v biografii Zdeny Hadrbolcové web České televize.

Působila také jako pedagožka a pomáhala vzdělávat budoucí herce. Na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU vyučovala hereckou výchovu na základě dialogického jednání.

Děti jsou velký závazek

Herečka se v mládí provdala za svou studentskou lásku, ale později přiznala, že o správnosti svého kroku pochybovala už v den svatby. A manželství opravdu nevydrželo. Dlouhá léta pak žila s dokumentaristou Jiřím Průchou, ale nikdy se nevzali.

Kvůli jejím rolím maminek se média zajímala i o to, proč oblíbená herečka neměla děti. „Je to celoživotní úvazek a někdy, jak vidím kolem sebe, je to nejen radost, ale občas je to i těžké,“ řekla Hadrbolcová v jednom rozhovoru. Zároveň však přiznala, že děti má velmi ráda.