Jak si užíváte letní dny?

Nic zvláštního se neděje. Byli jsme na dva týdny u moře. Dopřáli jsme si i týden na Slapech. Také jsme trávili víkend v Rakousku. Cestujeme spontánně… Když nás napadne, že se nám chce někam jet a předpověď počasí tomu odpovídá, sebereme se a jedeme.

Na dovolených rád odpočíváte, nebo prozkoumáváte okolí?

No… Nejsem už žádný velký aktivista. (smích) Nemusím chodit po horách a podobné věci. To už nedělám, ale že bych si válel šunky od rána do večera, to také ne. Dělám, co je mi příjemné a hlavu si tím nijak zvlášť nelámu.

Navštěvujete v zahraničí restaurace?

Záleží na tom, kde člověk je. Musím ale říct, že se hodně zajímáme o to, jak se v té dané destinaci stravují a jaké je tam jídlo. A vlastně je to pro nás vždy určující faktor, jestli tam chceme, nebo nechceme jet.

Lidé vás znají především z pořadu Ano, šéfe!, zastavují vás na ulici často?

To víte, že ano. Většinou jsou to velmi příjemná setkání. Někdy ti lidé chtějí fotku, potřást si rukou, popovídat si…

V pořadu Ano, šéfe! jste často působil přísně. Nemají z vás mnozí fanoušci strach?

Já jsem hodnej kluk, akorát z té televize to není poznat. (smích)

Prosperují momentálně vaše restaurace?

Letos jsme zavrhli několik nabídek na rozšiřování naší firmy. V zásadě fungujeme na stejném principu jako předchozí dva roky. Provozujeme tři restaurace, a to Café Imperial, Next Door by Imperial a Divinis. K tomu máme otevřenou cukrářskou výrobnu, takže je o zábavu postaráno.

Zdeněk Pohlreich před časem dorazil na letní tiskovou konferenci TV Prima:

close info Zdroj: se svolením TV Prima zoom_in Zdeněk Pohlreich s Terezií Tománkovou

Po skončení pandemie koronaviru jste říkal, že to bylo hodně složité období pro provoz restaurací. Už jste se v tom směru postavili na nohy?

Rozvolnění a skutečnost, že se lidé opět mohli volně pohybovat, celou situaci samozřejmě dramaticky změnily. Nicméně všichni dohánějí ztráty z pandemie, které byly obrovské. Navíc mám obavu, že během covidu došlo k velkým a zásadním posunům v myšlení lidí o tom, která práce je pro ně vhodná a která není.

Jak to myslíte?

Gastronomie a koneckonců celá Česká republika trpí obrovským nedostatkem pracovní síly, až se i bojím říct slovo kvalifikované. Myslím, že pracovní morálka a etika, které mezi lidmi jsou, se hodně zhoršily.

Přitom mnozí lidé tvrdí, že by potřebovali práci…

Já nevím… Všichni by chtěli práci, ale otázkou je, jestli to znamená také to, že by chtěli pracovat.

Připravujete pro své příznivce nový pořad?

Ano, fanoušci se na něco nového těšit mohou, ale to je tak všechno, co k tomu mohu teď říct. (smích) Nemohu ještě nic prozrazovat, ale myslím, že dostanou, co mají rádi.