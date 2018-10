Změnili ruiny v kreativní prostory, kam se lidé stále vracejí. Byla to ale dřina

Jakub Zajíc a Lukáš Žďárský se svým týmem zvládli už proměnit několik ruin v krásné a kreativní prostory, které si získali oblibu stovek lidí. Prvním projektem byla Radlická kulturní sportovna, pak následovala Kavárna co hledá jméno a Vnitroblock.

Kavárna, co hledá jménoFoto: archiv

V Kavárně, co hledá jméno nebo ve Vnitroblocku dnes zažijete atmosféru jako jen málo kde. Ovšem vybudovat je, nebyla jednoduchá cesta a někdy byla budoucnost velmi nejistá.

Ve videu níže objevíte ty nejzásadnější strasti při jejich budování. Cesta za snem se ale vyplatila a vy si dnes můžete například ve Vnitroblocku zajít během dne na jógu, odpoledne si dát výbornou kávu a něco k zakousnutí.

Večer zajít na zajímavou přednášku a to vše v prostorách, které si vás získají a budete se sem chtít vracet.

Díky další epizodě pořadu Škola průserů zjistíte, že za tím vším je velmi náročná práce řady lidí a že víra ve svou vlastní vizi se skutečně vyplácí.

Letos v září kromě povinné školní docházky odstartoval i neziskový projekt Škola průserů, který mění úhel pohledu na náročné životní situace. V pořadu se vystřídá hned několik známých a inspirujících osobností z různých odvětví. Ti všichni se s vámi podělí o nejnáročnější situace ze svých životů ale taky o to, jak se z nich dostali a co si z toho vzali dál do života.