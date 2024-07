Jak dlouho vám obvykle trvá příprava na velkou společenskou akci?

Třeba na světové finále Elite Model Look to bylo zhruba čtrnáct dní. Od prvního přeměření až po ušití a zkoušení šatů. Na takové akce přípravy většinou nepodceňuji, rozhodně si zaslouží pozornost.

Šaty si vybíráte sama, nebo si necháváte poradit?

Jsou to spojené nádoby. Musím se v nich cítit dobře, ale v případě Elitu jsem šla na jistotu, protože Michael Kováčik je můj oblíbený návrhář a několikrát jsem už jeho model vynesla, ani letos to nebylo jinak. Vrátila jsem se akorát z několikatýdenního natáčení v Řecku, takže času moc nebylo. Opravdu se vším všudy nám to trvalo asi dva týdny, zvládl to skvěle.

Pohybovala jste se v minulosti v modelingovém světě? Výšku na to máte…

Na tuzemské scéně jsem s modelingem koketovala asi před deseti lety. Bavilo mě občasné focení, přehlídky, ale vůbec si to netroufám nazývat modelingem. Myslím, že k tomu opravdovému světovému modelingu to má hodně daleko. Ve třinácti čtrnácti jsem o něm ale snila. (smích)

Zkoušela jste se zapsat i do agentury?

Jednou jsem stála před podpisem smlouvy s pražskou agenturou, ale byla jsem holka z maloměsta, od Plzně, a necítila, že je to směr, kterým bych se chtěla vydat. Velmi záhy, v osmnácti letech, jsem se začala věnovat moderování a modelingové ambice šly stranou. Myslím, že vše dopadlo, jak mělo.

Pro modeling je důležitá i váha, měnila se vám v průběhu let?

Dlouho jsem si držela stejnou váhu, ale jak se říká, po třicítce už není snadné ji udržet. Váhu tedy řeším, jako skoro všechny ženy. Miluju jídlo, sladké, takže když se chci udržovat, musím všechny tyhle svoje vášně omezit a zařadit pohyb, což se mi teď docela daří, takže jsem na sebe pyšná. Léto je v plném proudu, jsem ráda, že se dokážu trošku namotivovat a hecnout.

close info Zdroj: se svolením Schwarzkopf Elite Model Look zoom_in Zorka Hejdová je se svou postavou aktuálně spokojená.

Máte oblíbený sport?

Sporty mám sezonní. V zimě ráda lyžuju, v létě jezdím na kole, ale nejraději mám klasické cvičení ve fitku s trenérkou a silový trénink, kde vidím výsledky. Doma pak máme běžecký pás, na kterém často běhám.

Chystáte pro fanoušky po Love Islandu něco nového?

Aktuálně jsem hlavně v rádiu nebo na Instagramu. Ale od začátku září mě diváci uvidí tak půl roku nonstop na televizních obrazovkách. Trochu se bojím, že mě budou mít plné zuby. Dávám jim teď přes prázdniny ještě voraz. (smích)

V jakých pořadech vás uvidí?

Nejprve poběží další řada Love Islandu, a ještě nás čeká premiéra jedné seznamovací reality show, kterou jsme nedávno natáčeli v Řecku. Na tu se diváci můžou těšit od listopadu.