Řešila jste před narozením dcery, jak naložíte s kariérou? Ano, probírali jsme to s partnerem, který navíc problematiku naší profese jakožto hudebník moc dobře zná. Vyplynulo z toho, že ani jeden z nás svoji práci úplně opustit nemůže. Upřímně, jednak by jednomu z nás brzy doma hrabalo, jednak by bylo velmi obtížné se vracet po dlouhé pauze zpět. Nastavili jsme si předem pravidla, systém logistiky, a díky tomu oba zvládáme na střídačku pracovat a krásně o Žofinku pečovat. No, nemám já to senzačního partnera?

Žofinka už je velká slečna, umí i trochu za­zlobit?

Je to sice už slečna, ale stále ještě dítě, které zaplaťbůh umí i zlobit, i když na můj vkus poměrně málo. Neumím posoudit, jestli je ona tak tvárná, nebo naopak já umím být tak přesvědčivá, když ji usměrňuji. Ale výchova dítěte mě v takových chvílích naučila používat celkem rozumnou, čitelnou, taktickou a účinnou argumentaci.

Bára Basiková vystrčila zadek na Instagramu a říká: Nejsem konzerva

Jak je Žofinka spokojená ve škole?

Žofinka měla velkou výhodu, že začala chodit do školy už minulý rok do přípravky. Některé školy to umožňují a my toho rádi využili i proto, že se Žofinka ve školce trochu nudila. Ona je totiž vyloženě studijní typ, to po mně teda fakt nemá. (smích) Sama se odmalička zajímala o psaní a čtení. Díky tomu, že na tuto školu chodila do přípravky, tak ji to teď v první třídě baví o to víc, když zná dobře nejen to prostředí, ale i studijní látku. Uvidíme, jak dlouho jí to vydrží..

Je na vás vaše dcera „napojená“? Vycítí, jakou máte náladu?

Je velmi citlivá a empatická, takže mám tendenci případné negativní emoce před ní krotit. Moc dobře si totiž pamatuji já ze svého dětství, že mi velké emoční kontrasty v mém okolí nedělaly nikdy dobře. No a jestli bude mít i pubertu jako já, tak bych teoreticky mohla vědět, jak pak na ni! (smích)

Kdy jste nejunavenější maminkou?

Myslím, že obecně jsme my umělci nejvytíženější v období před Vánocemi. Ta únava u mě je snad však nejvíc z cestování. Zpravidla se totiž denně přesunujeme různě po celé republice a po koncertech se na noc vracíme zpět domů. Ranní vstávání do školy s dcerou jsou pak trochu za trest. Naopak nejodpočatější jsem, když mám za sebou pár dnů volna. Projevuje se to třeba tak, že se ráno neříznu do prstu při chystání svačinky do školy kvůli svým zalepeným očím.

Zpíváte si občas s dcerou?

Častěji chci zpívat já s ní, a když má náladu, tak mě dokonce ani neokřikne, ať ji do toho nezpívám. (smích) Začala totiž letos v rámci ZUŠ navštěvovat pěvecký sbor a každý týden teď nosí domů tolik nového repertoáru k učení, že to ani já nestíhám. Ona si ale naštěstí vše dobře pamatuje z hodin, takže mám docela dobrou taktiku, že to musí naučit i mě a díky tomu si to doma hezky trénuje…ajaj, zapomněla jsem, že už umí číst! (smích)

Myslela jsem si, že se osmdesáti nedožiju, říká Marta Kubišová

Žofinka teď bude odbornicí na Ellu Fitzgeraldovou. Vydáváte totiž album s jejími hity.

Kéž by odbornicí na Ellu byla, není snad totiž lepšího hudebního vzoru. Album jsem nahrála s věhlasným vynikajícím smyčcovým Epoque Quartetem. S klukama jsme zjistili, že máme tendenci sahat spíše po jazzovějším repertoáru, a pro mě to byla navíc vždy příjemná žánrová odbočka. A taky jsme se shodli, že Ella je idolem nás všech. Do tohoto projektu jsme přizvali i skvělého perkusistu a vibrafonistu Šimona Veselého. Tento program jsme několikrát veřejně zahráli na koncertech a festivalech a měli jsme vždy skvělé ohlasy.

Dasha obal CD EllaborationZdroj: se souhlasem Supraphon

Proč album s jejími písněmi právě nyní?

My jsme s tímto repertoárem výrazně pohnuli díky covidovému vakuu. Měli jsme najednou více času na přípravu, dokonce jsme do tohoto projektu přizvali i skvělého perkusistu a vibrafonistu Šimona Veselého. Tento program jsme několikrát veřejně zahráli na koncertech a festivalech a měli jsme vždy skvělé ohlasy.

Vzpomenete si, kdy jste poprvé Ellu Fitzgeraldovou slyšela? A už tehdy vás oslovila?

Bylo to těsně po revoluci, kdy můj tatínek vycestoval za hranice a přivezl ten nový technologický zázrak - přehrávač CD a k tomu rovnou první CD nosič s výběrem největších hitů Elly. Tehdy jsem pocítila lehké zklamání, proč nepřivezl třeba nejnovější album Madonny, která zrovna frčela, ale záhy jsem pochopila proč.. I když ta hudba byla z mého tehdejšího pohledu stará, tak ta paní zpěvačka svým uměním můj dojem naprosto převálcovala. A teď jsem to já, kdo má tu čest, zpívat její hity.