Nová píseň českým fotbalistům: Everything Is Part Of One, slyšeli Souček a spol

Zazpívat nový singl na prestižní akci Fotbalista roku 2023, natočit novou skladbu a dotáhnout do konce vzdělávací projekt nadačního fondu, jehož je zakladatelkou. To vše stihla mezinárodně známá sopranistka a multižánrová zpěvačka Lenka Graf, která v březnu přiletěla na pár dní z Floridy do Čech.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lenka Graf za svou novou píseň Everything Is Part Of One sklidila aplaus. | Foto: Se svolením Lenky Graf