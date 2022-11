V Česku jste se stala jednou z prvních osobností, která má vlastní digitální NFT kartu. Jaká byla vaše první reakce, když jste nabídku dostala?

Myslela jsem, že je to legrace, ale protože jsem sběratel – sbírala jsem už céčka, obrázky ze žvýkaček Bajo, kterých jsem měla strašně moc, knížky Stopy hrůzy (smích), a po revoluci pak přišly sešity, do kterých se lepily samolepky z balíčků, v tom jsem také jela, přišlo mi to fajn. Moc ráda na to vzpomínám a jsem ráda, že jsem se stala součástí tohoto projektu a můžu u nás s ostatními začínat. V Americe už NFT karty frčí normálně, v České republice teprve začínají, jsem tedy u zrodu, a to mě baví.