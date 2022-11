„Maminy jsem zkoušela víc než polovinu prázdnin. Je to jeden z nejhezčích projektů, které jsem zažila, ať už jde o zkoušení, nebo samotné hraní. Zároveň musím říct, že by mě nikdy tak nenaplňovala práce, jenž je současně mým koníčkem, kdybych neměla doma to nejdůležitější – rodinu,“ říká zpěvačka, která se v roce 2016 ještě jako Markéta Procházková zúčastila pěvecké soutěže Tvoje tvář má známý hlas, kde se umístila na 6. místě.

Zdroj: Youtube

Je ráda, že se jí daří najít balanc mezi péčí o malého syna a svou profesí. „Šlo to tak nějak přirozeně. Já si vždycky přeji stav, ve kterém by to bylo ideální, a ono se to naštěstí víceméně plní. Teodorek je na prvním místě a já si nedovolím dělat víc projektů naráz. Ani během roku si neberu tolik práce, abych doma nechyběla. A i kdybych nechyběla já, tak Teo by určitě chyběl mně. Zkrátka jsem především maminka a cítím, že je to tak správně.“

Láska k malování

Vedle rodičovství a své profese se Markéta věnuje také malování obrazů. Ve spolupráci s návrhářem Pavlem Musilem pak vytvořila limitovanou edici tašek a batohů Chakras. „Malování byl můj sen už mnoho let, ale neměla jsem na to čas. Až během lockdownu, když to v divadle nešlo, jsem začala tvořit jiným způsobem,“ popisuje své výtvarné začátky Markéta.

A jak se dala dohromady s Pavlem Musilem? „Pavel je Moravák a na představení v Lednici mi donesl vlastnoručně uháčkovanou kabelku. Při té příležitosti mi dal vizitku s odkazem na jeho tvorbu.“

Zlatá slavice Lucie Bílá: Nikdy bych si nedovolila nepoděkovat fanouškům

A zatímco Markétu zaujaly práce Pavla Musila, jemu padly do oka obrazy, které uviděl na Markétině instagramu. „Zeptal se mě, zda bych mu poskytla licenci s tím, že by si nechal můj motiv natisknout na látku a ušil by z toho kolekci. A já na to kývla.“

Markéta pak skromně dodává, že začínajícího návrháře ráda podpoří tím, že sdílí jeho tvorbu nebo mu poskytne svůj obrázek, ale jinak je všechno jeho práce. „Rozhodně to není nějaký můj byznys nebo přivýdělek,“ upřesňuje zpěvačka. Každopádně jí dělá radost vědomí, že někdo bude nosit na zádech batoh s obrazem, který namalovala, a že mladému šikovnému člověku pomůže v podnikatelských začátcích.

Terapie chladem

Přestože má Markéta nabitý program, snaží se najít si čas i sama pro sebe. „Ráda hledám klid. Ideálně v sobě. V tom mi hodně pomohlo otužování, které vnímám asi jako nejrychlejší druh meditace. Nepraktikuji ho denně, ale cítím, že jak se teď ochlazuje, znovu do toho naskočím. A pak se pro mě ponor do chladné vody stane téměř každodenní rutinou,“ popisuje zpěvačka.

Vojtěch Dyk: Příroda mě inspiruje, moje aktuální téma je ticho a tajemství

Loni v únoru byla Markéta poprvé v rybníčku, kterému říká Ozdravovna. „Je to vlastně takové malé jezírko, má čtyři přítoky, je absolutně čisté a kdykoliv k němu přijdu, říkám si – tohle místo léčí. Leží na Vysočině, ale souřadnice neprozradím,“ směje se milovnice otužování s tím, že jde tak jako tak o soukromý prostor.

Pokud jde o sport, dřív vyloženě milovala chození na lekce tance. Tanec vnímá jako jednu z nejpřirozenějších pohybových aktivit pro tělo. Občas také zajde na jógu. „Od doby, co jsem otěhotněla, nedělám nic pravidelně. Ale vzhledem k tomu, že se nezastavím a procházky v přírodě jsou pro mě zcela přirozené, nemám pocit, že bych byla nějak nevyběhaná,“ přiznává Markéta.

Šediny z rodiny

Markéta si nedávno nechala poměrně výrazně zesvětlit své původně tmavě hnědé vlasy. „Měla jsem to v hlavě asi poslední čtyři roky. Teď mi zpětně dochází, že impuls přišel asi po porodu. Cítila jsem potřebu být vizuálně jemnější, tmavá barva mi na mně začala připadat příliš tvrdá. Během léta jsem měla tři měsíce, kdy jsem nehrála a řekla jsem si, že je to ideální příležitost pomalinku a šetrně vlasy zesvětlovat. Kromě toho mám i spoustu šedin, což je dědičná záležitost. Oba moji rodiče po dvacítce pomalu, ale jistě směřovali k šedinám. A když jsou vlasy světlejší, odrost pak nesvítí na kilometr daleko,“ pochvaluje si zpěvačka.

Své vlasy svěřuje kadeřnici Kristině Marčekové ze salonu, který založila Kristinina maminka Claudie, známá česká vizážistka.

„Claudie má v této branži víc než třicet let zkušeností. Líčí mě na všechny akce, focení a všude tam, kde je potřeba být profesionálně upravená. Poznala jim ji ve svých šestnácti letech na soutěži Rozjezdy pro hvězdy, a když jsem pak fotila titulku na benefiční koncert pro Nadaci na ochranu zvířat, jejíž jsem společně s Martou Kubišovou patronkou, oslovila jsem právě ji. Vím, že jsem v dobrých rukou,“ uzavírá Markéta.