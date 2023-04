Už víc než rok žije Zuzana Belohorcová se svou rodinou na Tenerife. Do Čech zavítala jen na pár dní a nenechala si ujít kosmetický event, kde přiznala, že po práci v televizi už se jí nestýská.

Na jak dlouho jste přijela do Česka?

Jen na pár dní a jsem ráda, že se mohu zase trochu jinak obléct. Tady je prostředí úplně jiné než na Tenerife, kde nosím svoji klasiku – legíny, tenisky a k tomu žádný make-up. Samozřejmě, když jdeme večer s manželem na večeři nebo na nějakou akci, tak se upravím, ale jinak chodím podomácku.

Tenerife už je pro vás cílovou destinací, nebo se chcete do budoucna ještě přesunout?

Zatím jsme tam maximálně spokojení, takže o stěhování neuvažujeme.

Vyzkoušela jste život v Americe i v Evropě, tady vám to vyhovuje víc?

Amerika je úžasná, konkrétně tedy Miami, které pro mě zůstane top destinací. Vždy se tam budu ráda vracet, ale vychovávat děti na South Beach a být tam s nimi v jejich teenagerském věku je trochu náročné. Není to úplně ono. Už déle jsme uvažovali, že se odtud posuneme jinam, třeba na Havaj, která je na výchovu lepší. To jsme ale nakonec skrečovali, protože Havaj je strašně daleko a rodina by za námi tolik nejezdila.

O jiné destinaci jste neuvažovali?

Ještě jsme uvažovali o Portoriku, ale nakonec vyhrálo Tenerife, kde jsme našli i dobrou práci, která nás baví a naplňuje. Během jednoho roku jsme vyprodali skoro celý ostrov! Z nuly na sto jsme vybudovali firmu, která má dnes pevné základy.

Co konkrétně děláte?

Já pomáhám s PR firmě Tenerifereal. Máme úžasný tým realiťaček a vždycky, když přijdu do kanceláře, mám z toho neskutečně dobrý pocit. Je to takový můj druhý domov.

Po moderátorské práci se vám nestýská?

Ani ne. Už jsou tu nové, hezčí, šikovnější moderátorky.

Kdyby ale přišla zajímavá nabídka z televize, odmítla byste ji?

Samozřejmě už jsem Česku teritoriálně blíž, než jsem bývala, a můžu pružněji reagovat. Záleželo by, o co by šlo. Měla jsem jít třeba do Survivoru, dvakrát mi volali, ale vždycky jsem to kvůli něčemu musela odmítnout. Poprvé jsem nebyla očkovaná, podruhé se mi to časově nehodilo… Uvidíme.