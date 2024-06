Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová žije se svou rodinou na Tenerife, kde se profesně věnuje realitnímu byznysu. V otevřeném rozhovoru promluvila o těžkém období, jímž si s manželem Vlastimilem Hájkem před časem procházeli. Jak rodinu a práci ovlivnily útoky okolí? Proč k nim vůbec došlo? Řeč přišla i na citlivé téma šikany jejích dětí.

Zuzana Belohorcová s rodinou | Foto: Se souhlasem Zuzany Belohorcové

Tři roky žijete s rodinou na Tenerife. Mění se váš pohled na tento španělský ostrov?

Musím říct, že jsme maximálně spokojení. Život je tady poklidný a bezpečný. Je tu pravda hodně Čechů a Slováků, což je někdy obrovská nevýhoda, ale spoustu z nich jsme sem přivedli díky našemu byznysu. Jen pro zajímavost… Ve škole, kam dříve chodily naše děti, jsme byli s manželem teprve druhý československý pár. Předtím tam byla ještě jedna Slovenka, která žila ale s Italem.

A jaká je tam situace teď?

Teď už je zde téměř třicet československých rodin. Což je jediná nevýhoda Tenerife. Na druhou stranu… ač se někomu může zdát ostrov malý, lze na něm žít klidný život, a pokud nechcete někoho potkávat, nemusíte. (úsměv) Jsou tu k dispozici kvalitní potraviny a panuje velká bezpečnost, což je super!

Připomeňte si s námi Zuzanu Belohorcovou ve slovenské show Tvoja tvár znie povedome, kde vystupovala s dcerou Salmou:

Zdroj: Youtube

Porovnáváte vše s Miami, kde jste před tím žili dvanáct let?

V Miami je oceán teplejší, tady chladnější, hlubší a dravější. Pro naše děti byl tohle trochu šok, když zde začaly chodit do vody. (smích) V létě se koupání dá zvládnout, ale v zimě je oceán opravdu studený. Ale máme i jiná krásná místa. Tenerife je nádherné, malebné a různorodé. Do hor se dá chodit na pravé hřiby, pak na pláže a existuje spousta dalších možností.

S manželem jste na Tenerife rozjeli realitní byznys. Jste s ním spokojeni?

Když jsme na Tenerife před třemi lety přišli, vybudovali jsme firmu od nuly. A mohu říct, že to bylo z nuly na sto procent! Dokonce si myslím, že každý, kdo na ostrově je, o naší firmě Tenerife Real ví. Máme úžasný tým. Jsme rodinná firma, kde táhneme za jeden provaz. Opravdu jsem na ni hrdá. A jsem hrdá i na svého muže, protože je neskutečný. Všichni o něm s oblibou říkáme, že ho můžete vyložit na pustém ostrově a on něco vybuduje. (smích)

Bývalá moderátorka se na sociálních sítích ráda dělí o momenty ze života na Tenerife:



Stýská se vám po životě v USA?

Dětem trochu. Syn je rodilý Američan. Ani po třech letech žití na Tenerife nepřijal španělštinu. Španělsky rozumí, ale mluvit nechce. Momentálně obě naše děti Salminka a Nevinko navštěvují britskou školu, protože v angličtině trošku zakrněly. Salminka se plynule naučila španělsky, mluví i anglicky, učí se francouzsky, učila se německy… I Nevinko je na jazyky šikovný. Pro nás je obrovská výhoda, že jsou děti tak kosmopolitní a dokážou se přizpůsobit situaci i prostředí, ve kterém žijí. Jsou oba velmi šikovní. Salminka čeho se chytí, to jí jde. Ať jsou to jazyky, nebo tanec, což ukázala i ve slovenské verzi show Tvoje tvář má známý hlas, kde jsme spolu vystupovaly. Je nadaná i na surfování či tenis. Teď chodí i s Nevinkem na plavání. Jsou oba neskuteční plavci.

Jste ráda, že jsou sportovně nadaní?

Jsem, a hlavně jsem ráda, že jsou slušně vychovaní. Tak to má být. Pro nás jde o největší odměnu, protože vychováme uctivé, pokorné a dobré děti, které jsou nápomocné a přátelské. Což je nejdůležitější. Když vidím, v jaké době žijeme… Musím přiznat, že jsme se tu poprvé i s dětmi potkali s šikanou a zlobou. A co je horší, ona zloba přišla od Čechů a Slováků, hlavně od Čechů, což je zajímavé. Museli jsme kvůli ní děti přesouvat do jiných škol. Teď už chodí do školy zase s radostí, úsměvem.

Nela Boudová o zklamání v přátelství: K životu patří, abychom byli ostražitější

Nedávno se v médiích objevily zprávy o slovní přestřelce mezi vámi a některými známými osobnosti, týkající se vašeho podnikání, a také o manželově nevěře…

O nás se vždy něco píše a něco povídá… Na jednu stranu si člověk řekne: fajn, že se o nás ještě mluví. A já jsem dokonce překvapená, že se ještě něco píše, když to tak vezmu, netvořím v médiích nic od roku 2010! Přesně od doby, kdy se narodila Salminka. Dokonce v den, kdy jsem rodila, jsem ještě točila do oběda reportáž pro TopStar magazín s Monikou Absolonovou a Vlastou Korcem. Třetího respondenta už si nepamatuji. (smích) Další den nad ránem jsem porodila a skončila svoji televizní kariéru. Myslela jsem, že se o mně přestane psát a zafunguje „sejde z očí, sejde z mysli“, a ono ne.

Tehdy jste se přestěhovali do Ameriky…

Ano a rozjely se sociální sítě. Mám pocit, že novináři přijdou ráno do práce, zapnou instagram, podívají se, co se u koho děje, kdo koho uráží, co kdo píše negativního a… je z toho článek. My se takovými věcmi nechceme zabývat. Jsou pro nás nepodstatné. Snažíme se soustředit na práci. Stojí za námi nespočet spokojených klientů, kteří pro nás mají velkou cenu a váhu. A k té pomlouvačné věci… řekli jsme si, že si tím nebudeme lámat hlavu. Je třeba takové věci přejít, nevšímat si jich, což je podle mě nejlepší reakce. Někteří lidé mají ovšem pocit, že když se nedaří zničit náš byznys, budou ničit naše manželství, a to je nesmysl. Máme vše srovnané a už se jen smějeme. (smích)

Tátové šoubyznysu: Deset dětí s pěti matkami nebo potomci jen s modelkami

Chvíle osočování, napadání musely být těžké…

Nejhorší jsou v takových případech sociální sítě. Na jednu stranu na nich lze skvěle něco propagovat v podstatě zadarmo, na druhou jde o velmi silnou zbraň pro lidi, v nichž je zloba, závist a kteří jsou schopni napsat cokoli. A toho se chytají novináři…

Jak na takové jednání reagujete?

S manželem se tomu opravdu už smějeme, ale říkáme si, když někdo rýpe do nás, nějak to dáme. Přece už jsme dospělí. Ale když se někdo začne navážet do mých rodičů nebo našich dětí, to tolerovat nebudeme. Přes to vlak nejede! Potkali jsme se se zlobou mířenou na naše děti a mé rodiče, což je opravdu přes čáru. Lidé, kteří tohle činí, ukazují všem okolo svůj charakter. Inteligentní člověk si ale dokáže udělat obrázek a umí si spočítat jedna plus jedna. My se snažíme negativní osoby, které by si rády užily tu mediální kampaň, ignorovat. Mají smůlu.

Zuzana Belohorcová se naposledy objevila v Česku na společenské akci loni:

Zuzana BelohorcováZdroj: se svolením Jaroslava Hauera

Ale proč mají někteří potřebu vás a vaše podnikání osočovat?

Je to jednoduché. Když se někomu daří a je úspěšný, nebudou mu závistivci klepat na rameno a říkat, že je skvělý. Žijeme ve zvláštní době, kdy si lidé závidí i zdraví, nejen nos mezi očima. Nevím… Já vždy uměla pochválit, uznat, když byl někdo šikovný, vždy jsem druhým přála, a proto je i mně celý život přáno. Když umíme dávat, můžeme i dostávat. Je mi líto, když vidím, jaké jsou mezilidské vztahy. Ať už v době covidu, nyní ohledně války, politiky. Je hrozné, že žijeme v době, kdy se neakceptuje jiný názor. Rozdělují se rodiny, partneři… Smutné.

Největší roli tedy v oné „cause“ sehrála závist?

My byli nějak připravení, že na Tenerife přijdeme a trochu tu rozvíříme hladinu. Věděli jsme, že budeme mít hodně přátel, ale i nepřátel. To není jen na Tenerife. Závist je všude ve světě. Upřímně přiznávám, že v tom nám Amerika vyhovovala, protože tam bylo méně Čechů a Slováků. Mentalita Američanů je jiná, nepomohou, ale když jste úspěšní, pochválí vás a nebudou závidět.

A Češi a Slováci?

Možná se na mě budou Češi a Slováci zlobit, ale tím, že jsme menší národy, dřímá v nás jistá malost. Bohužel. Mám pocit, že našinci nedokážou druhému dopřát úspěch. Netřeba se tím však trápit. Musí se jít kupředu. Dělo se to, i když jsem působila v showbyznysu. Když jsem byla moderátorka, určitě se mnou nesympatizoval každý. Musím ale dodat, ačkoli jsem mluvila o instagramu trochu negativně, vlastně mi pomohl. Alespoň co se týká mé osoby, protože mnoha lidem otevřel oči. Dříve mě možná někteří vnímali jako arogantní, sebestřednou osobu, která kdysi moderovala erotické pořady. Díky instagramu ve mně (snad) vidí obyčejnou ženskou, maminu, která doma vaří a stará se o rodinu, ale i o blízké. Ve skutečnosti jsem běžná, přátelská ženská.

Proměna Pavlínky z MasterChefa: Místo pláče sebevědomí, touží po vlastním pořadu

Říká se, že člověk v nouzi pozná přítele. Byli lidé, kteří se za vás postavili?

To je pravda, člověk v nouzi pozná přítele. Ano, máme po boku spoustu úžasných lidí a přátel. Vlastně i nových přátel. Víte, co je smutné? Že nás zklamali lidé, které jsme znali roky. Teď se snažíme obklopovat novými a mohu říct, že kvalita je úplně někde jinde. V podstatě jsme zjistili, že ti, s nimž jsme byli léta v kontaktu, pro které jsme toho mnoho udělali, se k nám otočili zády. Tak se opravdu snažíme jít kupředu.

Celá situace s sebou tedy přinesla i něco dobrého v podobě nových přátel?

Máme teď úžasnou partu kvalitních lidí, s kterými se potkáváme, a jsme za to neskutečně vděční. Patří k nim i mnoho našich klientů, kteří jsou u nás spokojení, koupili zde s námi nemovitost a rádi se k nám vracejí. Jsem ráda i za to, že díky naší firmě jsme mohli poznat lidi, které bychom jinak vůbec neměli šanci potkat. Jsme s nimi v tak úzkém kontaktu, že se navštěvujeme s rodinami, trávíme spolu volný čas. Někdy člověk musí vyměnit ty, které považoval za přátele, aby poznal opravdové, kvalitnější. V kauzách, které se kolem nás děly, nás podpořilo i dost našich klientů. Tohle bylo úžasné.

Dle sociálních sítí se zdá, že máte krásný vztah s rodiči. Je to tak?

Ano. Rodiče jsou pro mě vším. Rodinný základ je pro mě obecně důležitý. Říká se, že rodina je všechno, a já to všechno mám. Mám úžasné rodiče, kteří nás dobře vychovali. Moc bazírovali na zmíněném rodinném základu, na tom, abychom měli mezi sebou dobré vztahy. Mám úžasný vztah i s oběma sestrami. Jsem za to všechno neskutečně vděčná. Totéž se snažím předat i svým dětem. Myslím, že my nejsme dokonalí rodiče, ale snažíme se. (smích)

Vídáte se se svými rodiči často?

Co se týče mých rodičů, jsem ráda, že s nimi mohu trávit tolik času. Když jsme byli v Americe, jezdili za námi každou zimu a zůstávali třeba i tři měsíce. Pochopitelně za námi jezdí i na Tenerife a my s dětmi zase míříme poměrně často na Slovensko. Vidět se osobně je pro mě nutné. Skvělé je, že byť mé děti vyrůstaly v Americe, jsou schopné s prarodiči plynule mluvit a debatovat. Jsou k nim uctivé, což je pro mě nejvíc. Moji rodiče jsou zlatíčka a mohou být příkladem pro mnoho mladých lidí, jak žít v harmonii. Dnes se ona opravdová idyla moc nevidí, což je vážně škoda.

Jindra Polák z kapely Jelen: Nejradši máme s manželkou doma ticho

Vy a váš manžel s dětmi skvěle fungujete. Co se jim snažíte hlavně předat?

Jak jsem říkala, rodina je pro nás vším. S manželem se tedy snažíme vychovávat děti v tom duchu, v jakém vychovávali nás naši rodiče. Chceme, aby držely při sobě, aby spolu jako sourozenci vycházely, pomáhaly si… Už jsem zmiňovala, že před časem jsme museli řešit v předchozí škole šikanu syna. Pozor, Salminka se za něj vždy dokázala postavit! Je super, že si takhle stojí bok po boku. To samé Nevinko… Pro Salminku by dýchal. Netvrdím, že se nikdy nepohádají, ale to je úplně normální. Běžné v každé rodině. Nicméně se snažíme vést děti k tomu, aby byly kvalitními lidmi do života, aby si dokázaly vážit i maličkostí a měly pokoru.

Jaké jsou vaše děti osobnosti?

Chceme také, aby byli oba průbojní. O Salmince mohu říct, že zdravě průbojná je. Nevinko je zase opakem Salmy. Je tišší. Není úplný introvert, ale má takový svůj svět. Má rád pokoj a klid, je spíše povahou po mně, zatímco Salminka je více po mém manželovi. Zároveň je ale zase citlivá, což je fajn. Jsem přesvědčená, že mají našlápnuto být dobrými lidmi a přáteli, kteří v životě pomohou. Nikdy ani jeden z nich neměl problém se o něco podělit. U nás je to dokonce tak, že přijde-li dětská návštěva, může si u nich v pokojíčku vybrat, co chce, a vzít si to domů. Tak jsme to měli zařízeno v Americe a máme i tady na Tenerife.

Vaše děti vyrůstají v harmonickém prostředí a přesto se setkaly s šikanou…

Mají hodně kamarádů, ale děti v dnešní době jsou různé, a jak už jsem říkala, potkali jsme se i s těmi, které byly zlé a vysloveně nabádaly druhé děti, aby se nebavily s těmi našimi. S tím jsme se poprvé setkali právě na Tenerife a zažili to poprvé v životě. Je politováníhodné, že komplexy dospělých se potom odrážejí na dětech, opravdu strašné. Ale věřím, že už bude dobře.

Zuzana Belohorcová se pyšní výstavní postavou, díky které je pro mnohé fanynky velkou inspirací:





Před časem jste s dcerou absolvovaly profesionální focení s fotografkou Lucií Žofčíkovou. Jaké bylo? A myslíte, že se dcera bude pohybovat v showbyznysu?

My se fotíme pravidelně nejen s dcerou, ale i se synem. Vždy, když k nám přijede má kamarádka Lucia Žofčíková, najde si čas a podnikneme focení. Salminku tohle baví. Stejně jako ji baví i líčení a kosmetika. Disponuje takovým přehledem o různých kosmetických novinkách, který já zdaleka nemám. A má kosmetickou výbavu… kam se na ni hrabu! (smích) Jakmile přijde novinka na trh, hned ji musí mít a vyzkoušet. I v modelingu by byla hodně úspěšná, má na něj proporce, je vysoká a štíhlá. Jak teď ještě chodí na plavání, celkově se jí zpevnila postava. Ale i u Nevinka jsem za plavání vděčná, protože děti se v určitém věku začnou hrbit a pohyb ve vodě pomáhá. Fakt je, že děti jsou po plavání unavené a vybité, ovšem rychle zase naberou novou energii, což je super.

Je pro vás důležité, aby se hodně hýbaly?

Nechci, aby visely jen na sociálních sítích a seděly u počítače. Když jsem byla malá, vedli mě rodiče všestranně. Hrála jsem závodně tenis, dělala atletiku, chodila na klavír i na zpěv. Nejlepší je, když má dítě od každé aktivity trochu… Kdyby mi Salminka jednoho dne řekla, že chce jít cestou showbyznysu, tak pokud budeme vidět, že to má význam, rádi ji podpoříme. Podpora rodičů je při vývoji dítěte zásadní. Jsem dost zvědavá, kde se oba nakonec uplatní. Na obě děti jsem pyšná. Oba jsou skutečně talentovaní a dělají nám maximální radost.

Milena Steinmasslová: Kdyby se mnou bylo zle, synové by mě nenechali padnout

Fanynky vás na sociálních sítích obdivují i za to, jak krásně vypadáte. Co všechno v tomto směru podnikáte?

Děkuji za kompliment. Ale i já mám občas etapu, kdy se necítím úplně nejlépe. Momentálně jsem v období menopauzy, takže je vše náročnější. O to větší mám chuť se pustit pořádně do cvičení, protože si říkám, že se člověk musí stále udržovat ve formě. Mám v životě takové vlny, kdy sportuju a… pak zase úplně vypnu! Mým cílem je najít v tom směru harmonii, balanc. Teď jsem se dala dohromady s jedním online programem na Slovensku: Schudni s DaVe. Cvičím a vařím s nimi. Současně jsem se dohodla i s trenérem ve fitku, že budeme pravidelně cvičit, abych se vrátila do formy.

To nejspíš brzy uvidíte výsledky…

Ono to ale není jen o tom, jak člověk fyzicky vypadá, ale jak se cítí uvnitř. Každý ve svém nitru vnímá, kdy má přidat, kdy zvolnit a já nyní cítím, že chci strašně přidat. (smích) Nikdy v životě jsem nedržela diety, ale pak někdy nastává čas odříkání. V každém případě žijeme jen jednou, takže ničit se drastickými dietami není můj styl, a proto to u mne není s tělem vždy top dokonalé. (smích) Ale tahle cesta a totální dokonalost, by mě asi ani nebavila.



Nahrává se anketa ...

Zdáte se stále dobře naladěná… Není to omyl, že?

To máte dobrý pocit, není. (smích) Víte co? Když jsem roku 1999 začala pracovat v televizi Markíza a přišla do práce, všichni říkali: „Sluníčko přišlo.“ (smích) Já byla vždy pozitivně naladěná a všude rozdávala pozitivní energii. Hodně lidí se domnívalo, že pohodu hraji, že je to z mé strany póza. Nicméně ti, kteří mě znají, vědí, že o žádnou pózu nejde. Já se opravdu snažím kolem sebe rozdávat dobro a pozitivní náladu. Možná proto se na mě občas nalepí i lidé, kteří toho potom zneužívají. Když je ale člověk odhalí, musí je jednoduše hned odsunout na vedlejší kolej. Nedá se nic dělat…

Je pro vás těžké zpracovat, když vám někdo ublíží?

Já se vždy snažila s každým vycházet, ale poprvé v životě jsem tady na Tenerife zažila, že musím jisté lidi ze svého života odstřihnout, teď jsem za to ráda. Stále se k tomu vracím, ale tyhle negativní zkušenosti mě v životě výrazně posunuly. Někdy totiž přijdou momenty, kdy si říkáme: „Proč? Proč tohle zažívám?“ Odpověď vždy po ruce není, ale ten stav člověka probere, posílí a posune. Pro mě je důležité i to, jak jsem říkala, abych druhým nezáviděla, ale naopak jim dopřála. To, jaký člověk je, z něj musí vyzařovat. A vyzařuje!

KVÍZ: Svatby slavných. Víte, kde se ženil Gott, kolikrát se vdávala Agáta?

Proč si to myslíte?

Pokud je někdo ve svém životě šťastný, spokojený, druzí to z něj vycítí a i jim je s ním lépe. Mnohdy je de facto přitahuje. Určitě i já mám momenty, kdy jsem smutná a nešťastná a nemíjejí mě situace, kdy řeším něco nepříjemného, ale vždy se vše snažím vyřešit spíše diplomatickou cestou, abych si neničila vlastní zdraví a neubližovala si.

Máte s manželem další plány do budoucna? A dají se už teď prozradit?

Věřím, že se budeme moci těšit z našich dětí. Že nám budou dělat radost, že budou šťastné, spokojené. Věřím, že i rodičům bude sloužit zdraví a ještě dlouho se budeme společně těšit. Věřím, že se nám bude dařit i s naší firmou a budeme dělat radost dalším lidem. Také věřím, že i dále bude náš vztah s manželem pozitivní. Nechci říkat dokonalý, protože nejsme dokonalí. I my máme chybičky. Když někdo řekne, že má dokonalé manželství, nejsem si jistá. Možná ho i má, ale všude je něco, a taková super dokonalost by mě ani nebavila.

Jaký je váš recept na spokojený vztah?

Je důležité se radovat z maličkostí. Na vztahu je potřeba pracovat a vzájemně se podporovat. My si s manželem prošli mnohým, ale jsme stále spolu. A to je asi právě spoustě lidí trnem v oku, to, že vidí, jak jsme spokojení. Ne vždy je vše skvělé, ale fungujeme jako partneři, parťáci i rodiče. Bezvadná shoda. Přiznávám bez mučení, někdy bych svého muže ráda i tisíckrát za den zabila, což bude zcela normální situace i v každé spokojené rodině. (smích) S muži je to občas těžké, ale to i s ženami. V našem vztahu jsem často já, kdo stmeluje. Můj muž je divočejší, je holt horká krev. No, a dcera je úplně po něm, my se synem jsme klidnější. Ale to už jsem taky naznačila…