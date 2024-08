V minulosti jste byla hodně aktivní na instagramu. Dělala jste si tam legraci i z osobností showbyznysu. V poslední době ale vše utichlo a žádné příspěvky nepřidáváte. Proč?

Je to tak. Chci svůj instagram obnovit, ale opravdu jsem na tohle neměla v poslední době čas. Mám hodně pracovních povinností, a k tomu se ještě starám o své rodiče. Je jim 96 a 93 let, takže to není žádná legrace. Maminka měla před časem úraz a já za ní musela chodit do nemocnice.

A tatínek?

Tatínek byl sice před rokem hodně nemocný, ale ze všeho se dostal. Musím zaklepat, v šestadevadesáti letech chodí ještě sám na nákupy! Akorát s jeho pamětí je trochu problém, ale takové je prostě stáří… Musí se to nějak vydržet.

Zuzanu Bubílkovou mají lidé rádi i díky jejímu smyslu pro humor. Ten předvedla před časem i v Show Jana Krause:

| Video: Youtube

Skvělé, že je tatínek takhle čiperný…

… ano! Maminka sice měla již zmíněný úraz, ale jinak vše oba zvládají úžasně. Tatínek dokonce rád brouzdá na internetu a vyhledává různé věci. Nedávno po mně chtěl křížovky, protože si chce procvičovat mozek. Tak jsem mu nakoupila křížovky a křížovkářský slovník. Má kompletní výbavu a ta mu vydrží snad až do Vánoc. (smích) Jsem vděčná, že se takhle oba snaží. Nemají žádnou vážnou nemoc, což je skvělé.

Váš syn žije v Americe, kde se vám loni narodila vnučka. Už jste ji viděla?

Ještě ne, bohužel… Jsou v Americe, a to je zhruba šestnáct hodin letu s přestupem. Cestování tam je teď pro mne složité. Samozřejmě se vídáme alespoň online, za což jsem ráda. Beru to tak, že je nyní moje povinnost, abych se tady postarala o své rodiče. Za synem jsem létala, když to šlo, ale jak říkám, musím se teď věnovat rodičům.

Komička bývala hodně aktivní i na Instagramu, kde se mimo jiné pochlubila snímkem se svou rodinou:



Ráda se hezky oblékáte, nosíte zajímavé šperky… Je vám móda blízká?

Říkám si, že už je poslední zvonění, kdy se můžu hezky obléknout a ještě to má nějaký smysl. (smích) Módu mám ráda. Docela dlouho jsem si nic moc nemohla dovolit, protože syn byl v Americe na studiích a školné stálo šílené peníze. Jeden semestr třeba 20 000 dolarů a dolar byl zhruba za 35 korun. Bylo to poměrně náročné období a já počítala každou korunu. Jednou o mně dokonce v médiích napsali, že chodím oblečená, jako kdybych měla oblečení z charity.

Bylo vám to líto?

Trochu. Ale povznesla jsem se nad to, život přece není o oblečení. Nicméně když se mi teď finančně ulevilo, vynahrazuji si vše. Nenakupuji ale předražené věci. Mám třeba značkové oblečení, ale to jsem pořídila v Americe v outletu. Ráda se hezky obléknu.

Před časem jste byla na křtu nového CD Jiřího Krampola. Jaký spolu máte vztah? A je pravda, že jste se pohádali?

Říká se, že čas obrousí všechny hrany. Pak si člověk uvědomí, že když nejde o život, nejde o nic. Vyloženě se sice nevyhledáváme, ale občas si zavoláme, a když se potkáme, nepliveme po sobě. (smích) A rozhodně se vidíme rádi.