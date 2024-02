Některé celebrity jako Amanda Seyfried, Paris Hilton, Lily Collins nebo Lady Gaga jsou svými mazlíčky tak posedlé, že jim vytvořily na sociálních sítích vlastní účty. Co na tom, že to jejich chlupáče nezajímá.

Paris Hilton a její vymóděný pes | Foto: Profimedia

Pokud se smějete a přijde vám to jako velký úlet, máme pro vás ještě další překvapivou informaci. Většinu známých mazlíčků včetně psů Paris Hilton nebo prasátka Ariany Grande sleduje na oněch sociálních sítích poměrně velké množství fanoušků. Tím nemyslíme tisíce, ale desetitisíce lidí. Zajímá vás, čí pes žije ve dvoupatrové psí vilce nebo kde snídá? Pak šup na sociální sítě!

Vyhrálo cenu

O roztomilé fotky svého miláčka se v roce 2018 rozhodla podělit i Ariana Grande, která založila účet domácímu prasátku Piggy Smallz. Najdete ho na stránce @realpiggysmallz. Adoptovala ho ještě s bývalým snoubencem Petem Davidsonem, který si jméno pašíka nechal dokonce vytetovat. Po rozchodu připadlo prasátko zpěvačce a ta s ním natočila i krátký videoklip ke své písni. Piggy Smallz byl také nominován na „nejroztomilejšího mazlíčka hudebníka“.

Ariana Grande a její momenty s prasátkem Piggy Smallz:

Zdroj: Youtube

Zábavu spojila s byznysem

O tom, že roztomilá psí kukadla dokážou dělat divy a prodávají, dobře ví zpěvačka Katy Perry, která vytvořila instagramový účet své fence Nugget. Stalo se tak krátce před vydáním jejich společného videoklipu k písni Small Talk, v němž se Nugget roztomile natřásá. „Jen pár#SmallTalk na#InternationalDogDay s @missnuggetperry. Uvidíme se na Mutt Ball, kde budeme aportovat,“ psala Katy k obrázku na Instagramu v srpnu 2019. Dnes profil obsahující deset příspěvků sleduje „pouhých“ sedmatřicet tisíc lidí.

Začala pomáhat

Herečka Amanda Seyfried spustila Instagram svému záchranářskému psovi Finnovi v listopadu 2015. Hvězdu snímku Mamma Mia! dovedla láska k vlastnímu mazlíčkovi až k tomu, že se stala zvířecí aktivistkou. „Naše jedinečné pouto iniciovalo vášeň spolupracovat s Best Friends Animal Society. Chceme zajistit bydlení co největšímu počtu psů bez domova,“ svěřila se na Instagramu.

O čtyřicet kilo lehčí Adele i Kelly Osbourne. Slavní šokují svou proměnou

Zvířatům dopřává luxus

Tinkerbell, zesnulý pes Paris Hilton, byl kdysi jedním z nejznámějších mazlíčků v Hollywoodu. Od té doby se Paris stala „mámou“ hned několika dalších chlupatých přátel a vytvořila celou stránku, která představuje luxusní psí životy. Jejich dvoupatrová „psí bouda“, do které se Paris vejde a kterou doplňuje balkon, předzahrádka a klimatizace, stála pravděpodobně víc než vaše bydlení. Na mazlíčcích se u Paris nešetří. Sledovat je můžete na: @hiltonpets

Někdy stačí málo

V červnu 2020 vytvořila zpěvačka Jennifer Lopez stránku na Instagramu štěněti plemene Goldendoodle, kterým obdarovala svého syna Maxe. Na profilu uveřejnila fotografii, kde je ona, její tehdejší snoubenec Alex Rodriguez, syn Max a dcera Emme. „Ahoj! Miluji svou novou rodinu. Tady je můj táta Max a teta Emme. Miluji svou babičku @JLo i dědečka @Arod,“ zněl popisek k prvnímu příspěvku štěněte. „Ještě nemám jméno… jaké by mělo být? Tyson, nebo Yankee?!“ A fanoušci začali jásat.

KVÍZ: Rex, Šarik i Max. Znáte psí hrdiny ze seriálů? Zkuste to na plný počet

Zkušenosti jako modelka

Francouzský buldoček Miss Asia Kinney má možná příjmení po bývalém partnerovi Lady Gaga Tayloru Kinneym, smysl pro styl ale určitě odkoukal od své majitelky. Pár se rozešel jen krátce po adopci buldočí slečny, a tak Instagram plnila jejími fotkami jen zpěvačka. Miss Asie není fotoaparát cizí, v minulosti dělala modelku pro Coach, takže její fotky na síti rozhodně stojí za zkouknutí. Najdete je na @missasiakinney.

Zdroj: Youtube

Společně kolem světa

Hvězda seriálu Emily in Paris Lily Collins vytvořila instagramovou stránku svému psovi Redfordovi, kříženci mopse a teriéra, v prosinci 2019. V tom roce ho s manželem, filmařem Charlie McDowellem, adoptovali a od té doby s nimi cestuje různě po světě. Na jeho snímky se můžete podívat na instagramové stránce @redforddog, kde ho nyní sleduje již téměř osmdesát tisíc lidí a kde Collins sdílí jeho vtipné snímky.

Roztomilost sama

Podíváte-li se na stránku @champeranian, zjistíte, že pes herce Marka Wahlberga je neskutečně roztomilý. Mark si jeho sledovanost ještě pojistil tím, že mu hned v úvodu napsal: „Ahoj, jsem Champ! Vítejte na mé stránce a začněte mě sledovat.“ Prozatím Champ uveřejnil sto třicet tři příspěvků a sleduje ho téměř osmdesát pět tisíc lidí. Co by za to některé naše celebrity daly.