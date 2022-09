„Výzva byla super. Během víkendu jsme s přítelem vymýšleli, co by mohlo být zajímavé. S tímhle nápadem jsem nakonec přišla sama,“ popisuje vznik vítězného videa Petra Fišerová.

Ta si na sebe oblékla kladenský dres s číslem 13 a jmenovkou Zikmund, vzala „patnáctikilové závaží“ a v pozici cviku vydržela až do roku 2050! Tak alespoň tvrdí popisek videa. „Stáhla jsem si aplikaci na úpravu videa a učila jsem se s tím. Původně to mělo být ještě lepší, že by mi na konci zestárnul obličej. To už jsem ale nezvládla udělat,“ vysvětluje se smíchem vítězka.

Samotný cvik ale nebyl vůbec jednoduchý. „Díky výzvě jsem si tenhle cvik vyzkoušela a zjistila jsem, že mám problém se v pozici udržet i bez závaží. Bylo to opravdu náročné,“ vypráví Petra.

Ta si propriety pro natočení videa musela půjčit od svého přítele. Sama má totiž mezi Rytíři jiného favorita. „Jsem hlavně fanynka Jardy Jágra, takže na video jsem si půjčila přítelův dres. Já mám s číslem 68,“ usmívá se.

Luxusní víkend v Krkonoších

Sama má ale k Zikmundovi, který se k Rytířům vrátil v uplynulé sezoně ze Sparty, velmi blízko. Zná se s ním dokonce osobně a byla i na jeho nedávné svatbě. „Zikyho manželka nastoupila po mně na pozici v práci, takže jsem ji zaučovala. Tak jsme se spřátelily. Díky tomu, že jsem fanynkou Jágra, tak jsme se hodně bavily o hokeji a přirozeně to vyplynulo,“ prozrazuje vítězka.

Tu teď čeká poznávání Harrachova a luxusní víkendový pobyt v tamním hotelu Pytloun. „Přítel mě natáčel, takže si výhru užijeme spolu. Já jsem v Harrachově ještě nebyla, ale přítel říkal, že je mu hotel povědomý a možná už v něm v minulosti byl,“ říká Petra.

„Už jsme si říkali, že budeme mít v září nějakou dovču, takže pokud tam bude na konci měsíce volný termín, tak vyrazíme. Těšíme se, už jsme koukali, co tam mají dobrého k jídlu a tak,“ doplňuje.

A jak reagoval sám autor výzvy na to, že vítězka soutěže předvedla jeho cvik? „Mám radost, že se lidem moje výzva líbila, a těší mě, že vítězkou celé soutěže je právě fanynka Kladna. Navíc, když ji znám. Doufám, že si Petra s přítelem výhru užijí,“ vzkazuje Zikmund.