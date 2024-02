Kdyby vláda Roberta Fica nepřijímala novelu trestního zákona v takovém chvatu, byla by situace na Slovensku daleko klidnější, říká v rozhovoru pro Deník viceprezident Unie obhájců České republiky Lukáš Trojan.

Na Slovensku v současnosti probíhá tvrdý politický souboj kolem právní reformy nové vlády Roberta Fica, který Slovensko zcela rozděluje. Když se na to podíváme z odstupu zpoza českých hranic, je to ještě něco, co by se dalo označit za normální reformu trestního zákoníku, nebo je to už něco, co, jak říkají oponenti současné vlády, ohrožuje právní stát na Slovensku?

Záleží na tom, z jakého úhlu se na tuto právní reformu podíváme. Pokud se na to podíváme z úhlu politického, tak skutečně ti, kteří nejsou právní odborníci, mohou mít pocit, že se děje něco převratného. Ve skutečnosti tomu ale tak vůbec není.

Opravdu? A co zrušení speciální prokuratury zavedené pro stíhání nejtěžších zločinů, včetně korupce v nejvyšších politických patrech?

To je jediná politická změna v celé té reformě. Úřad speciální prokuratury je zvláštní část slovenské prokuratury, která v minulých letech poměrně výrazně zasahovala do trestního řízení. A to formou, která byla velmi medializovaná. I proto tato procesní změna vyvolává takové emoce.

Co další změny trestního zákoníku? Těm opravdu není co vytknout?

Pokud se podíváme na samotné trestní předpisy, které se dnes na Slovensku novelizují, pak po podrobném prozkoumání musím konstatovat, že podle mého přesvědčení tam není vůbec nic, co by bylo z pohledu právního odborníka překvapivé.

Co se tedy podle vás tou novelizací stalo?

V podstatě se stalo to, že Slovensko přizpůsobilo svůj trestní zákoník poměrům, které jsou obvyklé na západ od slovenských hranic. Velice se to přiblížilo české právní úpravě.

Speciální prokuratura ale vznikla proto, aby se právní prostředí, které bylo velmi divoké, mohlo vypořádat s tou nejhorší organizovanou kriminalitou a další trestnou činností, s účastí nejvyšších představitelů soudů, policie, prokuratury, kriminalitou, která v Česku po roce 2000 téměř vymizela. Splnila speciální prokuratura to, co si od ní Slovensko slibovalo? Nezmizí tak jejím zrušením ze slovenského systému stíhání kriminality nejefektivnější složka?

Je třeba říci, že na Slovensku existují i speciální trestní soudy, které svými pravomocemi na speciální prokuraturu navazují. Pokud jde o to, zda splnila, či nesplnila očekávání, záleží na tom, kdo jaká očekávání měl. Speciální prokuratura a speciální soud zní možná z politického hlediska jako dobrá značka, ale reálně to vede k tomu, že tato část trestní justice je do značné míry zapouzdřená. Což je logické a je to dáno limitovaným počtem speciálních prokurátorů a soudců. Ti se začnou pohybovat v uzavřeném prostředí, které determinuje jejich pohled na trestní věci a trestní kauzy. Což byla hlavní námitka a výtka, jež se objevila, když se asi před deseti roky uvažovalo o zřízení podobných institucí v České republice.

Nebylo Slovensko ve stíhání některých trestných činů díky tomu efektivnější?

Nemyslím si, že by Česká republika měla jakkoli horší výsledky s tímto typem kriminality, který má v pravomoci vyšetřovat slovenská speciální prokuratura. Jedná se především o závažnou hospodářskou a daňovou kriminalitu. Ukazuje se, že žádné speciální jednotky, ať už v policii, tak v justici, nijak nezjednodušují boj s předmětnou trestní činností.

Tak proč vůbec na Slovensku po roce 2000 něco takového vzniklo?

Situace na Slovensku byla, jak jste uvedl, výrazně odlišná. Proto reakce politiků ve vztahu k penalizaci v rámci trestního řízení byla v době, kdy se tyto změny zaváděly, takto extenzivní.

A byl průběh trestního stíhání a soudů od speciální prokuratury a soudů v něčem jiný, než na co jsme zvyklí tady z Česka?

Já jsem to jako obhájce zažil ve své vlastní praxi. Když srovnám trestní proces v České republice s tím, který byl veden na Slovensku specializovanou prokuraturou před specializovaným soudem, musím konstatovat, že se jednalo z hlediska procesního o velice obdobný soud. To znamená, že my sice v Česku specializované orgány nemáme, ale funguje to fakticky velice podobně jako na Slovensku. Takže samotné zrušení speciální prokuratury by nemělo mnoho změnit.

Fenoménem posledních let na Slovensku byl institut kajícníků, tedy toho, co v Česku nazýváme spolupracující obviněný. Byl skutečně na Slovensku, jak říká nová Ficova vláda, nadužíván? A pokud ano, v čem byl problém? Co se zásadně lišilo od české praxe?

Ano, byl. Já se domnívám, že stejně jako každý institut v trestním právu je i tento dobrý sluha, ale špatný pán. Z mé zkušenosti mohu říci, že se na Slovensku stalo přesně to, o čem zkušenost a teorie při přejímání tohoto institutu z anglosaského práva do práva kontinentálního varovala.

A to v čem?

Tento institut je velmi prospěšný a užitečný v objasňování a odhalování trestné činnosti. Ale musí s ním být nakládáno striktně v mezích zákona. Problém nastává v okamžiku, kdy orgány činné v trestním řízení podlehnou pokušení a začnou kajícníky nadužívat.

Co to znamená?

Znamená to, že začnou od nich získávat informace i mimo konkrétní věc, konkrétní kauzu, konkrétní vyšetřovaný skutek. Tím, že se shromažďují informace formou rybářské výpravy, kdy se naslepo hledá, zda se někde jakkoli nepodaří zjistit protiprávní činnost, kterou by bylo možné vyšetřovat. Nebo když je kajícník naváděn, jakým způsobem má svoji výpověď zaměřit, na které osoby a skutky. V tom případě se vybočuje ze zákonného rámce. To je to, na co obhájci a právníci na Slovensku poukazovali jako na vybočení ze zákonných mantinelů. Tím se tento institut orgány činnými v trestním řízení devalvuje, přestane být zkrátka věrohodný. Přestane být věrohodné, že to, co kajícníci říkají, je pravda.

Z laického pohledu se Slovensko v minulých letech od Česka odlišovalo i využíváním vyšetřovací vazby. Byla i vyšetřovací vazba nadužívána?

V České republice je maximální délka koluzní vazby tři měsíce, na Slovensku byla pět měsíců. Nyní slovenská právní úprava přijímá tři měsíce. Tedy pouze vyrovnala tu českou právní úpravu. I tento ilustrativní parametr ukazuje, že na Slovensku skutečně podmínky vazebního stíhání byly přísnější než v České republice. Obecně lze říci, že celkově nejde u novely trestního zákoníku o nějaké excesivní zmírnění trestní politiky státu na Slovensku. Ale o přiblížení k tomu, co je na západ od Slovenska standardní.

Nebyla by situace na Slovensku jiná bez těch desítek tisíc lidí protestujících v ulicích, kdyby Ficova vláda změny trestního práva nehnala takovou rychlostí? A udělala je v klidu, po náležité diskusi s právními odborníky a veřejností?

Myslím si, že ano. Myslím si, že každá norma tohoto typu vyžaduje hlubokou diskusi, minimálně v té odborné rovině.

