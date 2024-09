Páteční vernisáž výstavy Who I Am? čínského umělce Aj Wej-Weje v italské Bologni narušil incident, když návštěvník rozbil jedno z vystavených děl. Podle italského tisku se jednalo o Čecha Václava Pišvejce, který žije ve Florencii a v minulosti podnikl několik podobných výpadů na výtvarná díla, památky či známé umělce.

Muž rozbil jedno dílo, které bylo umístěno u vstupu na výstavu. Jednalo se o krychli z porcelánu. Pořadatelská služba ho zadržela a předala policii. Podle deníku Corriere della Sera bude vyšetřován kvůli zničení uměleckého díla. Za to v Itálii hrozí od dvou do pět let vězení a pokuta od 2500 do 15 000 eur (od 62 000 do 376 000 korun).

„Neznám ho, nikdy jsem ho neviděl, snad si neublížil kusy porcelánu,“ řekl podle deníku La Repubblica Aj Wej-wej, který se vernisáže účastnil. Výstava nabízí průřez jeho tvorbou.

Pišvejc je hlavně ve Florencii známý svými výstředními činy. V roce 2012 pokryl stěny bývalého kláštera svaté Uršuly v centru města falešnými dolarovými bankovkami. O dva roky později se vysvlékl nedaleko florentského dómu a lehl si na zem vystlanou falešnými bankovkami. Rok nato se obnažil u katedrály Santa Maria del Fiore. V roce 2018 přerazil o hlavu srbské umělkyně Mariny Abramovičové obraz a v roce 2022 v centru Florencie natřel do ukrajinských barev jednu ze soch. Loni pak v centru Florencii nahý vylezl na známé renesanční sousoší Héraklés a Kákos. Za jeho činy mu v minulosti hrozil soud, ale nejsou k dispozici informace o případných verdiktech.