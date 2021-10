Novým rakouským kancléřem se stal dosavadní ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Dnes jej do funkce oficiálně jmenoval prezident Alexander Van der Bellen. V čele rakouské vlády 52letý Schallenberg nahradí Sebastiana Kurze, který odstoupil po korupční aféře. Na uprázdněné místo šéfa rakouské diplomacie usedl dosavadní velvyslanec v Paříži Michael Linhart, informovala agentura APA.

Rakouský kancléř Alexander Schallenberg | Foto: ČTK

Kancléř a šéf Rakouské lidové strany (ÖVP) Kurz podal demisi v sobotu poté, co ho začalo vyšetřovat státní zastupitelství kvůli podezření, že v roce 2016 nechal za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v Kurzův prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády. Obviněno je i několik jeho nejbližších kolegů, všichni včetně Kurze obvinění popírají.