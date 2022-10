Při chřipce na pivu. Na neschopenky v Rakousku dohlíží stále častěji detektivové

Předběžné výsledky nezahrnují hlasy z korespondenčního hlasování, které se začnou sčítat až v pondělí. Tuto možnost hlasování podle odhadů mohlo využít více než 800 tisíc voličů. Na prvním a druhém místě nicméně tyto hlasy již nic nezmění. Podle prognóz by se započtením hlasů z korespondenčního hlasování mohl Van der Bellenův zisk činit zhruba 56 procent.

Van der Bellen ve videu zveřejněném po oznámení prognóz poděkoval všem voličům, kteří jej podpořili. „Budu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pracovat pro všechny Rakušanky a Rakušany a všechny, kteří v Rakousku žijí,“ řekl prezident. Jeho rival Rosenkranz uvedl, že je se svým výsledkem „velmi spokojený“. Předseda Strany piva Wlazny slíbil, že za každý procentní bod, který získal, dnes vypije jedno pivo.

Gratulace k vítězství

Van der Bellenovi už pogratulovala k vítězství mimo jiné předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová či švýcarský prezident Ignazio Cassis. Gratulaci zaslal také český prezident Miloš Zeman. Van der Bellenovo znovuzvolení označil za důkaz jeho skvělé reprezentace země a důvěry ze strany Rakušanů. Dodal, že by rakouského prezidenta ještě během svého mandátu rád přivítal na Pražském hradě. „Mnoho energie“ do příštích šesti let v úřadu popřála rakouskému prezidentovi také slovenská hlava státu Zuzana Čaputová.

Van der Bellen, který stojí v čele Rakouska od ledna 2017, je dlouhodobě velmi populární. Ve volbách se o přízeň voličů ucházel mimo jiné heslem „Bezpečná volba v bouřlivých dobách“.

Zemi v minulých letech provedl nejenom úskalími covidu-19, ale zvládl překonat také několik politických krizí. Za necelých šest let v čele státu jmenoval pět různých vlád. Na rakouské politické scéně představuje Van der Bellen proimigrační a proevropský hlas. Je silným stoupencem Evropské unie a evropského federalismu. Během evropské migrační krize zastával názor, že by Evropa měla přijmout uprchlíky ze Sýrie a dalších zemí.

Kontroverzní zákon v Rakousku neprošel. Očkování proti covidu nebude povinné

Kritikové mu vyčítají, že se příliš drží stranou v každodenní politice a že při posuzování různých událostí používá dvojí metr. Během afér, v nichž jsou zapletení lidovci, se prezident údajně chová zdrženlivěji než při skandálech politiků FPÖ. Van der Bellena s výjimkou FPÖ podporují všechny rakouské parlamentní strany.