Radnice už to ale odmítá nadále tolerovat. Centrum města nemá být již spojováno se sexem a drogami. Amsterdam už nechce nálepku jednoho z nejzkaženějších měst na světě. Proto má být slavná Čtvrť červených luceren přestěhována. Nebo lépe sestěhována do jedné velké speciální budovy na předměstí.

Rosse Buurt, červený distrikt, nebo jak toto místo známe v Česku: Čtvrť červených luceren - je nejznámější oblastí s největší hustotou nevěstinců na metr čtvereční v Evropě. Leží přímo v srdci Amsterdamu v jeho historické čtvrti s oficiálním názvem De Wallen. Jedná se nejstarší část města s dominantní katedrálou Oude Kerk z počátku 13. století.

Zároveň je tato část nizozemského velkoměsta nejznámější místní turistickou atrakcí. Davy zákazníků a turistů však ruší místní starousedlíky, na jejichž negativním postoji nic nezměnilo roční zklidnění kvůli pandemii covidu. I z tohoto důvodu amsterdamské úřady chtějí přesunout své erotické centrum jinam.

Čtvrť Amsterdamu De Wallen se nachází v historickém centru jižně od řeky Amstel mezi ulicemi Damrak a Warmoesstraat. Spolu s dalšími částmi Singelgebied a Ruysdaelkade tvoří světoznámou Čtvrť červených luceren, holandsky Rosse Buurt, kde se již od roku 1811 legálně provozuje prostituce.

Podle studií by toto opatření mělo snížit masový turismus, kterým nizozemská metropole dlouhodobě trpí. Místní si stěžují na vylidňování centra v důsledku vysokých cen nemovitostí a na nadměrný hluk způsobovaný podnapilými turisty. Již loni město zakázalo v centru krátkodobé pronájmy bytů. Letos v lednu pak ze stejného důvodu představilo plán na zamezení přístupu turistům do takzvaných coffeshopů, čímž by jim byl znemožněn nákup hašiše nebo marihuany. Propustky do coffeshopů mají podle plánů městské rady získat pouze občané Nizozemska.

U přesunu celé erotické čtvrti se uvažuje o devíti lokalitách, všechny jsou na předměstích. Amsterdamští radní již mají na stole dokonce projekt celého nového erotického centra o rozloze pěti tisíc metrů čtverečních. Místo úzkých uliček, výloh a domků nad kanály se má jednat o pětipodlažní budovu s více než stovkou barů, sexshopy, sexuálním divadlem a striptýzovými kluby.

Poplatek za služby

Podle předpokladů by byl v nové amsterdamské erotické čtvrti poplatek za služby zákazníkům účtován již u vchodu do centra. To by podle předpokladů mělo zabránit vstupu zvědavců.

Starostka Amsterdamu Femke Halsemová zdůrazňuje, že erotika a drogy jsou v současnosti největšími problémy hlavního města Nizozemska. „Když procházíte úzkými uličkami v centru, všude vidíte davy turistů před výlohami, zírají, fotografují a smějí se bezbranným ženám. I já jsme žena, proto nemohu nadále akceptovat tento druh ponižovaní. Je to v rozporu s právy všech žen,“ uvedla pro britský deník The Guardian Halsemová.

Podle odhadů radnice patří britští turisté k těm, kteří nejčastěji využívají služeb místních prostitutek a nejvíce nakupují v coffeshopech. Podle starostky má přesun Čtvrti červených luceren pryč z centra města kromě aspektů týkajících se estetiky, nočního klidu a pořádku rovněž „posílit pozici sexuálních pracovníků“.

Definitivní lokalita nového erotického centra ještě nebyla vybrána. Nizozemský web Het Parool upozornil na obtíže, které se dají očekávat. Přesvědčit současné majitele podniků, klubů a eskortních agentur z De Wallen, aby se přestěhovali na okraj města, nebude nic jednoduchého. „Všichni jsou vůči tomuto plánu velmi skeptičtí. Včetně prostitutek. Mnoho z nich nechce jít do nějakého sexuálního centra. Chtějí zůstat v oknech, ve výlohách, ve Čtvrti červených luceren. Těmto ženám jsou dávány za vinu problémy, které nezpůsobují,“ řekla listu The Guardian Mariska Majoorová z Informačního centra o prostituci.