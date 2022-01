Po dlouhých letech byla úterní návštěva českého premiéra na Slovensku jako jeho první zahraniční cesta skutečně namístě. To, co bylo v minulosti mnohdy jen dodržováním nepsané tradice, mělo tentokrát skutečně smysl.

Česká vláda Petra Fialy a slovenský kabinet Lubomíra Hegera mají k sobě ve současnosti mnohem blíž než předchozí politické reprezentace. A oproti minulosti navíc především v tom pozitivním slova smyslu.

„V nové české vládě má Slovensko partnera, se kterým si bude rozumět,“ uvedla prezidentka Zuzana Čaputová, již lze do značné míry pokládat za tu nejlepší část, nikoli protipól současné slovenské vlády. Rozumět by si obě vlády mohly hned z několika důvodů. Obě se dostaly k moci po dlouhé vládě populistických silných vůdců, obě převzaly zemi v těžkém stavu, Fialova ve finanční krizi, vlády Igora Matoviče a Lubomíra Hegera v hluboké krizi právního státu.

Nepominutelným je i křesťanský rozměr obou vlád, především v případě té české pozoruhodný. Svým způsobem může vztahům napomoci také to, že Fialův kabinet je do značné míry víc „brněnský“ než „pražský“, takže má do Bratislavy i mentálně blíže než do české metropole.

Jádro a předsednictví

Slovensko a Česko mohou v příštích měsících úzce spolupracovat na prosazení podpory jaderných elektráren ze strany Unie jako „zeleného zdroje“ energie. „Je to společný zájem,“ shodli se Fiala s Hegerem.

Dalším společným zájmem je odpoutání se od Polska a Maďarska. Premiéři konstatovali, že oba státy pevně stojí za dodržováním právního státu, který naopak Budapešť a Varšava porušují. Česku, které bude v druhé polovině roku předsedat EU, může pomoci, že Slovensko v té době bude v čele Visegrádské čtyřky. Podle Hegera je to „úžasná příležitost pro naše bratrské země udávat tón evropské politice“.