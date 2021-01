Zdroj: Shutterstock

Z Londýna se po dosažení dohody ozývaly hlasy o tom, že dohoda je podobná té, kterou EU uzavřela s Kanadou v roce 2013 (tzv. dohoda CETA).

O ní už během vyjednávání usilovala sama britská vláda, unijní představitelé ale už tehdy namítali, že CETA byla uzavřena s třetí zemí, která dosud neměla s Bruselem tak silné smluvní vztahy, jako měla dosud Británie.

I z toho důvodu nelze ani finální dohodu EU-UK považovat za duplikaci té kanadské.

Anton Spisak z Institutu Tonyho Blaira se dokonce domnívá, že Dohoda mezi EU a Británií je mnohem slabší než běžné obchodní dohody, které EU doposud vyjednala či vyjednává se zeměmi mimo unijní blok. V dohodě mu chybí například ustanovení o vzájemném uznávání standardů v otázce sanitárních a fytosanitárních opatření. I z toho důvodu se domnívá, že vítězem zdlouhavých vyjednávání je kvůli nepochopení unijní strategie ze strany Londýna právě Unie.

The bottom line is that, as soon as you look at this deal through the lens of the rights it provides, it's very thin. It falls even below the standard of recent EU FTAs.



This is really disappointing to see, but I fear it is a reflection of the politics of this negotiation. /24