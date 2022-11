Kdo může za tragédii? Polsko zveřejnilo první výsledky vyšetřování dopadu rakety

/ANALÝZA/ Polsko zveřejnilo první výsledky vyšetřování výbuchu rakety ruské výroby, která zasáhla východní pohraničí Polska a zabila dva polské občany. Zde jsou dosud známé odpovědi na nejdůležitější otázky.

Polská vesnice Przewodów, kde po dopadu zřejmě ukrajinské rakety zahynuli dva lidé | Foto: ČTK/PAP/Jakub Szymczuk/Chancellery of the President Republic of Poland