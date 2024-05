Atentátník na slovenského premiéra Roberta Fica tvrdil, že politika nechtěl zabít. Na útok se připravoval a Ficovi se za něj omluvil. Vyplývá to ze soudního rozhodnutí o vazebním stíhání útočníka, který ministerského předsedu minulý týden několikrát postřelil. Střelec svůj čin zdůvodnil tím, že nesouhlasí s politikou nynější vlády.

Snímek zachycuje vládní limuzínu, ve které je předseda vlády Robert Fico po střelbě na výjezdovém jednání vlády v Handlové v okrese Prievidza ve středu 15. května 2024. | Foto: TASR/PROFIMEDIA

Soudní dokument zveřejnila televize TA3. Fakultní nemocnice v Banské Bystrici, ve které je Fico hospitalizován, dnes uvedla, že zdravotní stav pacienta je nadále vážný, ale stabilizovaný; zástupce nemocnice už o víkendu řekl, že politik je mimo ohrožení života.

Fica podle slovenských médií postřelil 71letý spisovatel a aktivista Juraj Cintula. Stíhán je za pokus o úkladnou vraždu, za což mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí.

Ficův stav se lepší, byl na kontrolním CT. Na Slovensku zatím dál panuje napětí

Obviněný podle soudu při výslechu k návrhu žalobkyně na jeho vazební stíhání řekl, že neměl v úmyslu zavraždit Fica. „Uvědomuje si, že jednal zcela nepřípustně, neměl ublížit poškozenému. Měl mu raději odevzdat knihu, kterou měl pro něj nachystanou. Upřímně lituje svého jednání, ale opakuje, že střílet umí a mířil tak, aby nepochybně neohrozil život poškozeného. Rovněž dával velký pozor, aby ani náhodou neohrozil žádného člověka v davu ani ochranku,“ napsal soudce ve zdůvodnění rozhodnutí, kterým obviněného v sobotu poslal do vazby.

Útočník střílel poté, co čtyřnásobný premiér Fico po výjezdním zasedání vlády přišel na náměstí ve městě Handlová pozdravit lidi.

Zdroj: Youtube

Obviněný při policejním výslechu podle soudního dokumentu řekl, že zaútočit na Fica se rozhodl dva dny před zmíněnou schůzi kabinetu, o které se dozvěděl z rozhlasu. V den útoku nasedl do vlastního vozidla a sám odjel do Handlové. Vzal si legálně drženou pistoli ČZ 75B, kterou vlastní od roku 1992, a dva zásobníky; v každém z nich bylo asi deset nábojů. Na náměstí v Handlové pak čekal, až členové vlády vyjdou z kulturního domu, kde se sešli k jednání. Ze zveřejněné verze dokumentu, ve které soud některé informace včetně osobních údajů neuvedl, vyplývá, že útočník se postavil mezi lidi, kteří u mobilních bariér čekali na Fica. Po příchodu politika na něj opakovaně vystřelil, a to v době kdy Fico podával ruku někomu z davu. Podle soudu střílel do oblasti trupu a břicha oběti. Bezprostředně po útoku střelce zpacifikovali příslušníci ochranky.

Politiku vlády má za jidášskou vůči Evropské unii

Útočník při výslechu na policii podle soudu řekl, že nesouhlasí s politikou současné vlády, kterou označil za jidášskou vůči Evropské unii. Nesouhlas vyjádřil například s rozpuštěním elitního útvaru slovenské prokuratury (ÚSP) a hlavně chtěl, aby byla poskytnuta vojenské pomoc Ukrajině. Ta se již přes dva roky brání ruské vojenské invazi.

Právě nynější Ficova vláda po svém nástupu do úřadu loni v říjnu zastavila ze státních zásob dodávky zbraní Kyjevu a prosadila balík změn v trestním právu včetně zrušení ÚSP, který v minulosti vykonával dozor také nad vyšetřováním kauz z doby dřívějšího vládnutí Ficovy strany Směr-sociální demokracie.

Soudní dokument nezmiňuje informace, že by útočník mohl mít komplice. O víkendu zástupci slovenské vlády a civilní tajné služby řekli, že jednou z vyšetřovacích verzí je, že střelec nejednal sám.